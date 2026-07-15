Kita baru saja melewati hari yang penuh dengan berbagai peristiwa di hampir setiap sektor.

📉 Penurunan Harga Pertama di AS dalam 6 Tahun

Pertama, inflasi Juni di AS memberikan kejutan besar.

Secara bulanan, harga turun untuk pertama kalinya sejak era COVID 2020, melemah hingga 0,4%.

Namun, mungkin yang lebih penting, core inflation sebesar 2,6%, yaitu ukuran yang mengecualikan harga energi dan makanan yang paling volatil, ternyata jauh lebih rendah dari ekspektasi.

Hal ini secara alami memicu repricing terhadap jalur suku bunga The Fed yang dinilai oleh pasar.

Karena eskalasi ketegangan terbaru antara AS dan Iran, investor pada awal pekan mulai memperhitungkan dua kenaikan suku bunga oleh FOMC sebelum akhir tahun.

Saat ini, skenario dasar kembali menjadi satu kali kenaikan. Probabilitas kenaikan suku bunga pada September turun ke sekitar 68%.

🏛️ Warsh Kembali Hawkish

Koreksi seharusnya bisa lebih tajam jika bukan karena komentar Kevin Warsh yang kembali relatif hawkish saat memberikan testimoni di hadapan Kongres.

Ia menyatakan bahwa “inflasi dalam beberapa hal adalah pilihan,” dengan mengambil tanggung jawab penuh atas stabilitas harga di The Fed.

Ia memastikan bahwa jika kebijakan moneter tepat, inflasi tinggi dalam lima tahun terakhir akan menjadi “masa lalu.”

Ia dengan jelas mencatat bahwa bank sentral tidak lagi akan menerima inflasi yang melebihi target 2%.

Saat ditanya mengenai potensi tekanan dari Presiden Donald Trump, misalnya terkait pemangkasan suku bunga, ia menjawab tegas bahwa ia berniat “hanya melakukan pekerjaannya,” dan bahwa di dalam bank sentral “tidak ada tempat untuk politik.”

Ia menekankan bahwa pasar tenaga kerja dan ekonomi Amerika kuat, yang sangat dipengaruhi oleh percepatan investasi dalam infrastruktur AI, termasuk data center, hardware, dan software. Namun, ia mencatat bahwa The Fed terus memantau tren ini karena dampaknya terhadap inflasi dan pasar tenaga kerja.

🌍 Trump Kembali Menarik Keputusannya

Sementara itu, Presiden Trump melanjutkan komunikasi yang kacau terkait Selat Hormuz.

Pada akhirnya, ia menarik kembali proposal untuk mengenakan biaya 20% atas kargo yang melewati selat tersebut, yang sebelumnya dimaksudkan untuk menutup biaya perlindungan AS atas jalur tersebut.

Setelah “pembicaraan yang sangat produktif” dengan para pemimpin negara Timur Tengah, biaya ini akan digantikan oleh perjanjian dagang besar dan investasi yang akan diarahkan negara-negara Teluk Persia ke AS.

Trump mengumumkan di Truth Social bahwa investasi Arab akan menjadi “yang terbesar dalam sejarah” dan akan menghasilkan arus masuk besar berupa pabrik, fasilitas produksi, serta peralatan ke AS, yang diharapkan menciptakan jutaan lapangan kerja.

Bagaimana Pasar Bereaksi terhadap Semua Ini?

🛢️ Komoditas Energi

Investor tampaknya tidak terlalu memperhatikan pesan yang datang dari Presiden Amerika. Meskipun lalu lintas di selat tersebut belum sepenuhnya berhenti, dengan sebagian kapal masih lewat sambil mematikan transmitternya, arus kapal tetap sangat terbatas dibandingkan kondisi pada hari-hari pertama Juli. Menurut data Kpler, jumlah pengiriman yang selesai turun lebih dari separuh pada pekan yang berakhir 12 Juli.

Harga minyak Brent dan WTI kembali naik. Saat ini, Brent diperdagangkan di sekitar $85 per barel dan WTI sekitar $80 per barel.

Gas di bursa Dutch TTF juga menjadi lebih mahal, naik ke $54 per MWh.

🧈 Logam Mulia

Setelah sempat naik hampir 2% akibat inflasi yang lebih rendah dari ekspektasi, ketika yield obligasi AS turun, logam mulia pada akhirnya bertahan di level yang hampir tidak berubah dari pembukaan. Ini sebagian disebabkan oleh retorika Kevin Warsh yang relatif hawkish, yang membatasi repricing dovish terkait suku bunga The Fed.

Untuk satu troy ounce emas, harga berada di sekitar $4.030, sementara perak berada di $58,4.

📈 Saham

Pasar Asia kembali berada di zona hijau.

Pemimpinnya adalah KOSPI Korea, yang hari ini naik sekitar 7%. Salah satu pendorong utama kenaikan tersebut adalah kembali masuknya investor asing dan institusional. Sentimen terhadap perusahaan semikonduktor juga kembali membaik. SK Hynix dan Samsung naik sekitar 10%.

Hang Seng naik 1,4% dan Nikkei juga menguat 1,4%.

Shanghai SE Composite tertinggal dengan penurunan 0,1%. Hal ini sebagian besar dapat dikaitkan dengan data ekonomi China yang lebih lemah.

Hari lain yang penuh dengan rilis earnings dari perusahaan-perusahaan terbesar Amerika masih menanti. Kemarin, perhatian investor terutama tertuju pada data IBM.

Publikasi tersebut muncul setelah kenaikan valuasi perusahaan yang sangat signifikan, didukung oleh ekspansi quantum computing dan AI.

Sejak Mei 2026, saham perusahaan naik dari sekitar USD 215 ke hampir USD 300.

Revenue hanya mencapai $17,2 miliar, dibandingkan konsensus $17,8 miliar.

Pertumbuhan penjualan software bermargin tinggi melemah, yang dipandang investor sebagai sinyal peringatan.

CEO perusahaan, Arvind Krishna, menunjukkan bahwa klien mulai mengalihkan belanja capex ke memory.

Harga saham turun sekitar 24%, penurunan terbesar sejak 1987.

Hari ini, pasar juga menunggu banyak rilis earnings.

Sebelum pembukaan pasar saham: Johnson & Johnson, Morgan Stanley, BlackRock.

Setelah penutupan: United Airlines, BitMine Immersion, Kinder Morgan.

📈 Data Makroekonomi

China