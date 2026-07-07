Ekuitas
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Setelah perdagangan Senin yang relatif positif, futures Nasdaq 100 turun lebih dari 1%. Sentimen terhadap para pemimpin revolusi AI, yaitu perusahaan-perusahaan yang sejauh ini mencatat kenaikan terbesar, kembali memburuk.
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Pemicu aksi jual adalah hasil awal Q2 Samsung. Rekor operating profit sebesar $58,4 miliar dan rekor revenue sebesar $112 miliar ternyata belum cukup untuk memuaskan investor. Ekspektasi sudah dipasang lebih tinggi, dan skenario yang sangat positif telah lebih dulu tercermin dalam harga saham. Setelah publikasi tersebut, saham Samsung turun hampir 10%.
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Mengikuti pelemahan Samsung, seluruh indeks KOSPI Korea Selatan ikut tertekan. Aksi jual kembali begitu signifikan hingga perdagangan dihentikan selama 20 menit. Saat ini, penurunannya mencapai 6% secara harian.
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Indeks saham Asia lainnya juga berada di zona merah. Shanghai SE Composite turun 1,6%, Hang Seng melemah kurang dari 0,5%, dan Nikkei turun 2,2%. Salah satu pemimpin penurunan di Jepang adalah Kioxia, yang melemah 11%. Kioxia merupakan perusahaan terbesar berdasarkan kapitalisasi di bursa Jepang dan salah satu produsen NAND flash memory serta SSD terbesar di dunia, yang sebelumnya beroperasi dengan nama Toshiba Memory.
Geopolitik
- Komentar Presiden Trump kemarin terkait situasi di Timur Tengah tidak banyak mendapat respons. Ia menyatakan bahwa “Iran harus menandatangani kesepakatan”, jika tidak, “AS akan kembali dan menyelesaikan pekerjaan”. Namun, reaksi pasar relatif terbatas, dan harga komoditas energi hampir tidak berubah.
Komoditas
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Harga minyak mentah terlihat stabil, dengan Brent diperdagangkan di sekitar $73, naik 0,9% hari ini, dan WTI berada di sekitar $69.
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Gas TTF naik ke sedikit di atas $46 per MWh, menguat 4,9% hari ini, sementara natural gas turun ke $3,23 atau melemah 0,6% sejak awal hari.
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Logam mulia melemah, salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan kembali yield obligasi pemerintah di negara-negara ekonomi utama. Saat ini, emas diperdagangkan di sekitar $4.125 per troy ounce, turun 1%, sementara perak berada sedikit di atas $60, melemah 2,4%.
Data Makroekonomi
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Data pesanan pabrik Jerman kemarin mengejutkan secara positif, dengan kenaikan 6,2%. Rilis produksi industri untuk Mei hari ini juga lebih baik dari perkiraan, naik impresif 0,9% secara bulanan.
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Negara tersebut masih menunggu dampak dari stimulus fiskal besar yang diumumkan pada Maret tahun lalu oleh Kanselir Friedrich Merz. Saat itu, dana sebesar 500 miliar euro dialokasikan untuk investasi di infrastruktur, layanan kesehatan, sektor energi, dan modernisasi digital.
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Inflasi PPI zona euro juga meningkat menjadi 5,9%. Namun, rilis tersebut sebagian besar sesuai dengan ekspektasi.
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Data penjualan ritel, sebesar 1,6% secara tahunan, juga tidak memberikan kejutan.
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Di Amerika Serikat, terdapat revisi turun moderat pada indeks PMI untuk Juni. Indeks komposit akhirnya berada di 51,9, yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan ekspansi yang sangat kuat sebesar 2,7% pada Q1.
Daily summary: Wall Street Menguat, Saham AI dan Pertahanan Jadi Fokus
Nvidia Hadapi Risiko Delay Sistem AI Kyber NVL144
Saham Dell Naik Usai Trump Dorong Pembelian Komputer
US100 Datar, Broadcom Naik Berkat Apple
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