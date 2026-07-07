Ekuitas

Setelah perdagangan Senin yang relatif positif, futures Nasdaq 100 turun lebih dari 1%. Sentimen terhadap para pemimpin revolusi AI, yaitu perusahaan-perusahaan yang sejauh ini mencatat kenaikan terbesar, kembali memburuk.

Pemicu aksi jual adalah hasil awal Q2 Samsung. Rekor operating profit sebesar $58,4 miliar dan rekor revenue sebesar $112 miliar ternyata belum cukup untuk memuaskan investor. Ekspektasi sudah dipasang lebih tinggi, dan skenario yang sangat positif telah lebih dulu tercermin dalam harga saham. Setelah publikasi tersebut, saham Samsung turun hampir 10%.

Mengikuti pelemahan Samsung, seluruh indeks KOSPI Korea Selatan ikut tertekan. Aksi jual kembali begitu signifikan hingga perdagangan dihentikan selama 20 menit. Saat ini, penurunannya mencapai 6% secara harian.