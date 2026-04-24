Market Wrap: Optimisme Relatif Kembali ke Pasar

GEOPOLITIK DAN TIMUR TENGAH

• Kebuntuan hubungan AS–Iran kini telah berlangsung selama sembilan minggu - kedua pihak belum mencapai kesepakatan mengenai tanggal putaran kedua pembicaraan di Pakistan. Iran menolak bernegosiasi selama blokade laut masih berlangsung, sementara Trump menyatakan bahwa ia “memiliki banyak waktu” dan tidak akan terburu-buru menyelesaikan konflik. Sebagai pengingat, Trump awalnya menjanjikan solusi dalam “empat hingga lima minggu.”

• Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama tiga minggu antara Israel dan Lebanon setelah pertemuan di Gedung Putih dengan perwakilan kedua pihak. Namun, optimisme ini cepat meredup - Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan kepada CNN bahwa perpanjangan tersebut “tidak 100 persen pasti,” dengan peringatan bahwa Hezbollah masih aktif menembakkan roket, yang melemahkan kesepakatan.

• Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk “menembak dan menghancurkan kapal apa pun” yang memasang ranjau di Selat Hormuz, sambil mengklaim bahwa AS kini mengendalikan selat tersebut. Pada kenyataannya, Iran masih mempertahankan kendali ketat atas jalur strategis ini, dan situasi tetap tegang.

• Trump mengancam Inggris dengan “tarif berat” jika London tidak mencabut pajak layanan digital yang menargetkan raksasa teknologi AS seperti Apple, Google, dan Meta. Ini menjadi titik ketegangan baru dalam hubungan transatlantik menjelang kunjungan kenegaraan Trump ke Inggris.

EKONOMI DAN DATA MAKROEKONOMI

• Inflasi inti Jepang (core CPI) tercatat 1.8% yoy pada Maret, sesuai ekspektasi namun masih di bawah target 2% Bank of Japan - untuk bulan kedua berturut-turut. Sementara itu, PPI jasa melampaui ekspektasi (3.1% vs. 3.0%), menunjukkan tekanan harga yang masih kuat. Dampak energi dari konflik Iran diperkirakan akan mendorong inflasi kembali di atas target, menjaga kemungkinan kenaikan suku bunga BOJ pada bulan Juni.

• Menteri Keuangan Jepang, Katayama, meningkatkan retorika intervensi terhadap yen, memperingatkan “tindakan tegas” terhadap spekulasi mata uang, dengan koordinasi erat bersama AS. Yen berada di sekitar level psikologis 160 per dolar.

• Trump memperingatkan bahwa harga bahan bakar akan tetap tinggi “untuk beberapa waktu,” akibat pengetatan sanksi terhadap Iran. Hal ini berimplikasi langsung pada inflasi, karena biaya energi menyebar ke transportasi, logistik, dan barang konsumsi.

• Lufthansa membatalkan 20.000 penerbangan akibat lonjakan harga bahan bakar jet - dampak langsung dari krisis energi akibat konflik di Teluk Persia.

PASAR SAHAM – WALL STREET DAN ASIA

• Wall Street ditutup melemah - S&P 500 turun 0.4% dan Nasdaq turun 0.9%, meskipun sebelumnya sempat mencetak level tertinggi intraday baru. Secara mingguan, penurunan relatif kecil dibanding lonjakan harga minyak.

• Futures indeks AS bergerak campuran menjelang sesi Jumat - S&P 500 relatif datar, Nasdaq 100 naik 0.4% (dipimpin oleh Intel), sementara Dow turun 0.2%. Pasar saat ini didominasi oleh kepemimpinan sempit, terutama sektor semikonduktor, dengan ETF iShares Semiconductor (SOXX) mencatat 17 sesi kenaikan berturut-turut.

• Pasar Asia bergerak campuran. Nikkei 225 naik 0.71%, sementara indeks lain seperti Hang Seng dan CSI 300 melemah. Perpanjangan gencatan senjata tidak cukup meyakinkan investor.

BAHAN BAKU

• Harga minyak mentah tetap tinggi di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran serta blokade yang продолжа di Selat Hormuz. Brent naik hampir 17% secara mingguan, sementara WTI meningkat sekitar 16%. Pada Jumat pagi, WTI diperdagangkan di kisaran $96 (-1,0% untuk sesi ini), dan Brent mendekati $99 (-1,2%). Ini merupakan koreksi setelah reli mingguan yang kuat, namun tren masih menunjukkan kenaikan.

• Emas mengembalikan sebagian kenaikannya - turun 0,36% ke sekitar $4.677 per ons. Perak turun 0,60%. Gas alam (NATGAS) turun 0,51%. Goldman Sachs memperkirakan bahwa produksi minyak di Teluk Persia dapat pulih dengan cepat setelah pembukaan kembali Selat Hormuz, namun untuk saat ini masih merupakan skenario hipotetis.

• Krisis bahan bakar mulai berdampak pada kilang di Asia - perang dengan Iran memaksa kilang di Asia untuk mengurangi kapasitas pengolahan, yang mengancam pasokan diesel dan bahan bakar jet di kawasan tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan keputusan Lufthansa untuk membatalkan 20.000 penerbangan.

PERUSAHAAN

• Intel - saham melonjak 19% setelah rilis hasil kuartal pertama yang jauh melampaui ekspektasi (EPS $0,29 vs konsensus $0,01, pendapatan $13,58 miliar vs $12,42 miliar). Perusahaan juga menaikkan proyeksi untuk kuartal kedua. Ini menjadi pendorong utama kenaikan di Nasdaq.

• SAP naik 5% dalam perdagangan after-hours berkat hasil yang lebih baik dari perkiraan (EPS $1,72 vs $1,69) dan kenaikan pendapatan cloud sebesar 19%. Namun, perusahaan mencatat bahwa proyeksi tahun 2026 mengasumsikan de-eskalasi konflik di Timur Tengah.

• Nike mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.400 karyawan - gelombang kedua pemangkasan tahun ini.

• DeepSeek telah merilis versi pratinjau model V4 - bab terbaru dalam persaingan AI di China. Model ini bersifat open-source dan dirancang untuk bersaing dengan model bahasa besar (LLM) terkemuka dunia. Alibaba mengumumkan integrasi model Qwen ke dalam kendaraan yang diproduksi oleh BYD dan Volkswagen (melalui usaha patungan lokal), mencerminkan tren meningkatnya AI di industri otomotif.

APA YANG DIHARAPKAN DARI SESI HARI INI

• Sebelum pasar AS dibuka, Procter & Gamble, Norfolk Southern, Charter Communications, dan SLB akan merilis laporan kuartalan - hasil dari SLB (sektor minyak) khususnya dapat memberikan wawasan mengenai dampak krisis energi terhadap industri.

• Pada pukul 16:00 CET, rilis final Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan untuk bulan April akan diumumkan - di tengah peringatan Trump tentang kenaikan harga bensin, data ini dapat mengonfirmasi penurunan sentimen rumah tangga di AS.

• Pasar akan tetap sensitif terhadap berita dari Timur Tengah - akhir pekan diperkirakan penuh gejolak seiring meningkatnya kesiapsiagaan Israel terhadap potensi eskalasi. Kepemimpinan pasar yang sempit (didominasi oleh sektor semikonduktor) serta ketidaksesuaian antara optimisme investor dan realitas geopolitik menciptakan lingkungan yang rapuh, di mana berita negatif apa pun dapat memicu koreksi tajam.