Market Wrap: Pasar global sepi, fokus ke data NFP AS

Konteks Pasar:

Namun, volatilitas yang terlihat pada sesi hari ini mungkin akan menghadapi hambatan pada pukul 19.30, ketika data penting Non-Farm Payrolls (NFP) untuk bulan Maret dari ekonomi AS dirilis.

Karena itu, aktivitas perdagangan di sebagian besar pasar akan cenderung melambat hari ini. Hal yang sama juga akan terjadi pada hari Senin, dengan pengecualian pasar AS.

Kita memasuki sesi perdagangan terakhir minggu ini menjelang libur panjang Paskah.

Berita dari Dunia dan Pasar:

PMI Jasa Caixin China untuk bulan Maret berada di angka 52,1, menunjukkan perlambatan signifikan dari level Februari sebesar 56,7 - yang merupakan level tertinggi dalam 33 bulan. Sektor ini tetap berada dalam wilayah ekspansi selama lebih dari tiga tahun, tetapi pertumbuhan melambat - pesanan ekspor kembali ke kontraksi, lapangan kerja turun untuk bulan kedua berturut-turut, dan perusahaan menurunkan harga akibat lemahnya daya tawar harga. PMI komposit juga melambat, meskipun tetap di atas ambang batas 50 poin.

PMI jasa Jepang (S&P Global) untuk bulan Maret berada di angka 53,4, turun dari 53,8 pada Februari - yang merupakan level tertinggi dalam 21 bulan. Sektor ini tetap berada dalam ekspansi selama 12 bulan berturut-turut, namun momentumnya melemah - pertumbuhan pesanan baru menjadi yang paling lambat dalam tiga bulan, dan biaya energi meningkat tajam akibat konflik di Timur Tengah. Tanda yang paling mengkhawatirkan adalah kepercayaan bisnis, yang turun ke level terendah sejak pandemi.

Trump kembali mengancam Iran, berjanji akan menghancurkan jembatan dan pembangkit listrik jika Teheran tidak mematuhi syarat gencatan senjata, termasuk pembukaan segera Selat Hormuz. Sebagai tanggapan, Iran menjanjikan “serangan yang menghancurkan” terhadap target Amerika, dan eskalasi konflik - yang telah berlangsung lebih dari sebulan dengan keterlibatan AS dan Israel - menimbulkan kekhawatiran hukum serius, karena penghancuran infrastruktur sipil secara sengaja dapat dianggap sebagai kejahatan perang menurut hukum internasional.

Menurut TASS, Iran mengisyaratkan kesediaannya untuk bernegosiasi dengan Eropa dan Asia terkait Selat Hormuz dan perdagangan minyak, dengan mengecualikan Amerika Serikat dan Israel.

Iran mengklaim bahwa sistem pertahanan udara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah menembak jatuh jet tempur F-35 milik AS di wilayah Iran tengah.

Sebagai pengingat, Iran kemarin mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan Oman untuk menyusun protokol yang mengatur lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz, yang sebagian meredakan kekhawatiran di pasar Asia dan mendorong sebagian besar indeks naik.

Harga Minyak Capai Level Tertinggi dalam Beberapa Tahun

Harga minyak melonjak pada hari Kamis: WTI naik 12% menjadi $112,06 per barel, sementara Brent naik 8% menjadi $109,24 per barel.