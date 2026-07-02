Perdagangan Asia didominasi oleh rotasi tajam keluar dari saham AI dan teknologi, yang menekan KOSPI dan Nikkei jauh sebelum pembukaan pasar Eropa.

Geopolitik

Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal dan drone semalam ke Kyiv serta wilayah lain di Ukraina. Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko melaporkan 10 korban tewas dan 34 orang terluka. Polandia menyiagakan jet tempurnya, sementara Finlandia untuk sementara memberlakukan, lalu mencabut, penutupan wilayah udara di atas Teluk Finlandia sebagai respons terhadap serangan Rusia.

Pembicaraan AS-Iran di Doha berakhir tanpa terobosan, meskipun Qatar menyebut adanya “kemajuan positif” terkait isu yang berkaitan dengan Islamabad MoU. Status Selat Hormuz masih belum jelas, dengan pembahasan topik tersebut dijadwalkan berlanjut pekan depan. Namun, Trump tetap menyebut pembicaraan tersebut “berjalan baik”, yang semakin menenangkan pasar minyak.

Ekonomi dan Data Makro

Hari ini, Kamis, secara khusus karena libur pasar AS pada Jumat menjelang Hari Kemerdekaan 4 Juli, laporan tenaga kerja AS bulan Juni atau NFP akan dirilis pada pukul 14.30. Konsensus memperkirakan perlambatan menjadi sekitar 110.000 hingga 115.000 pekerjaan baru, turun dari 172.000 pada Mei, dengan tingkat pengangguran diperkirakan tetap di 4,3%. Proyeksi pasar sangat beragam, mulai dari 25.000 hingga 200.000, sementara Goldman Sachs mencatat bahwa Piala Dunia mungkin menambah sekitar 40.000 pekerjaan di sektor perhotelan.

Pasar memperkirakan data yang kuat dapat meningkatkan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada September, yang saat ini diperkirakan berada di kisaran 66% hingga 80%. Sebaliknya, data yang lemah akan mengurangi tekanan untuk sikap hawkish. Ketua The Fed Kevin Warsh, saat berbicara di forum Sintra, mengatakan bahwa risiko inflasi baru-baru ini telah mereda, tetapi tetap menegaskan komitmen kuat terhadap target inflasi 2%.

Di Eropa, tingkat pengangguran zona euro untuk Mei diperkirakan berada di 6,3%, dengan data akan dirilis hari ini. Sementara itu, inflasi HICP bulan Juni turun lebih besar dari perkiraan menjadi 2,8% secara tahunan. Presiden ECB Christine Lagarde menyatakan bahwa risiko inflasi dan pertumbuhan kini lebih seimbang, yang dibaca pasar sebagai sinyal bahwa waktu kenaikan suku bunga ECB berikutnya dapat terdorong lebih jauh.

Pergerakan Pasar Utama, Wall Street Kemarin

Indeks saham AS ditutup melemah pada Rabu. Dow Jones menghapus kenaikan awal sebesar 423 poin dan berakhir sedikit di bawah level datar, S&P 500 turun 0,2%, sementara Nasdaq Composite melemah 0,7% di tengah aksi jual pada saham semikonduktor. VanEck Semiconductor ETF atau SMH turun 5,4%, dengan Micron dan SanDisk masing-masing melemah lebih dari 10% setelah laporan bahwa Meta berencana menjual kelebihan kapasitas komputasi AI, yang memicu kekhawatiran atas potensi kelebihan pembangunan infrastruktur AI.

Pagi ini, futures mengarah pada rebound ringan. Dow naik 0,1%, S&P 500 menguat sekitar 0,14% hingga 0,2%, dan Nasdaq-100 naik sekitar 0,23% hingga 0,3%. Yield US Treasury 10 tahun bertahan di 4,48%, sementara yield 2 tahun naik ke 4,18% menjelang rilis data NFP.

Pasar Asia

KOSPI menjadi indeks yang paling terpukul pada sesi perdagangan. Indeks tersebut sempat turun 5,36% hingga 6% pada pembukaan, memicu penghentian perdagangan “sidecar” selama lima menit di bursa Korea. Penurunan kemudian menyempit menjadi sekitar 2,7% hingga 3% pada penutupan. Samsung Electronics dan SK Hynix masing-masing turun lebih dari 6% hingga 7%, sementara SK Square melemah lebih dari 10%, karena aksi jual semikonduktor AS langsung merembet ke produsen chip memori Korea.

Nikkei 225 Jepang turun lebih moderat, sekitar 1% hingga 1,2%, terbebani oleh sentimen teknologi yang sama dan kenaikan yield. Sementara itu, Topix tetap sedikit menguat. Hang Seng Hong Kong bergerak berlawanan dari tren regional dengan kenaikan 1,3% hingga 1,8%, didukung kekuatan saham teknologi lokal dan biopharma, sedangkan CSI 300 China turun lebih dari 2%.

Inflasi Korea Selatan bulan Juni naik menjadi 3,2% secara tahunan, tertinggi sejak Desember 2023, sehingga memperkuat alasan bagi Bank of Korea untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan 16 Juli. Investor asing menarik dana sebesar rekor $137 miliar dari saham Asia pada semester pertama 2026, laju arus keluar tercepat dalam setidaknya 16 tahun, sebagai bagian dari rebalancing setelah reli besar saham AI di Korea dan Taiwan.

Komoditas

Minyak terus melemah. WTI turun sekitar 1% ke $67,8 per barel, sementara Brent turun sekitar 1% ke $70,9 per barel, menandai kuartal terburuk Brent sejak 2020 dengan penurunan hampir 40% sepanjang kuartal. Penurunan ini mencerminkan kemajuan dalam pembicaraan AS-Iran dan meningkatnya lalu lintas tanker melalui Hormuz.

Emas rebound ke atas $4.000 per ons, didukung oleh data tenaga kerja AS yang lebih lemah dan penurunan harga minyak, hingga mencapai level tertinggi sejak 23 Juni. Survei OMFIF terhadap bank sentral menunjukkan bahwa emas dapat diperdagangkan di kisaran $5.000 hingga $6.000 per ons dalam 12 bulan ke depan.

Perusahaan

Apple sedang berdiskusi untuk memperoleh pasokan chip memori dari produsen China, yaitu CXMT dan YMTC, yang keduanya masuk daftar hitam Pentagon berdasarkan Section 1260H. Pasokan tersebut terutama ditujukan untuk pasar China. Nikkei juga melaporkan bahwa Apple berencana meluncurkan lima model iPhone sepanjang paruh kedua 2026 hingga paruh pertama 2027, termasuk lebih banyak model foldable dari perkiraan sebelumnya.

SoftBank kembali membuka pembicaraan dengan konsorsium bank, termasuk Goldman Sachs, JPMorgan, dan Mizuho, untuk pinjaman senilai $10 miliar yang dijamin oleh kepemilikannya di OpenAI. Kini SoftBank menawarkan jaminan korporasi atas pembayaran kembali. Secara terpisah, Financial Times melaporkan bahwa OpenAI mengusulkan pemberian 5% saham perusahaan kepada pemerintah AS, senilai sekitar $42,6 miliar berdasarkan valuasi $852 miliar, untuk meredakan tekanan politik di Washington.

Produsen kendaraan listrik China yang tercatat di Hong Kong menguat setelah mencatat angka pengiriman yang kuat pada Juni. BYD naik sekitar 9% setelah menjual 403.472 kendaraan, naik 5,46% secara tahunan, sementara Xiaomi menguat sekitar 5% setelah mencatat bulan ketiga berturut-turut dengan pengiriman di atas 30.000 unit.

Sesi Hari Ini

Peristiwa utama hari ini adalah laporan NFP AS pada sore hari. Data yang kuat dapat memperkuat dolar AS dan mendorong yield lebih tinggi, sehingga menambah tekanan pada saham teknologi. Sebaliknya, data yang lemah, terutama di bawah sekitar 65.000, dapat membuka ruang untuk intervensi mata uang Jepang selama likuiditas tipis akibat libur pasar AS pada Jumat.

Volatilitas yang saat ini terlihat di pasar utama. Sumber: xStation