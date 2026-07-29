📉 Saham dan Indeks AS serta Eropa
- Futures indeks Wall Street masih berada di bawah tekanan akibat ketegangan di Timur Tengah dan laporan keuangan SK Hynix, salah satu pemasok utama Nvidia, yang gagal melampaui ekspektasi investor.
- Futures Nasdaq 100 atau US100 mencatatkan penurunan terbesar sebesar 0,5%.
- Futures S&P 500 atau US500 dan Russell 2000 atau US2000 turun sekitar 0,15%, sementara futures Dow Jones atau US30 bergerak datar.
- Dow Jones mendapat dukungan dari tingginya konsentrasi saham tradisional berkarakter value.
🌏 Sesi Asia
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Pasar Asia mengalami aksi jual tajam yang dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah, kenaikan harga minyak, kekhawatiran terhadap sikap hawkish The Fed, dan kecemasan mengenai valuasi saham AI.
- Pada titik terendahnya, indeks KOSPI Korea Selatan anjlok hingga 11%, sementara indeks acuan Taiwan turun hampir 4%.
- Futures Nikkei 225 atau JP225 melemah 1,6%.
- Sementara itu, indeks HSCEI China masih bertahan tipis di zona positif, dengan CHN.cash naik sekitar 0,8%.
- Perusahaan teknologi besar memimpin penurunan.
- SK Hynix jatuh lebih dari 9% meskipun mencatatkan rekor pendapatan, Samsung melemah sekitar 5%–8%, dan TSMC turun lebih dari 2%. Laba operasional SK Hynix meningkat 557% menjadi 60,5 triliun won pada kuartal terakhir. Namun, laba operasional dan pendapatan sama-sama berada di bawah proyeksi pasar. Hasil dari pemasok memori utama Nvidia tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa ledakan AI dan momentum kuat sektor semikonduktor mulai melambat. Kondisi ini memicu aksi jual tajam pada perdagangan after-hours di Amerika Serikat, dengan saham turun sekitar 6%.
🏦 Geopolitik
- Eskalasi Timur Tengah. Iran menyatakan bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Oman, negara tersebut akan mempertahankan sikapnya terhadap Selat Hormuz.
- Selain itu, Iran meluncurkan rudal balistik ke arah pangkalan Amerika Serikat di Yordania.
- Kantor berita resmi Yordania melaporkan bahwa militernya berhasil mencegat lima rudal yang datang dari Iran.
💱 Komoditas
Minyak Mentah dan Laporan API
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Futures minyak Brent rebound 3,3% ke kisaran $84–$85 per barel. Sementara itu, laporan mingguan API menunjukkan kenaikan tak terduga dan cukup besar pada persediaan minyak mentah AS. Persediaan minyak naik 3,3 juta barel, berlawanan dengan perkiraan penurunan sebesar 1,35 juta barel. Persediaan bensin juga naik 0,92 juta barel, dibandingkan estimasi penurunan 1,2 juta barel. Data tersebut mengindikasikan bahwa permintaan lebih lemah dari perkiraan.
Logam Mulia
- Volatilitas emas melambat bersama dolar AS menjelang keputusan FOMC.
- Harga emas bergerak datar di sekitar $4.030 per ons.
- Sementara itu, harga perak naik 1,3% ke sekitar $57,90 per ons
Kalender Ekonomi: Earnings dan Bank Sentral Jadi Fokus Pasar
Market Wrap: Jeda Konflik Belum Cukup Angkat Wall Street
Daily Summary: Saham Chip Tekan Wall Street
Market Wrap: Gencatan Senjata Dorong Risk-On Global
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