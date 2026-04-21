- Pasar global kembali melanjutkan tren kenaikan setelah jeda singkat, seiring sinyal bahwa Iran kemungkinan akan masuk ke dalam negosiasi dengan AS yang meningkatkan sentimen investor. Perkembangan ini meningkatkan ekspektasi de-eskalasi ketegangan di Timur Tengah menjelang batas waktu gencatan senjata. Di saat yang sama, harga minyak tetap berada di bawah tekanan penurunan.
- Pada hari Selasa, indeks MSCI All Country World naik tipis 0,1%, didukung oleh meredanya risiko geopolitik dan gelombang optimisme baru di sektor AI yang kembali mendorong kenaikan saham Asia. Sementara itu, futures S&P 500 (US500) naik 0,15% dan bertahan di level 7.160 poin.
- Perlu dicatat bahwa reli 11 sesi berturut-turut sebelumnya berakhir pada hari Senin. Ini merupakan streak kenaikan terpanjang dalam lima tahun, meskipun ketegangan di Timur Tengah selama akhir pekan sempat melemahkan kepercayaan terhadap resolusi jangka pendek.
- Di kawasan Asia, Korea Selatan menonjol dengan pasar sahamnya yang mencetak rekor tertinggi baru. Sementara itu, saham Apple mengalami tekanan dalam perdagangan after-hours di AS setelah pengumuman perubahan kepemimpinan perusahaan.
- Futures indeks saham menunjukkan bahwa momentum positif dari Asia berpotensi berlanjut ke pasar Eropa dan Wall Street.
- Logam mulia mengalami koreksi. Emas turun 0,6% ke sekitar $4.800 per ons, sementara perak turun 1% ke kisaran $78,90 per ons.
- Sentimen yang lebih lemah juga terlihat di pasar aset digital, dengan Bitcoin turun ke sekitar $75.750.
- Di Asia, sektor teknologi tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan. Indeks teknologi MSCI naik 2,4%, memperpanjang kenaikan sejak awal tahun menjadi lebih dari 38%.
- Kekuatan di sektor semikonduktor sebelumnya dikonfirmasi oleh Philadelphia Semiconductor Index, yang mencatat kenaikan selama 14 sesi berturut-turut—rekor yang terakhir kali terjadi pada 2014.
- Di sisi korporasi, Amazon dan Anthropic menjadi sorotan. Kedua perusahaan berencana memperluas kapasitas AI inference di Asia dan Eropa, dengan Anthropic mengalokasikan lebih dari $100 miliar untuk teknologi AWS.
- Selain itu, Amazon mengisyaratkan potensi investasi hingga $25 miliar di Anthropic, yang dipandang pasar sebagai tanda meningkatnya persaingan di sektor kecerdasan buatan.
- Terkait Apple, diumumkan bahwa John Ternus akan mengambil alih posisi CEO, sementara Tim Cook beralih menjadi executive chairman. Menurut perusahaan, Cook akan tetap mendukung beberapa area operasional, termasuk hubungan dengan pembuat kebijakan global.
