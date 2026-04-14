Market Wrap: Sentimen di Wall Street sedikit mereda, dolar AS berada di bawah tekanan

Futures indeks AS diperdagangkan sedikit lebih rendah hari ini, namun tetap mempertahankan tren kenaikan yang kuat; US500 berada di sekitar level 6.920 poin, sekitar 100 poin di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.
Rilis data makro utama hari ini mencakup sentimen bisnis kecil AS (NFIB) pada pukul 17.00 (GMT+7), data ADP, dan yang paling penting adalah inflasi PPI AS untuk bulan Maret pada pukul 19.30 (GMT+7). Israel juga dijadwalkan memulai negosiasi dengan Lebanon, sementara sejumlah bank sentral dari The Fed dan ECB akan menyampaikan pandangan mereka terkait prospek ekonomi.
Indeks Hang Seng China telah menghapus sebagian besar kenaikan sebelumnya. Data bulan Maret menunjukkan pertumbuhan ekspor sebesar 2,5% YoY, jauh di bawah perkiraan 8,6% dan turun tajam dari 39,6% YoY pada Februari. Impor naik 27,8%, dibandingkan ekspektasi 13,9% dan 13,8% sebelumnya. Neraca perdagangan turun menjadi $51,13 miliar pada Maret, dibandingkan perkiraan $107,55 miliar dan $90,98 miliar sebelumnya.
Ekspektasi terhadap musim laporan keuangan AS yang akan datang cukup tinggi; analis telah menaikkan proyeksi laba dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Morgan Stanley, rasio price-to-earnings rata-rata perusahaan S&P 500 telah turun sebesar 18%.
Futures Indeks Dolar AS telah turun kembali ke level yang tidak terlihat sejak tahap awal konflik Timur Tengah, menghapus kenaikan sebelumnya.
Menurut Menteri Energi AS Wright, sebuah perusahaan besar AS diperkirakan akan segera mengumumkan peningkatan produksi minyak di Venezuela. Sementara itu, Nvidia membantah laporan terkait potensi akuisisi produsen komputer dan laptop Dell.
