Market Wrap: Sentimen Pasar Membaik Saat Ketegangan AS-Iran Mereda

Pejabat pemerintahan Trump mengadopsi nada yang jauh lebih lunak terhadap Iran, menandakan berkurangnya keinginan untuk eskalasi lebih lanjut.

Rubio mengumumkan berakhirnya Operation Epic Fury, sementara Hegseth menyatakan bahwa gencatan senjata masih bertahan. Jenderal Caine mengatakan bahwa serangan Iran belum melampaui ambang batas yang memerlukan dimulainya kembali operasi militer besar. Pasar menafsirkan ini sebagai pergeseran jelas menuju de-eskalasi.

Trump menghentikan Project Freedom - operasi AS yang dirancang untuk membantu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Keputusan ini dimaksudkan untuk mendukung negosiasi dan mengurangi ketidakpercayaan Iran terhadap niat AS. Blokade tetap berlaku, tetapi operasi pengawalan kapal dihentikan sementara. Pasar melihat ini sebagai konsesi taktis untuk membantu finalisasi kesepakatan.

Harga minyak turun hari ini sebesar 1,70% ke 108,50 (OIL) dan 100,90 (OIL.WTI). Namun, risiko tetap tinggi karena blokade Hormuz masih berlaku secara formal.

Saham di kawasan Asia-Pasifik naik tajam seiring membaiknya sentimen karena harapan perdamaian. Indeks KOSPI Korea Selatan naik lebih dari 6%, indeks China naik antara 0,60 - 0,90%, indeks Australia naik 0,85%, dan indeks Jepang naik 0,40%.

Futures AS juga bergerak naik, dengan Nasdaq didukung oleh laporan keuangan AMD yang kuat.

Dolar Australia mencapai level tertinggi dalam empat tahun, sementara dolar Selandia Baru naik ke level tertinggi dalam dua bulan. Kenaikan ini didorong oleh pelemahan dolar AS secara luas dan meningkatnya sentimen risk-on global.

Emas mendekati level 4.650 USD, naik hampir 2,00% akibat dolar yang lebih lemah dan penurunan harga minyak.

Uni Eropa menyerukan agar AS kembali ke tarif 15% yang telah disepakati dalam perjanjian Turnberry. Brussel ingin ketentuan inti perjanjian dipulihkan sebelum ulang tahun pertamanya pada Juli. Trump mengancam tarif yang lebih tinggi pada mobil Eropa, menuduh UE tidak mematuhi perjanjian. Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan pembicaraan perdagangan.

Tingkat pengangguran Selandia Baru turun menjadi 5,3%, melampaui ekspektasi pasar. Pertumbuhan lapangan kerja sedikit melambat, tetapi biaya tenaga kerja meningkat lebih kuat dari perkiraan.

AMD.US melampaui ekspektasi pasar dalam EPS, pendapatan, dan laba operasional. Perusahaan juga menaikkan proyeksi pendapatan dan margin untuk kuartal kedua. Harga saham melonjak 16,50% dalam perdagangan after-hours.