📈 Pasar Saham
- Sesi perdagangan kemarin di Wall Street, meskipun dibuka dengan sentimen positif, berakhir dengan koreksi moderat.
- Indeks S&P 500 turun sekitar 0,6%, sementara Nasdaq 100 kehilangan hampir 1,2%.
- Satu-satunya indeks utama yang berhasil ditutup di zona hijau adalah Dow Jones, yang naik sekitar 0,6%.
- Optimisme awal investor yang didorong oleh kabar gencatan senjata dan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran perlahan mulai memudar.
- Informasi terbaru mengenai kondisi keuangan OpenAI juga menarik perhatian pasar menjelang debut perusahaan tersebut di bursa saham.
- OpenAI diketahui telah mengajukan dokumen IPO secara rahasia (confidential filing), dan menurut sejumlah laporan media, perusahaan berpotensi melantai di bursa pada September 2026 dengan valuasi yang dapat mencapai US$1 triliun.
- Sementara itu, saham SpaceX melanjutkan reli dan naik hampir 5% pada sesi perdagangan kemarin.
- Kenaikan tersebut mendorong harga saham menembus level psikologis US$200.
- Di Asia, perdagangan hari ini menunjukkan sentimen yang beragam.
- Indeks Nikkei Jepang dan Kospi Korea Selatan memimpin penguatan, sedangkan Hang Seng China mengalami koreksi tipis.
🧠 OpenAI
- OpenAI menghabiskan sekitar US$3,7 miliar selama kuartal pertama 2026.
- Pada periode yang sama, perusahaan mencatat pendapatan sebesar US$5,7 miliar.
- Data tersebut berasal dari dokumen yang dibagikan kepada pemegang saham dan dilaporkan oleh The Information.
- Besarnya pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan pendapatan berlangsung sangat cepat, OpenAI masih menghadapi biaya operasional yang sangat besar.
- Pengeluaran tersebut terutama digunakan untuk:
- Pengembangan model kecerdasan buatan (AI)
- Ekspansi infrastruktur komputasi
- Pemeliharaan layanan seperti ChatGPT
🏛️ Makroekonomi dan Kebijakan Moneter
- Perhatian pasar saat ini sepenuhnya tertuju pada keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan diumumkan hari ini.
- Keputusan tersebut menjadi agenda ekonomi paling penting dalam sesi perdagangan saat ini.
- Pertemuan ini juga memiliki arti khusus karena menjadi rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pertama yang dipimpin oleh Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh.
- Warsh memulai masa kepemimpinannya di tengah lingkungan ekonomi yang penuh tantangan. Beberapa isu utama yang harus dihadapi antara lain:
- Inflasi yang masih bertahan tinggi
- Ketidakpastian terhadap pertumbuhan ekonomi
- Volatilitas pasar keuangan yang masih meningkat
- Keputusan dan komunikasi awal Warsh akan diamati secara ketat oleh investor karena dapat membentuk persepsi pasar terhadap arah kebijakan The Fed dalam beberapa tahun mendatang.
🌍 Geopolitik (AS – Iran)
- Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran akan berhasil.
- Menurut Trump, syarat utama yang harus dipenuhi adalah memastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir.
- Ia menegaskan bahwa memorandum yang telah ditandatangani kedua pihak secara jelas menetapkan tujuan tersebut.
- Saat ini, negosiasi memasuki tahap berikutnya yang diharapkan dapat menghasilkan perjanjian final dalam beberapa minggu ke depan.
- Trump juga menyebut bahwa Iran memiliki kepentingan besar untuk segera menyelesaikan pembicaraan dan kembali menjalin hubungan ekonomi yang normal.
- Menurutnya, kerangka utama kesepakatan telah disetujui dan pembahasan berikutnya akan lebih fokus pada detail teknis.
- Trump bahkan menilai tahap kedua negosiasi berpotensi lebih mudah dibandingkan tahap pertama.
China
- Pemerintah China mengumumkan penerbitan obligasi khusus senilai 300 miliar yuan untuk memperkuat permodalan sektor perbankan.
- Beijing juga berjanji meningkatkan upaya untuk:
- Mengurangi utang pemerintah daerah
- Menstabilkan sektor properti
- Gubernur People's Bank of China (PBOC), Pan Gongsheng, menyatakan bahwa laju pertumbuhan kredit seperti sebelumnya sudah tidak lagi memungkinkan maupun diinginkan.
- Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa ekspansi kredit akan berlangsung lebih moderat dalam beberapa kuartal mendatang.
- Pada saat yang sama, PBOC juga sedang menyiapkan langkah tambahan untuk memperkuat internasionalisasi yuan melalui pengembangan pasar obligasi dan valuta asing offshore.
🛢️ Komoditas
- Penurunan harga minyak semakin dalam setelah muncul laporan bahwa Iran berpotensi segera kembali melakukan ekspor minyak secara legal dalam kerangka kesepakatan yang sedang disiapkan bersama Amerika Serikat. Pasar menafsirkan informasi tersebut sebagai sinyal bahwa pasokan minyak global dapat meningkat dalam waktu dekat. Selain itu, normalisasi lalu lintas energi melalui Selat Hormuz juga mulai diperhitungkan oleh investor.
- Akibatnya, harga minyak Brent dan WTI terus mengalami tekanan. Meski demikian, sejumlah analis mengingatkan bahwa normalisasi ekspor Iran kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama karena kendala logistik dan faktor keamanan.
- Pasar logam mulia menunjukkan pergerakan yang beragam. Emas bertahan di sekitar US$4.350 per ons. Perak mencatat kenaikan tipis dan tetap diperdagangkan di atas US$70 per ons.
- Brent diperdagangkan di bawah US$80 per barel. WTI terus bergerak mendekati area terendah dalam beberapa bulan terakhir.
Daily Summary: Minyak Anjlok, SpaceX Salip Amazon di Wall Street
Brent Melemah, Pasar Minyak Tertekan
US OPEN: SpaceX Tantang Amazon, Wall Street Menanti The Fed
US100 Dekati Rekor, Reli AI Kembali Menguat
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