Perhatian pasar saat ini sepenuhnya tertuju pada keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan diumumkan hari ini.

Perhatian pasar saat ini sepenuhnya tertuju pada keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan diumumkan hari ini.

Perhatian pasar saat ini sepenuhnya tertuju pada keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan diumumkan hari ini.

Perhatian pasar saat ini sepenuhnya tertuju pada keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan diumumkan hari ini.

Perhatian pasar saat ini sepenuhnya tertuju pada keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan diumumkan hari ini.

Perhatian pasar saat ini sepenuhnya tertuju pada keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan diumumkan hari ini.

Keputusan tersebut menjadi agenda ekonomi paling penting dalam sesi perdagangan saat ini.

Keputusan tersebut menjadi agenda ekonomi paling penting dalam sesi perdagangan saat ini.

Keputusan tersebut menjadi agenda ekonomi paling penting dalam sesi perdagangan saat ini.

Keputusan tersebut menjadi agenda ekonomi paling penting dalam sesi perdagangan saat ini.

Keputusan tersebut menjadi agenda ekonomi paling penting dalam sesi perdagangan saat ini.

Keputusan tersebut menjadi agenda ekonomi paling penting dalam sesi perdagangan saat ini.

Pertemuan ini juga memiliki arti khusus karena menjadi rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pertama yang dipimpin oleh Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh.

Pertemuan ini juga memiliki arti khusus karena menjadi rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pertama yang dipimpin oleh Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh.

Pertemuan ini juga memiliki arti khusus karena menjadi rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pertama yang dipimpin oleh Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh.

Pertemuan ini juga memiliki arti khusus karena menjadi rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pertama yang dipimpin oleh Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh.

Pertemuan ini juga memiliki arti khusus karena menjadi rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pertama yang dipimpin oleh Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh.

Pertemuan ini juga memiliki arti khusus karena menjadi rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pertama yang dipimpin oleh Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh.

Warsh memulai masa kepemimpinannya di tengah lingkungan ekonomi yang penuh tantangan.

Beberapa isu utama yang harus dihadapi antara lain: