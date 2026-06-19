Saham AS & Sentimen Pasar

Kontrak futures saham AS bergerak lebih rendah setelah reli kuat pada sesi sebelumnya. Sentimen pasar memburuk setelah media Iran melaporkan bahwa Teheran menuntut implementasi nyata dari memorandum yang baru ditandatangani sebelum bersedia melanjutkan proses negosiasi diplomatik. Ketidakpastian tersebut semakin diperkuat oleh keputusan Wakil Presiden AS JD Vance yang secara mendadak membatalkan kunjungan diplomatiknya ke Swiss.

Langkah tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa proses menuju kesepakatan permanen masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Saham Teknologi Memimpin Pelemahan

Tekanan terbesar terjadi pada sektor teknologi. Pergerakan futures menunjukkan:

US100 (Nasdaq 100): -1,0%

US2000 (Russell 2000): -0,9%

US500 (S&P 500): -0,7%

US30 (Dow Jones): -0,45%

Sementara itu, futures Euro Stoxx 50 bergerak relatif datar, menunjukkan sikap hati-hati investor global menjelang akhir pekan.

🌏 Pasar Asia-Pasifik

Pasar saham Asia sempat menguat mengikuti reli Wall Street semalam, namun keuntungan tersebut tidak bertahan lama. Optimisme awal terkait memorandum perdamaian AS-Iran berubah menjadi keraguan setelah muncul pertanyaan mengenai implementasi kesepakatan tersebut. Volume perdagangan juga relatif rendah karena pasar China dan Hong Kong sedang libur.

KOSPI Gagal Mempertahankan Rekor Baru

Indeks KOSPI Korea Selatan sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di 9.385,59 sebelum berbalik turun dan ditutup melemah 0,6%. Saham teknologi menjadi sumber tekanan utama:

Samsung Electronics turun hampir 2%.

SK Hynix memangkas sebagian besar kenaikan intraday dan ditutup naik sekitar 2%.

Hyundai Motor juga turun sekitar 1% setelah laporan domestik menyebut perusahaan berencana mengakuisisi sisa kepemilikan Boston Dynamics dari SoftBank.

Nikkei dan Bursa Regional Ikut Melemah

Nikkei 225 kehilangan sebagian besar penguatan pagi hari. Kontrak futures JP225 turun sekitar 1,3%.

Sementara itu:

ASX 200 Australia turun 0,5%.

SG20 Singapura turun 0,8%.

Nifty 50 India melemah 0,8%.

Tekanan di Australia terutama berasal dari saham BHP setelah perusahaan memperingatkan potensi pembengkakan biaya proyek potash Jansen di Kanada.

🌍 Ekonomi & Politik

Inflasi Jepang Tetap di Bawah Target

Inflasi utama Jepang naik menjadi 1,5% YoY pada Mei, sedikit di atas ekspektasi 1,4%. Namun inflasi inti tetap berada di 1,4%, masih di bawah target Bank of Japan sebesar 2%. Sementara itu, inflasi inti yang mengecualikan makanan segar dan energi turun menjadi 1,8%, level terendah sejak September 2022. Pelemahan inflasi sebagian besar dipengaruhi program subsidi energi yang dijalankan pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Harga bensin tercatat turun sekitar 7% dibanding tahun sebelumnya.

Pasar Tetap Mengantisipasi Kenaikan Suku Bunga BoJ

Meskipun data inflasi terlihat moderat, Bank of Japan menilai tekanan harga yang lebih lemah hanya bersifat sementara. Faktor-faktor yang masih mendukung inflasi meliputi:

Kenaikan inflasi produsen (PPI).

Potensi kenaikan harga pangan pada Juni.

Yen yang terus melemah sehingga meningkatkan biaya impor.

Karena itu, pasar masih memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga tambahan sebelum akhir tahun.

Ketegangan Timur Tengah Kembali Menjadi Sorotan

JD Vance menunda kunjungan ke Swiss yang sebelumnya dijadwalkan untuk membahas aspek teknis kesepakatan dengan Iran. Penundaan tersebut terjadi ketika situasi keamanan di kawasan masih rapuh. Serangan udara Israel di Lebanon selatan dilaporkan menewaskan sedikitnya 16 orang, memicu peringatan keras dari Teheran bahwa Iran tidak akan mentoleransi pelanggaran terhadap memorandum yang telah disepakati. Di saat yang sama, Pentagon dilaporkan mengajukan tambahan anggaran sebesar US$80 miliar untuk menutup biaya terkait konflik.

🛢️ Komoditas

Minyak Stabil Menjelang Akhir Pekan

Volatilitas pasar energi mereda setelah gejolak yang terjadi pasca-pengumuman kerangka perdamaian AS-Iran.

Brent crude naik tipis +0,7% ke US$79,80 per barel. Kenaikan tersebut mencerminkan stabilisasi premi risiko geopolitik setelah penurunan tajam sebelumnya.

Gas Alam Bergerak Stabil

Setelah lonjakan besar akibat data persediaan EIA pada sesi sebelumnya, harga gas alam cenderung stabil. NATGAS: -0,15%.



Dolar yang Kuat Menekan Emas dan Perak

Logam mulia kembali berada di bawah tekanan. Penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil riil membuat investor mengurangi eksposur terhadap aset non-yielding seperti emas.

Pergerakan harga:

Emas (GOLD): -1,9% ke US$4.130 per ons

Perak (SILVER): -3,4% ke US$63,50 per ons

Ini menjadi sesi penurunan ketiga berturut-turut bagi emas.

Fokus Pasar

Pasar kini mulai beralih dari euforia menuju fase verifikasi. Investor tidak lagi hanya merespons penandatanganan memorandum AS-Iran, tetapi mulai mempertanyakan seberapa cepat dan sejauh mana implementasi kesepakatan tersebut akan berjalan. Dalam jangka pendek, kombinasi penguatan dolar AS, ketidakpastian geopolitik yang belum sepenuhnya hilang, dan sikap hawkish Federal Reserve berpotensi terus menjadi faktor dominan yang memengaruhi arah pasar global.