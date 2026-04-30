Sesi Wall Street kemarin ditutup dengan sentimen campuran dan cenderung hati-hati, seiring investor memposisikan diri menjelang rilis laporan keuangan dari perusahaan teknologi terbesar “Mag7” setelah penutupan pasar. S&P 500 mencatat penurunan tipis, Nasdaq sedikit menguat, sementara Dow Jones turun hampir 0,6%.

Pasar opsi memperkirakan pergerakan harga yang sangat besar pasca earnings untuk Alphabet, Microsoft, dan Meta, dengan potensi perubahan kapitalisasi pasar gabungan hingga sekitar $1 triliun. Hal ini mencerminkan ekspektasi volatilitas tinggi, terutama terkait hasil di sektor AI dan cloud. Fokus utama tertuju pada pertumbuhan Azure di Microsoft, belanja AI di Meta, serta kemampuan Google mempertahankan momentum di bisnis search sambil mempercepat ekspansi cloud.

Alphabet mencatat hasil yang kuat, dengan kecerdasan buatan dan Google Cloud menjadi pendorong utama kinerja. Segmen cloud semakin memainkan peran penting dalam pertumbuhan perusahaan. Pendapatan mencapai sekitar $109,9 miliar dengan peningkatan signifikan pada laba operasional, mengonfirmasi bahwa investasi AI mulai menghasilkan efisiensi dan peningkatan profitabilitas.

Microsoft juga membukukan hasil yang sangat solid, didukung oleh profitabilitas tinggi dan arus kas yang kuat. Hal ini meredakan kekhawatiran sebelumnya terkait momentum pertumbuhan cloud dan besarnya belanja AI. Perusahaan menunjukkan kemampuannya untuk terus mengembangkan Azure sambil menjaga kekuatan laba secara keseluruhan.

Amazon melaporkan hasil yang solid, didorong oleh pertumbuhan e-commerce, AWS, dan bisnis iklan. Namun, reaksi pasar tetap berhati-hati karena panduan ke depan yang konservatif serta meningkatnya biaya terkait investasi AI dan infrastruktur, yang mengimbangi kinerja headline yang kuat.

Meta juga mencatat earnings yang kuat, dengan permintaan iklan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan. Efisiensi platform meningkat, didukung oleh peran AI yang semakin besar. Meski melampaui ekspektasi, reaksi pasar cenderung terbatas karena investor lebih fokus pada peningkatan biaya untuk pengembangan AI.

The Fed mempertahankan suku bunga, menegaskan sikap kebijakan moneter yang berhati-hati tanpa tekanan untuk segera melakukan pelonggaran. Pertemuan ini juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang semakin besar di antara anggota FOMC, mengindikasikan belum adanya konsensus yang jelas mengenai arah kebijakan ke depan dan semakin bergantung pada data. Jerome Powell juga menyatakan bahwa setelah masa jabatannya sebagai Ketua berakhir, ia akan tetap berada di The Fed sebagai Gubernur, menjaga kesinambungan kebijakan meskipun dengan peran yang lebih terbatas.

Donald Trump menyatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga, dengan alasan kondisi ekonomi dan tekanan biaya. Ia juga mengkritik bank sentral karena dinilai terlalu ketat.

Trump juga menegaskan bahwa ia tidak akan mencabut blokade laut di kawasan tersebut kecuali Iran menyetujui kesepakatan nuklir, mempertahankan tekanan ekonomi dan militer yang kuat. Di saat yang sama, ia mengusulkan pembentukan koalisi internasional untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menjamin kebebasan navigasi.

Sebagai akibat dari mandeknya negosiasi damai, harga minyak Brent melonjak di atas $110 per barel.

Data PMI China menunjukkan pemulihan yang tidak merata. Permintaan eksternal tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, dengan PMI manufaktur swasta naik ke 52,2 (tertinggi sejak 2020), sementara PMI resmi tetap sedikit di atas 50. Namun, permintaan domestik masih lemah, dengan PMI jasa turun ke 49,4, menandakan kontraksi.

Data Jepang untuk bulan Maret juga menunjukkan gambaran campuran. Produksi industri turun 0,5% secara bulanan, di bawah ekspektasi kenaikan 1%, sementara penjualan ritel justru naik 1,7% secara tahunan, menunjukkan konsumsi yang masih kuat.