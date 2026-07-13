Meta yang Kamu Kenal Sudah Berubah

Buat kebanyakan orang, Meta Platforms masih identik dengan scrolling Instagram, chatting di WhatsApp, atau update status di Facebook. Wajar saja, karena tiga aplikasi ini memiliki miliaran pengguna di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Namun, dalam dua minggu terakhir, Wall Street mulai melihat Meta dengan kacamata yang sama sekali berbeda. Bukan lagi hanya sebagai perusahaan media sosial, melainkan sebagai calon raksasa infrastruktur AI yang berpotensi bersaing langsung dengan Amazon Web Services atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud.

Apa yang berubah? Ada tiga hal besar yang terjadi hampir bersamaan pada awal Juli 2026: peluncuran bisnis cloud bernama Meta Compute, pengumuman chip AI buatan sendiri bernama “Iris”, dan serangkaian model AI baru yang menunjukkan ambisi Meta jauh melampaui feed, iklan digital, dan media sosial.

Saham META merespons dengan lonjakan sekitar 22% dalam 10 hari perdagangan. Pertanyaannya: apakah ini baru awal dari transformasi besar Meta, atau valuasinya sudah mulai terlalu panas?

Meta Compute: Ketika Kelebihan Kapasitas Jadi Bisnis Baru

Pada 1 Juli 2026, Bloomberg melaporkan bahwa Meta sedang membangun bisnis cloud bernama Meta Compute. Konsepnya sederhana, tetapi ambisius: Meta telah menghabiskan puluhan miliar dolar untuk membangun data center raksasa demi kebutuhan AI internal. Namun, tidak semua kapasitas itu terpakai sepanjang waktu. Daripada membiarkan hardware mahal menganggur, Meta berencana menjual kelebihan kapasitas komputasi tersebut ke perusahaan luar.

Meta Compute dipimpin oleh tiga figur kunci: Santosh Janardhan, kepala infrastruktur Meta; Daniel Gross dari Meta Superintelligence Labs; dan Dina Powell McCormick, Presiden Meta. Layanan ini akan menawarkan dua hal utama: akses ke model AI Meta, termasuk Muse Spark, serta kapasitas GPU mentah yang dapat disewa oleh perusahaan lain. Reaksi pasar langsung terasa. Saham META melonjak sekitar 8–10% pada hari pengumuman.

Menurut analis Stifel, jika Meta berhasil merebut 5% saja dari pasar cloud AI inference pada 2028, bisnis ini dapat menambah sekitar $8 miliar pendapatan bermargin tinggi. Wolfe Research bahkan memproyeksikan bahwa setiap gigawatt kapasitas komputasi yang dimonetisasi dapat menambah sekitar 20% terhadap laba per saham atau EPS Meta.

Skala yang dimiliki Meta memang sulit ditandingi. Dengan market cap sekitar $1,7 triliun, perusahaan ini memiliki balance sheet yang cukup kuat untuk mensubsidi harga cloud selama fase akuisisi pelanggan, strategi yang sulit dilakukan oleh pemain yang lebih kecil.

Chip “Iris”: Langkah Besar Mengurangi Ketergantungan pada Nvidia

Jika Meta Compute adalah produk barunya, maka Iris adalah fondasi yang membuatnya bisa bersaing dari sisi biaya.

Pada 10 Juli 2026, Reuters melaporkan bahwa Meta berencana memulai produksi massal chip AI buatan sendiri bernama “Iris” mulai September 2026. Chip ini dirancang bersama Broadcom dan akan diproduksi oleh TSM, dua nama terbesar dalam ekosistem semikonduktor global.

Iris merupakan bagian dari program MTIA atau Meta Training and Inference Accelerator, yaitu keluarga chip yang dirancang khusus untuk kebutuhan AI Meta. Yang menarik, menurut memo internal yang dilaporkan Reuters, pengujian chip Iris memakan waktu sekitar enam minggu dan tidak ditemukan masalah besar. Meta bahkan berencana meluncurkan chip baru setiap enam bulan hingga 2027, jauh lebih cepat dari siklus industri yang biasanya sekitar satu chip per tahun.

Mengapa ini penting? Meta memproyeksikan capex 2026 sebesar $125–145 miliar, dengan sebagian besar diarahkan untuk infrastruktur AI. Dengan chip sendiri, biaya per unit komputasi berpotensi ditekan secara signifikan. Bank of America memperkirakan bahwa jika chip Iris berhasil, biaya per gigawatt kapasitas komputasi Meta dapat turun dari estimasi $45 miliar menjadi sekitar $22 miliar. Ini merupakan potensi penghematan yang sangat besar.

Ini bukan berarti Meta akan berhenti membeli chip dari Nvidia. Namun, diversifikasi pemasok chip adalah langkah strategis yang memberi Meta lebih banyak kontrol atas rantai pasoknya sendiri.

Model AI Baru: Muse Spark dan Muse Image

Selain infrastruktur, Meta juga agresif di sisi produk AI. Dalam minggu yang sama, perusahaan ini meluncurkan dua produk penting.

Muse Spark 1.1 adalah model AI generasi terbaru Meta yang dirancang untuk tugas-tugas agen otonom dan pengembangan kode. Model ini menjadi salah satu fondasi yang dapat dijual melalui Meta Compute kepada perusahaan luar.

Muse Image adalah model generasi gambar yang ditargetkan untuk kreator dan pengiklan di Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Fitur ini memungkinkan pembuatan gambar fotorealistik untuk kebutuhan iklan, meskipun sudah menuai kontroversi soal privasi setelah sempat memungkinkan pengguna memodifikasi foto dari akun Instagram publik. Meta kemudian menarik fitur tersebut.

Kedua produk ini menunjukkan bahwa Meta tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mengisi infrastruktur tersebut dengan produk yang berpotensi menghasilkan uang, baik dari iklan yang lebih efektif di Family of Apps maupun dari penjualan langsung melalui Meta Compute.

Angka-Angka di Balik Transformasi

Dari laporan Q1 2026, Meta membukukan pendapatan sekitar $56,3 miliar, dengan gross margin 81,9% dan margin operasi sekitar 42%. Laba bersih kuartal tersebut sekitar $26,8 miliar. Free cash flow tercatat sekitar $13,2 miliar, meskipun capex sudah mencapai $19,8 miliar dalam satu kuartal.

Secara valuasi, META diperdagangkan di P/E trailing sekitar 24,3 kali, lebih rendah dari median 5 tahunnya di 26,25 kali. Konsensus analis memberikan target harga rata-rata $827, sekitar 23% di atas harga saat ini di kisaran $669. Dari 63 analis yang meliput, mayoritas memberikan rating “Strong Buy”.

Earnings Q2 2026 dijadwalkan rilis pada 29 Juli. Ini akan menjadi momen krusial: apakah strategi AI baru ini sudah mulai tercermin dalam angka pendapatan dan profitabilitas, atau masih berada dalam tahap investasi besar-besaran yang membebani margin?

Risiko yang Perlu Diperhatikan

Transformasi sebesar ini tidak datang tanpa risiko. Capex yang sangat besar. Belanja modal $125–145 miliar dalam setahun adalah angka yang sangat besar, bahkan untuk standar perusahaan teknologi raksasa. Jika investasi AI ini tidak menghasilkan return yang sepadan, tekanan terhadap profitabilitas dapat menjadi signifikan.

Persaingan cloud yang ketat. AWS menghasilkan $115 miliar pendapatan pada 2025. Google Cloud melampaui $44 miliar. Meta masuk sebagai pendatang baru ke pasar yang sudah didominasi pemain mapan dengan ekosistem pelanggan yang kuat.

Risiko regulasi. Uni Eropa baru saja menuduh Meta melanggar undang-undang media sosial karena desain Facebook dan Instagram yang dianggap “adiktif”. Denda potensial dapat mencapai 6% dari pendapatan global. Tekanan regulasi di berbagai yurisdiksi dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya manajemen.

Siklus semikonduktor. Chip Iris belum teruji dalam skala produksi massal. Jika muncul kendala teknis atau keterlambatan, Meta tetap harus bergantung pada pemasok eksternal dengan biaya yang lebih tinggi.

Kontroversi AI dan privasi. Penarikan fitur Muse Image menunjukkan bahwa produk AI Meta masih menghadapi gesekan terkait privasi dan hak cipta. Ini menjadi risiko reputasi yang dapat memperlambat adopsi.

Apa Artinya untuk Investor Ritel Indonesia?

Bagi investor yang selama ini mengenal Meta hanya sebagai “perusahaan yang punya Instagram dan WhatsApp”, ini adalah sinyal untuk melihat ulang tesis investasi. Meta sedang bertaruh besar bahwa masa depannya bukan hanya di media sosial, tetapi juga di infrastruktur AI.

Pergeseran ini mirip dengan apa yang dilakukan Amazon dua dekade lalu: dari toko buku online menjadi raksasa cloud computing melalui AWS. Bedanya, Meta melakukannya dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan taruhan finansial yang jauh lebih besar.

Dengan earnings Q2 yang akan dirilis pada 29 Juli, dua minggu ke depan dapat menjadi periode yang menentukan. Angka yang kuat dapat memvalidasi transformasi ini dan mendorong saham lebih tinggi. Sebaliknya, angka yang mengecewakan dapat memunculkan pertanyaan baru soal apakah belanja AI yang sangat besar ini benar-benar sepadan.

Untuk saat ini, META layak masuk watchlist, bukan hanya karena Instagram atau WhatsApp, tetapi karena perusahaan ini sedang menulis ulang identitasnya dari nol.