Meta akan merilis laporan keuangan kuartal II hari ini setelah pasar ditutup. Perusahaan memasuki musim earnings dengan ekspektasi pasar yang tinggi, tetapi juga dengan tekanan yang semakin besar terkait skala investasinya dalam kecerdasan buatan.

Sejauh ini, investor masih bersedia menerima pertumbuhan belanja yang agresif karena AI telah mendukung bisnis terpenting Meta, yaitu periklanan. Sistem rekomendasi yang lebih baik, targeting yang semakin efektif, dan otomatisasi pembuatan kampanye dapat meningkatkan engagement pengguna, impresi iklan, serta nilai iklan.

Namun, kali ini pasar mengharapkan lebih banyak. Meta harus menunjukkan bahwa investasi besar pada pusat data, kapasitas komputasi, dan pengembangan model AI sendiri dapat menciptakan sumber pendapatan baru pada masa depan.

Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian khusus tertuju pada laporan mengenai kemungkinan Meta mengembangkan infrastruktur AI sendiri dan menyediakan kapasitas komputasi kepada pihak eksternal.

Langkah tersebut dapat membuka lini bisnis baru yang menyerupai layanan AI Cloud dan memungkinkan Meta memanfaatkan infrastruktur yang saat ini dibangun untuk model dan produknya sendiri secara lebih optimal.

Muncul pula laporan mengenai pengembangan chip komputasi milik Meta.

Dalam jangka panjang, chip internal dapat mengurangi ketergantungan Meta terhadap pemasok eksternal dan meningkatkan efisiensi biaya infrastruktur AI.

Namun, pada tahap saat ini, pasar membutuhkan informasi yang lebih spesifik mengenai jadwal, skala, dan penggunaan praktis dari solusi tersebut. Pengumuman semata belum cukup untuk mengubah struktur ekonomi dari investasi sebesar ini.

Laporan hari ini akan menjadi ujian bukan hanya bagi kinerja bisnis iklan, tetapi juga bagi kredibilitas strategi AI jangka panjang Meta.

Ekspektasi Keuangan Utama

Pendapatan: $60,24 miliar

Pendapatan iklan: $59,07 miliar

Pendapatan segmen Family of Apps: $59,77 miliar

Pendapatan Reality Labs: $428,7 juta

Pendapatan lainnya: $863,3 juta

Laba operasional: $21,50 miliar

Laba operasional Family of Apps: $26,11 miliar

Rugi operasional Reality Labs: $4,45 miliar

Margin operasional: 35,6%

EPS: $7,15

Pertumbuhan impresi iklan: sekitar 14,6% secara tahunan

Pertumbuhan rata-rata harga iklan: sekitar 11,7% secara tahunan

Proyeksi Kuartal Berikutnya

Estimasi pendapatan kuartal III: $63,17 miliar

Estimasi CapEx kuartal III: $38,88 miliar

Estimasi CapEx setahun penuh: $135,79 miliar

Estimasi total biaya setahun penuh: $163,02 miliar

Konsensus Menunjukkan Kuartal yang Sangat Kuat

Berdasarkan konsensus pasar, Meta diperkirakan menghasilkan pendapatan sekitar $60,2 miliar pada kuartal II, dengan laba per saham sebesar $7,15.

Sebagian besar penjualan tetap berasal dari bisnis iklan, dengan estimasi pendapatan iklan sekitar $59,1 miliar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun peran AI semakin besar, fondasi utama bisnis Meta masih terletak pada skala platform sosial dan kemampuannya memonetisasi basis pengguna yang sangat besar.

Pasar juga memperkirakan pertumbuhan impresi iklan dan kenaikan rata-rata harga iklan.

Kombinasi volume iklan yang lebih tinggi dan harga yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan pendapatan yang sangat kuat.

Namun, ekspektasi setinggi ini berarti bahwa sekadar memenuhi konsensus mungkin belum cukup.

Investor akan mencari kejutan positif yang jelas, baik pada pendapatan, EPS, maupun komentar manajemen mengenai kuartal-kuartal berikutnya.

Meta harus menunjukkan bahwa AI bukan hanya mendukung model periklanan saat ini, tetapi juga meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Iklan Tetap Menjadi Fondasi, AI Harus Meningkatkan Efisiensi

Sumber pendapatan terpenting Meta tetap berasal dari segmen Family of Apps, yang mencakup Facebook, Instagram, Messenger, dan WhatsApp.

Skala ekosistem ini sangat besar.

Konsensus memperkirakan rata-rata pengguna harian di seluruh layanan Family of Apps mencapai sekitar 3,61 miliar.

Basis pengguna sebesar itu memberikan Meta keunggulan unik dari sisi data, distribusi, dan kemampuan menerapkan solusi AI.

AI dapat meningkatkan nilai bisnis iklan Meta melalui beberapa cara.

Model AI dapat memperbaiki rekomendasi konten, meningkatkan waktu yang dihabiskan pengguna di platform, membantu pengiklan membuat kampanye, dan mengoptimalkan efektivitas iklan.

Kinerja periklanan akan menjadi ujian pertama terhadap nilai ekonomi AI.

Apabila Meta mampu menunjukkan pertumbuhan volume iklan sekaligus kenaikan rata-rata harga iklan, pasar dapat menyimpulkan bahwa investasi pada model dan infrastruktur AI mulai menghasilkan manfaat yang terukur pada segmen terpenting perusahaan.

Namun, investor juga akan menilai apakah peningkatan kinerja iklan benar-benar merupakan hasil permanen dari implementasi AI atau hanya didukung kondisi pasar iklan digital yang sedang menguntungkan.

AI Cloud Bisa Menjadi Sumber Pendapatan Baru

Salah satu bagian paling menarik dari laporan hari ini adalah kemungkinan komentar Mark Zuckerberg mengenai rencana menyediakan kapasitas komputasi dan infrastruktur AI kepada pelanggan eksternal.

Meta sedang membangun infrastruktur dalam skala besar, terutama untuk model internal, sistem rekomendasi, dan produk berbasis AI.

Menyediakan sebagian kapasitas tersebut kepada klien eksternal dapat membantu perusahaan memaksimalkan utilisasi sumber daya komputasi dan menciptakan sumber pendapatan tambahan.

Namun, bisnis AI Cloud akan menjadi perubahan besar bagi model operasional Meta.

Perusahaan tidak hanya membutuhkan kapasitas infrastruktur yang memadai, tetapi juga penawaran yang mampu bersaing dengan penyedia cloud terbesar.

Pasar akan menunggu informasi yang lebih spesifik mengenai beberapa hal:

Apakah Meta sudah berdiskusi dengan calon pelanggan?

Seperti apa bentuk akses terhadap kapasitas komputasi?

Apakah Meta akan menawarkan akses terhadap model AI miliknya?

Kapan bisnis baru tersebut dapat mulai menghasilkan pendapatan?

Apakah infrastruktur yang dibangun untuk kebutuhan internal dapat digunakan secara efisien oleh pelanggan eksternal?

Pada tahap ini, AI Cloud masih merupakan potensi strategis. Namun, apabila manajemen menyampaikan rencana konkret, pasar dapat mulai menilai Meta bukan hanya sebagai pemimpin digital advertising, tetapi juga sebagai calon penyedia infrastruktur dan layanan AI.

Chip Internal Bisa Mengubah Ekonomi AI, tetapi Detail Masih Dibutuhkan

Meta juga menarik perhatian setelah muncul laporan mengenai pengembangan chip komputasi internal.

Secara strategis, arah tersebut masuk akal.

Chip milik sendiri dapat membantu Meta menyesuaikan infrastruktur dengan kebutuhan spesifik, mengurangi ketergantungan terhadap pemasok eksternal, dan menekan biaya pemrosesan AI dalam jangka panjang.

Namun, manfaat tersebut masih jauh dari nyata.

Merancang dan menerapkan chip internal membutuhkan investasi bertahun-tahun, akses terhadap teknologi manufaktur canggih, serta ekosistem software yang memadai.

Karena itu, investor sebaiknya melihat informasi saat ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bukan faktor yang akan langsung mengubah kinerja keuangan dalam waktu dekat.

Meski demikian, laporan hari ini dapat memberikan petunjuk penting mengenai jadwal pengembangan chip, aplikasi yang dituju, dan potensi dampaknya terhadap belanja modal pada masa mendatang.

CapEx Akan Menguji Toleransi Pasar

Tanpa kejutan besar, risiko utama tetap berasal dari skala belanja investasi.

Meta sebelumnya menaikkan proyeksi CapEx setahun penuh ke level yang mendekati $145 miliar.

Belanja sebesar itu menunjukkan bahwa Meta sedang memperluas pusat data dan infrastruktur AI secara agresif.

Seperti Microsoft, pasar dapat menerima CapEx yang lebih tinggi apabila investasi tersebut mendorong pertumbuhan pendapatan iklan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan peluang monetisasi baru.

Namun, apabila pengeluaran terus meningkat tanpa bukti pengembalian yang sama jelasnya, investor dapat mulai mempertanyakan kecepatan ekspansi infrastruktur.

Hubungan antara CapEx dan pertumbuhan pendapatan masa depan akan menjadi salah satu topik terpenting dalam earnings call hari ini.

Belanja besar tidak selalu menjadi masalah apabila Meta dapat menunjukkan bahwa infrastruktur dibangun untuk memenuhi permintaan nyata dan memiliki rencana komersialisasi yang jelas.

Reality Labs Masih Menekan Kinerja

Area lain yang tetap membutuhkan perhatian adalah Reality Labs.

Konsensus memperkirakan pendapatan sekitar $428,7 juta dan rugi operasional sekitar $4,45 miliar.

Segmen tersebut terus menimbulkan biaya besar dan masih menjadi beban bagi profitabilitas Meta secara keseluruhan.

Namun, Meta masih mampu membiayai investasi tersebut berkat profitabilitas tinggi dari Family of Apps.

Konsensus memperkirakan laba operasional Family of Apps mencapai sekitar $26,1 miliar.

Visi jangka panjang Reality Labs tetap menjadi bagian penting dari strategi Meta.

Namun, dalam jangka pendek, investor akan menilai apakah pertumbuhan biaya masih dapat dibenarkan dan apakah mulai muncul peluang monetisasi baru.

Meta Harus Menunjukkan Lebih dari Sekadar Kuartal Kuat

Laporan hari ini dapat menghasilkan tiga skenario utama.

Skenario positif mencakup hasil yang jelas melampaui konsensus, kinerja iklan yang kuat, pertumbuhan impresi dan harga iklan, serta guidance yang positif untuk kuartal berikutnya.

Katalis tambahan dapat datang dari rencana konkret pengembangan AI Cloud dan informasi yang meyakinkan mengenai monetisasi infrastruktur serta model AI.

Dalam skenario tersebut, kenaikan CapEx lebih lanjut masih dapat dipandang positif.

Pasar akan menyimpulkan bahwa Meta berinvestasi untuk memenuhi permintaan yang nyata dan memiliki peluang konkret mengubah infrastruktur AI menjadi sumber pendapatan baru.

Skenario netral mencakup hasil yang sejalan dengan konsensus, momentum iklan yang stabil, dan tidak adanya informasi baru mengenai komersialisasi AI.

Laporan seperti itu dapat dianggap belum cukup, terutama apabila manajemen kembali menaikkan proyeksi belanja.

Skenario negatif mencakup kinerja iklan yang lebih lemah, tekanan margin, serta pertumbuhan CapEx tanpa rencana monetisasi infrastruktur AI yang jelas.

Kombinasi tersebut dapat meningkatkan kekhawatiran bahwa biaya pengembangan AI tumbuh lebih cepat dibandingkan manfaat ekonominya.

Akankah Investasi AI Mulai Menghasilkan?

Meta tetap menjadi salah satu perusahaan dengan posisi terbaik untuk memperoleh manfaat dari kecerdasan buatan.

Perusahaan memiliki basis pengguna yang sangat besar, salah satu bisnis iklan paling menguntungkan di dunia, dan kemampuan menerapkan AI secara cepat pada produk yang digunakan miliaran orang.

Namun, skala investasinya telah meningkat ke level yang membutuhkan bukti pengembalian yang semakin konkret.

Laporan hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan utama:

Apakah AI terus meningkatkan efisiensi bisnis iklan Meta?

Apakah pertumbuhan impresi dan harga iklan cukup kuat?

Bagaimana Meta akan memonetisasi kapasitas komputasi yang terus bertambah?

Apakah AI Cloud dapat menjadi sumber pendapatan baru?

Apa rencana nyata Meta terkait chip internal?

Apakah pertumbuhan CapEx dapat dibenarkan oleh kenaikan pendapatan?

Meta mungkin membukukan hasil yang sangat kuat hari ini. Namun, untuk memicu reaksi pasar yang benar-benar positif, perusahaan kemungkinan harus memberikan lebih dari sekadar earnings beat. Meta perlu menunjukkan pertumbuhan iklan yang solid, bukti nyata bahwa AI meningkatkan efisiensi, dan informasi spesifik mengenai monetisasi infrastruktur pada masa depan.

Sumber: xStation5