🚨META turun hingga hampir 8%

Saham Meta Platforms (META.US) anjlok lebih dari 8% kemarin, menghapus hampir $70 miliar dalam satu sesi perdagangan. Saat ini, saham diperdagangkan di level $554, mencerminkan penurunan tajam dari rekor tertinggi sepanjang masa di $796,25 yang tercapai beberapa bulan lalu. Bagi investor yang membeli di puncak, kondisi ini berarti kerugian sekitar 31% dari nilai portofolio mereka.

Pukulan ganda dari pengadilan

Aksi jual hari ini bertepatan dengan pengumuman dua putusan juri penting, yang secara bersama-sama mendefinisikan dimensi baru risiko hukum bagi seluruh industri media sosial.

Sebuah juri di California menyatakan Meta dan YouTube bertanggung jawab atas kecanduan media sosial dan dampak psikologis pada pengguna muda, dengan ganti rugi sebesar $3 juta, di mana 70% tanggung jawab dibebankan kepada Meta. Secara terpisah, juri di New Mexico memerintahkan perusahaan membayar denda sipil sebesar $375 juta karena menyesatkan pengguna terkait keamanan anak dan memungkinkan eksploitasi seksual di platformnya. Ini merupakan kemenangan pertama negara bagian dalam gugatan terhadap perusahaan teknologi besar, yang dapat menjadi preseden bagi lebih dari 1.500 kasus serupa yang saat ini masih berlangsung di pengadilan di seluruh Amerika Serikat.

Dalam kedua kasus tersebut, juri menyimpulkan bahwa sistem rekomendasi Meta sengaja dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna dengan mengorbankan kesehatan mental mereka. Mekanisme seperti infinite scrolling, autoplay, dan promosi konten emosional melalui algoritma dianggap sebagai desain yang disengaja, bukan alat yang netral.

Valuasi - jauh di bawah rata-rata historis

Grafik rasio forward P/E (harga terhadap laba proyeksi 12 bulan ke depan) menunjukkan kondisi yang signifikan. Saat ini, rasio berada di 18,4x - di bawah deviasi -2 sigma dari rata-rata historis sebesar 24,3x. Rentang ini secara historis sering dianggap sebagai peluang beli oleh investor fundamental. Di saat yang sama, dividend yield meningkat menjadi 0,40% - level yang untuk perusahaan teknologi sekelas ini mencerminkan karakter valuasi yang semakin “value”. Namun, angka-angka ini bersifat komparatif dan tidak selalu mencerminkan apakah perusahaan benar-benar “murah” atau “mahal”. Perubahan valuasi dapat dipengaruhi oleh perubahan paradigma pasar yang mendorong pergerakan saham perusahaan dalam beberapa waktu terakhir. Pada akhirnya, setiap investor harus menentukan sendiri narasi utama yang mereka yakini.

Di bawah ini adalah level teknikal dan komparatif utama:

Taruhan $135 miliar pada AI

Tekanan regulasi ini datang bersamaan dengan program belanja investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mark Zuckerberg mengumumkan bahwa pada tahun 2026, Meta akan mengalokasikan hingga $135 miliar untuk infrastruktur AI - hampir dua kali lipat dari $72 miliar yang dihabiskan tahun sebelumnya. Dana tersebut dialokasikan untuk pusat data, chip silikon proprietary, serta pelatihan model bahasa dalam proyek dengan kode “Avocado” dan “Mango” - generasi berikutnya dari model Llama. Sebagai bagian dari strategi ini, perusahaan juga telah menyelesaikan akuisisi Scale AI senilai $14,3 miliar.

Di sisi lain, divisi Reality Labs yang bertanggung jawab atas VR dan AR telah mencatat total kerugian operasional melebihi $80 miliar. Meta baru saja menutup lingkungan virtual Horizon Worlds dan melakukan gelombang PHK tambahan yang memengaruhi departemen penjualan, rekrutmen, dan operasional media sosial - total mencapai beberapa ratus posisi.

Apa selanjutnya? Hasil pada 29 April

Analis secara umum masih bersikap positif terhadap saham perusahaan, namun pertanyaannya kini bukan lagi “Apakah Meta menghasilkan uang?”, melainkan “Apakah pertumbuhan labanya cukup cepat untuk menanggung beban gabungan dari litigasi, restrukturisasi, dan siklus investasi terbesar dalam sejarah perusahaan?”

Hasil kuartal pertama 2026 akan dirilis pada 29 April - perhatian pasar akan tertuju pada pembaruan proyeksi terkait belanja modal (Capex), margin operasional, serta kecepatan monetisasi AI dalam periklanan.

Mengingat bahwa Meta hampir melipatgandakan nilai pasarnya empat kali sejak kejatuhan tahun 2022 (-64%), sejarah menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenangkan taruhan jangka panjang. Namun saat ini, investor menghadapi akumulasi risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya secara bersamaan dalam sejarah perusahaan.

Harga saham META saat ini diperdagangkan di bawah tiga rata-rata pergerakan sekaligus - EMA(50), EMA(100), dan EMA(200) - menciptakan zona resistensi kuat di kisaran $637–$657. Yang mengkhawatirkan, EMA(50) mulai melintasi EMA(100) dan bergerak menuju persilangan ke bawah terhadap EMA(200), membentuk pola “Death Cross” klasik yang mengonfirmasi dominasi tren penurunan. Indikator RSI(14) berada di level 27,0, jauh di wilayah oversold (di bawah 30), yang secara historis sering mendahului rebound teknikal jangka pendek. Namun, kondisi oversold pada RSI saja bukan sinyal beli; dalam tren turun yang kuat, indikator ini dapat bertahan di bawah 30 dalam waktu lama, dan konfirmasi pembalikan tren sebaiknya menunggu hingga RSI kembali naik di atas level tersebut. Sumber: xStation