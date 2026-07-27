Micron Masih Unggul meski CXMT Melonjak 472%

Lonjakan saham ChangXin Memory Technologies atau CXMT sebesar 472% pada hari pertama perdagangannya di Shanghai STAR Market memunculkan pertanyaan baru mengenai posisi kompetitif Micron di industri DRAM global.

Dengan valuasi mencapai sekitar $489 miliar, CXMT kini menjadi perusahaan tercatat paling bernilai di bursa domestik China. Debut tersebut menegaskan ambisi China untuk membangun pemain memori global yang mampu menantang dominasi Samsung, SK Hynix, dan Micron.

Namun, bagi investor Micron, perkembangan ini belum secara langsung mengubah tesis utama perusahaan. CXMT tumbuh pesat di pasar DRAM konvensional, sementara Micron masih memegang posisi kuat pada segmen High-Bandwidth Memory atau HBM yang menjadi fondasi infrastruktur AI dan menawarkan margin lebih tinggi.

Pertanyaan utama bagi investor bukan hanya seberapa cepat CXMT berkembang, tetapi apakah perusahaan tersebut mampu mengejar keunggulan teknologi Micron di segmen memori AI.

Apakah Pertumbuhan CXMT Mengancam Micron?

Pertumbuhan CXMT dalam dua tahun terakhir tergolong sangat cepat, bahkan untuk industri semikonduktor yang terbiasa mengalami siklus boom and bust.

Pangsa pasar DRAM global CXMT meningkat dari sekitar 3% pada kuartal III 2024 menjadi 8% pada kuartal I 2026. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap DDR5 dan LPDDR5X untuk smartphone, PC, serta server konvensional.

Pendapatan kuartal I 2026 mencapai $7,5 miliar, melonjak 719% secara tahunan, dengan laba bersih sekitar $3,6 miliar. Kinerja ini terlihat semakin mengesankan karena CXMT baru mencatatkan laba tahunan pertamanya pada 2025, setelah hampir satu dekade membukukan kerugian.

Ekspansi CXMT juga mendapat dukungan dari perubahan strategi tiga produsen memori terbesar dunia.

Samsung, SK Hynix, dan Micron sedang mengalihkan semakin banyak kapasitas produksinya ke segmen HBM untuk memenuhi permintaan AI. Pergeseran tersebut menciptakan ruang pada pasar DRAM konvensional yang kemudian dimanfaatkan oleh CXMT.

Dari perspektif Micron, perkembangan ini menciptakan risiko persaingan yang lebih besar pada produk DDR5 dan LPDDR5X.

Sumber: XTB Research Indonesia

Namun, ancaman langsung terhadap bisnis utama Micron di era AI masih relatif terbatas karena lebih dari 98% pendapatan CXMT berasal dari DRAM konvensional. Di segmen HBM, CXMT belum memiliki kehadiran yang signifikan. Dari total kapasitas sekitar 265.000 wafer per bulan, hanya sekitar 5.000 wafer yang dialokasikan untuk produksi HBM pada akhir 2025. Artinya, CXMT berkembang pesat pada segmen yang mulai dikurangi oleh Micron dan produsen besar lainnya, bukan pada segmen teknologi paling bernilai yang saat ini menjadi mesin pertumbuhan Micron.

Mengapa Micron Masih Unggul di Pasar HBM?

Di tengah euforia IPO CXMT, posisi kompetitif Micron justru tetap kuat pada segmen memori dengan tingkat profitabilitas tertinggi.

Pada kuartal fiskal III 2026 yang berakhir pada Mei 2026, Micron membukukan pendapatan rekor sebesar $41,5 miliar, meningkat 346% secara tahunan. Margin kotor mencapai 84,9%, sementara laba bersih tercatat sebesar $28,2 miliar. Kinerja tersebut bukan hanya mencerminkan pemulihan siklus memori, tetapi juga posisi strategis Micron dalam rantai pasok kecerdasan buatan.

Produk HBM3E dan HBM4 Micron telah habis terjual hingga 2027. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap memori AI masih jauh melampaui kapasitas pasokan yang tersedia.

Panduan perusahaan untuk kuartal IV fiskal 2026 juga tetap sangat kuat. Micron memperkirakan pendapatan mencapai $50 miliar dengan margin kotor sekitar 86%. Proyeksi tersebut menegaskan bahwa permintaan AI terhadap memori masih menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan.

Keunggulan terbesar Micron berada pada segmen HBM, ketika perusahaan menguasai sekitar 23% pangsa pasar global. Micron juga telah mengamankan kontrak jangka panjang senilai lebih dari $22 miliar melalui Strategic Customer Agreements. Kontrak tersebut memberikan visibilitas permintaan yang lebih tinggi dan membantu mengurangi dampak volatilitas siklus memori tradisional.

Sebaliknya, CXMT baru menargetkan produksi massal HBM3E pada 2027. Posisi tersebut membuat CXMT tertinggal sekitar satu hingga dua generasi produk dari Micron yang telah mengirimkan HBM4 untuk platform Nvidia Vera Rubin. Restriksi ekspor Amerika Serikat turut membatasi akses CXMT terhadap peralatan litografi EUV canggih. Keterbatasan tersebut membuat biaya produksi per bit CXMT diperkirakan masih lebih dari 30% lebih tinggi dibandingkan produsen utama.

Kesenjangan teknologi semacam ini tidak dapat ditutup hanya dengan dukungan modal besar. Selama permintaan HBM terus meningkat sejalan dengan ekspansi pusat data dan infrastruktur AI global, Micron berpotensi tetap berada pada segmen dengan margin tertinggi yang belum mampu dimasuki CXMT secara penuh.

Data kuartal berakhir pada 28 Mei 2026. Sumber: Micron Investor Relations dan SEC Filing

CXMT Menekan DRAM Konvensional, Bukan HBM

Ancaman terbesar CXMT terhadap Micron saat ini lebih mungkin muncul melalui tekanan harga pada DRAM konvensional. Kapasitas wafer CXMT berkembang dengan cepat dan diproyeksikan mencapai 350.000 wafer per bulan pada akhir 2026, mendekati kapasitas Micron. Apabila produksi CXMT terus meningkat, tambahan pasokan DDR5 dan LPDDR5X dapat menekan harga jual rata-rata dalam pasar memori konvensional.

Risiko tersebut dapat menjadi lebih nyata ketika siklus memori memasuki fase normalisasi dan pertumbuhan permintaan tidak lagi secepat sebelumnya. Sejumlah produsen perangkat global juga mulai mempertimbangkan penggunaan produk CXMT.

Apple dikabarkan telah meminta izin pemerintah Amerika Serikat untuk membeli DRAM dari CXMT. HP, Dell, Acer, dan Asus juga dilaporkan sedang mengevaluasi penggunaan memori buatan China.

Apabila CXMT berhasil mendapatkan pelanggan global, Micron dapat menghadapi persaingan harga lebih ketat pada produk memori untuk smartphone, PC, dan server mainstream.

Namun, segmen tersebut tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan Micron.

Micron semakin memusatkan kapasitas dan investasinya pada HBM serta produk pusat data yang memiliki margin lebih tinggi dan hambatan masuk lebih besar.

Dengan demikian, pertumbuhan CXMT dapat menekan bauran bisnis lama Micron, tetapi belum tentu melemahkan posisi perusahaan dalam infrastruktur AI.

Apa Risiko Jangka Panjang bagi Saham Micron?

Investor Micron tetap tidak boleh mengabaikan CXMT.

Sementara itu, pangsa pasar Micron diperkirakan tetap berada di kisaran 22%–23%, mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari tiga produsen DRAM terbesar dunia.

Ancaman jangka panjang akan meningkat apabila CXMT mampu mempercepat pengembangan HBM, menurunkan biaya produksi, dan memperoleh akses terhadap pelanggan global.

Selain itu, dukungan kebijakan industri China dapat membantu CXMT melakukan investasi agresif meskipun tingkat pengembalian modalnya belum setara dengan Micron.

Persaingan juga dapat memaksa Micron meningkatkan belanja modal untuk mempertahankan kepemimpinan teknologi.

Apabila belanja meningkat terlalu cepat sementara harga memori konvensional melemah, arus kas dan margin perusahaan dapat menghadapi tekanan.

Namun, risiko terbesar bagi Micron kemungkinan tetap berasal dari perubahan siklus permintaan AI.

Valuasi dan ekspektasi pasar saat ini sangat bergantung pada asumsi bahwa permintaan HBM akan tetap lebih tinggi daripada pasokan dalam beberapa tahun mendatang.

Apabila pertumbuhan belanja pusat data melambat atau pasokan HBM meningkat lebih cepat dari perkiraan, harga jual dan margin Micron dapat mengalami normalisasi.

Sumber: XTB Research Indonesia

Untuk saat ini, tesis investasi Micron tetap berpusat pada kekuatan posisinya dalam era AI.

Dengan trailing P/E sekitar 19–22 kali, pendapatan pusat data yang telah melampaui run rate $100 miliar per tahun, serta kontrak jangka panjang yang mengunci permintaan HBM hingga 2030, fundamental perusahaan berada dalam posisi berbeda dibandingkan siklus memori tradisional.

CXMT merupakan pesaing nyata yang tidak dapat diremehkan. Pertumbuhan kapasitasnya dapat menekan harga DRAM konvensional dan secara bertahap mengurangi pangsa pasar produsen besar.

Namun, persaingan paling penting bagi Micron tidak lagi hanya terjadi pada jumlah wafer atau volume DDR5. Persaingan utama akan ditentukan oleh kemampuan mengembangkan HBM, meningkatkan efisiensi energi, dan memproduksi teknologi 3D DRAM generasi berikutnya. Pada area tersebut, Micron masih memiliki keunggulan teknologi, hubungan pelanggan, dan visibilitas permintaan yang belum mudah dikejar oleh CXMT.

Lonjakan CXMT menandai perubahan struktur industri memori global, tetapi belum berarti dominasi Micron di pasar memori AI telah berakhir. Untuk saat ini, CXMT lebih banyak mengubah persaingan di DRAM konvensional, sementara Micron masih memegang salah satu posisi terkuat dalam pertumbuhan infrastruktur AI.