Produsen chip memori Micron Technology (MU.US) akhirnya merilis laporan keuangan yang telah lama dinantikan. Meski ekspektasi pasar sudah sangat tinggi, perusahaan tetap mampu melampauinya dengan selisih yang signifikan. Saham Micron pun melonjak lebih dari 10% pada perdagangan setelah penutupan pasar (after-hours).

Kinerja Keuangan

Laju dan skala pertumbuhan Micron berhasil melampaui ekspektasi analis maupun investor.

Beberapa sorotan utama laporan keuangan perusahaan meliputi:

Pendapatan kuartalan meningkat dari sekitar $25 miliar menjadi lebih dari $41 miliar, atau tumbuh sekitar 170% secara kuartalan (QoQ), bukan secara tahunan (YoY).

Earnings per Share (EPS) naik dari sekitar $12 menjadi lebih dari $25, atau melonjak sekitar 200%.

Margin laba kotor tetap berada di atas 80% di hampir seluruh segmen bisnis. Hanya segmen otomotif yang mencatat margin sekitar 79%.

Seluruh lini bisnis membukukan pertumbuhan sekitar 100%, dengan pertumbuhan tercepat berasal dari segmen data center, disusul bisnis memori.

Setelah mengalokasikan investasi sebesar $7,1 miliar, perusahaan masih menghasilkan free cash flow sebesar $18,3 miliar.

Guidance

Micron juga memberikan proyeksi yang lebih kuat dibandingkan ekspektasi pasar.

Untuk kuartal berikutnya, perusahaan memperkirakan:

Pendapatan mencapai sekitar $50 miliar.

Margin laba kotor sekitar 86%.

EPS sekitar $31.

Reaksi Pasar

Berbeda dengan perkiraan banyak investor, hasil keuangan Micron yang sangat kuat justru belum mampu mengangkat sentimen sektor teknologi secara keseluruhan.

Sumber: Bloomberg Finance

Laba yang sangat besar serta proyeksi yang optimistis menunjukkan bahwa belanja modal (capital expenditure/CAPEX) perusahaan teknologi masih bertahan pada level tinggi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga mengindikasikan semakin besarnya beban investasi yang harus ditanggung perusahaan-perusahaan teknologi yang saat ini sudah memiliki tingkat utang yang sangat besar.

MU.US (D1)

Tren kenaikan saham Micron masih sangat kuat dan curam. Level-level Fibonacci dapat digunakan untuk mengidentifikasi area support maupun resistance potensial. Apabila tekanan jual mulai mendominasi, area psikologis di sekitar $1.000 diperkirakan menjadi zona support yang kuat. Sementara itu, apabila tren bullish berlanjut, target berikutnya berada pada area resistance yang cukup lebar di sekitar $1.300. Sumber: xStation

Tidak Semua yang Bersinar Adalah Emas

Meski pertumbuhan Micron terlihat luar biasa, bukan berarti perusahaan terbebas dari risiko.

Saat ini Micron memperoleh manfaat besar dari gelombang investasi masif perusahaan teknologi dalam pembangunan pusat data AI. Lonjakan pendapatan yang terjadi lebih banyak didorong oleh peningkatan permintaan yang sangat besar dalam waktu singkat dibandingkan oleh inovasi produk semata.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis memori DRAM dan NAND pada dasarnya merupakan industri yang sangat siklikal.

Dalam periode ekspansi ekonomi maupun ketika terjadi euforia investasi teknologi, permintaan memori biasanya meningkat sangat tajam.

Lonjakan permintaan saat ini dapat diartikan dalam dua kemungkinan besar:

Dunia sedang memasuki siklus investasi AI terbesar sepanjang sejarah yang belum tentu menghasilkan pengembalian investasi sesuai harapan.

AI benar-benar telah menciptakan tingkat permintaan baru yang akan menjadi fondasi permanen bagi pendapatan perusahaan memori.

Kedua skenario tersebut sama-sama sulit untuk dinilai dan mengandung tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Tantangan valuasi semakin besar karena produk dari berbagai produsen memori relatif tidak memiliki diferensiasi yang signifikan. Kombinasi antara tingginya permintaan dan ketatnya persaingan dapat meningkatkan risiko perang harga di masa depan.

Dalam sejarahnya, kondisi tersebut bahkan pernah memicu praktik kartel dan pengaturan harga di industri memori.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat pernah membuktikan adanya praktik anti-persaingan dan kolusi harga di antara produsen RAM pada periode gelembung dot-com 1998–2002, dan Micron termasuk salah satu perusahaan yang terlibat.

Namun, apabila praktik serupa terjadi saat ini, risikonya jauh lebih besar. Bukan hanya karena konsekuensi hukum, tetapi juga karena belanja modal perusahaan teknologi untuk membeli memori telah mencapai level yang luar biasa besar.

Menurut SemiAnalysis dan CLSA, sekitar 30–40% dari total CAPEX ratusan miliar dolar yang dikeluarkan perusahaan hyperscaler saat ini dialokasikan hanya untuk pembelian memori, dan proporsi tersebut diperkirakan masih akan terus meningkat.

Perusahaan seperti Micron sangat bergantung pada belanja tersebut. Jika produsen memori justru menjadi penghambat perkembangan AI melalui kenaikan harga yang berlebihan, mereka berisiko kehilangan posisi dominannya secepat saat mereka memperolehnya.

Prospek ke Depan

Salah satu faktor yang dapat menjadi wild card bagi industri memori dalam beberapa kuartal mendatang adalah China.

Produsen memori asal China, dengan dukungan penuh pemerintah dan akses pembiayaan yang besar, berpotensi meningkatkan produksi secara agresif dan membanjiri pasar.

Strategi tersebut dapat menekan margin keuntungan seluruh industri, bahkan ketika pendapatan perusahaan masih terus bertumbuh.

Terlepas dari apakah valuasi saham produsen memori saat ini dapat dibenarkan atau tidak, satu hal yang masih jelas adalah bahwa belanja investasi raksasa teknologi untuk infrastruktur AI belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat dalam waktu dekat.

Secara mekanis, kondisi tersebut masih mendukung perusahaan-perusahaan memori untuk terus mencatatkan hasil keuangan yang impresif.

Pertanyaan besarnya adalah apakah perusahaan-perusahaan ini mampu keluar dari karakter industri yang selama ini sangat siklikal.

Sebagian jawabannya adalah ya.

Bahkan jika suatu saat investasi AI mengecewakan dan sebagian proyek gagal menghasilkan keuntungan, ratusan pusat data yang telah dibangun tidak akan menghilang begitu saja. Infrastruktur tersebut tetap membutuhkan pemeliharaan, peningkatan kapasitas, serta modernisasi secara berkelanjutan.