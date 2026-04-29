Saat para skeptis di media dan analis Twitter berlomba menyebut gelembung AI akan pecah, Satya Nadella justru memberikan 83 miliar alasan untuk berpikir ulang. Microsoft tidak hanya melampaui ekspektasi; perusahaan melakukannya dengan cara yang menunjukkan kekuatan struktural, bahkan penurunan belanja modal terlihat seperti langkah strategis, bukan sekadar penghematan. Pasar memasuki fase “show-me”, dan Microsoft menjawab dengan sederhana: “lihat saja sendiri.”

Meskipun saham Microsoft masih sekitar 20% di bawah puncak historisnya—bahkan sempat kehilangan sepertiga nilainya—jelas bahwa perusahaan memiliki fondasi yang sangat kuat dan stabil. Jika ditanya perusahaan mana yang akan tetap eksis dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan, Microsoft hampir pasti termasuk di dalamnya. Lalu, apakah wajar sahamnya masih terkoreksi di perdagangan after-hours?

Hasil Keuangan Utama: Angka Tidak Bisa Dibantah

Pendapatan: $82,9 miliar (+18% YoY), jauh di atas konsensus $81,46 miliar.

EPS (laba per saham): $4,27 (+23%), melampaui estimasi $4,03–$4,06.

Laba bersih: $31,8 miliar—Microsoft menghasilkan profit “bersih” setara valuasi beberapa perusahaan S&P 500.

Laba operasional: $38,4 miliar (+20%), dengan margin lebih dari 46%, menjadikannya salah satu mesin uang paling efisien di Silicon Valley.

Pengembalian ke pemegang saham: $10,2 miliar melalui dividen dan buyback.

Segmen: Azure Melaju Kencang, Lainnya Mengikuti

Azure & Cloud: Tumbuh 40% (39% ex-FX), mematahkan kekhawatiran soal “kelelahan cloud”. Hasil ini melampaui ekspektasi pasar.

Bisnis AI: Run rate pendapatan tahunan AI melampaui $37 miliar (+123% YoY). Ini bukan lagi potensi—ini sudah menjadi bisnis raksasa nyata. Bahkan angka ini sudah melampaui CapEx, menandakan perusahaan mulai menghasilkan return dari investasi AI.

Microsoft 365 Consumer Cloud: Tumbuh 33%, menunjukkan pengguna bersedia membayar Copilot.

Dynamics 365: Tumbuh 22%, perlahan menggerus pesaing di pasar ERP/CRM.

Commercial RPO: Lonjakan 99% ke $627 miliar, mencerminkan kontrak jangka panjang dalam skala besar.

Titik lemah: Windows OEM dan perangkat turun 2%, Xbox turun 5%. Namun, segmen ini kini kurang relevan dibanding investasi masa depan.

CapEx: Keluar dari “Pajak Nvidia”

Kejutan terbesar? CapEx hanya $31,9 miliar, lebih rendah dari ekspektasi pasar di atas $35 miliar. Ini kemenangan strategis bagi CFO Amy Hood.

Microsoft membuktikan bahwa pertumbuhan Azure bisa dicapai dengan belanja modal lebih efisien. Ini mengindikasikan bahwa chip internal seperti Maia mulai menekan biaya, atau efisiensi infrastruktur meningkat signifikan.

Era “Peak CapEx” mungkin sudah berlalu—yang berarti potensi lonjakan free cash flow ke depan.

Kesimpulan: Siapa Raja Sebenarnya?

Selama berbulan-bulan, pasar dibanjiri narasi bahwa Microsoft akan tertekan oleh OpenAI, biaya AI, dan kompetisi. Hasil ini menjadi realitas yang berbeda.

Microsoft bukan lagi sekadar “proxy OpenAI”. Dengan $37 miliar pendapatan AI dan diversifikasi ke Anthropic serta model internal, perusahaan kini memiliki ekosistem AI yang lebih mandiri.

Lonjakan RPO ke $627 miliar menunjukkan bahwa klien korporat tidak lagi sekadar bereksperimen—mereka berkomitmen dalam kontrak besar jangka panjang.

Dengan valuasi sekitar 25x P/E dan pertumbuhan laba 23%, saham ini terlihat relatif murah dibanding historinya. Jika ada yang mencari “bubble”, mereka mungkin melihat ke tempat yang salah.

Microsoft tidak hanya kembali ke posisi teratas, tetapi juga melangkah lebih jauh dalam evolusi teknologi. Bahkan investor seperti Michael Burry mulai mengakumulasi saham ini di level diskon.

Saat ini, saham Microsoft diperdagangkan sekitar 1,5% di bawah penutupan pada sesi after-hours, dengan support kuat di level $400. Sumber: xStation5