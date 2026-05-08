Microsoft turun lebih dari 1% setelah muncul laporan bahwa hedge fund TCI Fund Management memangkas secara signifikan posisinya di perusahaan tersebut, dari sekitar 10% portofolio menjadi hanya sekitar 1% pada akhir Maret. Langkah ini sendiri sudah cukup penting, tetapi alasan di balik keputusan tersebut jauh lebih menarik perhatian pasar.

Menurut laporan yang beredar, pendiri TCI Christopher Hohn menilai perkembangan AI yang sangat cepat dapat menjadi ancaman jangka panjang bagi produk inti Microsoft, khususnya Office dan dalam beberapa aspek juga Azure. TCI dilaporkan menjual hampir seluruh posisinya yang sebelumnya bernilai sekitar $8 miliar, sambil secara bersamaan meningkatkan eksposurnya ke Alphabet. Hal ini mengindikasikan rotasi modal menuju perusahaan yang dinilai lebih siap menghadapi persaingan AI ke depan.

Pasar melihat langkah ini bukan sekadar penyesuaian portofolio biasa, tetapi sebagai sinyal jelas bahwa persepsi risiko kompetitif di sektor software dan AI mulai berubah.

Kekhawatiran utama berasal dari kemungkinan bahwa model AI dan AI agents akan secara fundamental mengubah cara pengguna menggunakan software. Microsoft selama ini mendominasi karena workflow pengguna berpusat pada Word, Excel, Outlook, dan ekosistem Windows secara keseluruhan. Namun jika semakin banyak aktivitas berpindah langsung ke interface berbasis AI, maka aplikasi tradisional berpotensi kehilangan peran sentralnya secara bertahap. Dalam skenario tersebut, AI bukan hanya memperkuat Microsoft, tetapi juga berpotensi mengikis sebagian keunggulan kompetitif historis perusahaan.

Investor kini mulai memberi perhatian lebih besar pada beberapa faktor penting, termasuk:

Adopsi Copilot yang lebih lambat dari ekspektasi

Belanja infrastruktur AI yang sangat besar

Risiko ekspansi data center

Kenaikan biaya komputasi

Microsoft saat ini menginvestasikan puluhan miliar dolar untuk AI, dan pertanyaan utamanya adalah apakah return dari investasi tersebut dapat datang cukup cepat untuk mempertahankan pertumbuhan dan margin keuntungan saat ini.

Meski demikian, kondisi ini bukan berarti fundamental Microsoft melemah.

Sebaliknya, perusahaan masih dipandang sebagai salah satu penerima manfaat terbesar dari perkembangan AI dan cloud computing, didukung basis pelanggan enterprise yang sangat besar serta posisi infrastruktur yang kuat melalui Azure. Masalah utamanya lebih berkaitan dengan valuasi dan ekspektasi pasar. Dengan belanja AI yang meningkat sangat agresif, investor kini menjadi jauh lebih menuntut dan ingin melihat monetisasi AI yang lebih cepat dan lebih jelas.