Kita memasuki pekan perdagangan baru tepat setelah akhir pekan panjang di Amerika Serikat, ketika negara tersebut merayakan ulang tahun ke-250 penandatanganan Declaration of Independence. Awal musim panas sering kali menandai dimulainya periode seasonal doldrums di pasar keuangan, yaitu fase yang biasanya ditandai oleh lebih sedikit peristiwa besar dan volatilitas yang lebih rendah. Jika tahun lalu didominasi oleh perang dagang, ekonomi global saat ini bergerak di bawah bayang-bayang ketidakpastian Timur Tengah sambil terus memantau perlombaan artificial intelligence.

Setelah pertemuan OPEC+ terbaru, investor akan memberi perhatian besar pada perkembangan di Timur Tengah, terutama terkait ekspor minyak mentah dan dimulainya kembali produksi. Pada Selasa, KTT kepemimpinan NATO dimulai di Ankara, dihadiri oleh Presiden AS Donald Trump, sementara rangkaian upacara pemakaman kenegaraan masih berlangsung di Iran setelah wafatnya Supreme Leader Ali Khamenei. Dengan berbagai katalis tersebut, pelaku pasar perlu mencermati dua instrumen utama dalam beberapa hari ke depan: OIL dan US100

OIL (Minyak Brent)

Pekan perdagangan dimulai dengan pasar mencerna hasil pertemuan virtual menteri OPEC+ pada Minggu, yang digelar untuk menentukan level produksi bagi kartel yang lebih luas tersebut. Meskipun target produksi resmi belakangan ini hampir terus dinaikkan dari bulan ke bulan, kenaikan tersebut sejauh ini lebih banyak terjadi di atas kertas. Data terbaru untuk Juni menunjukkan bahwa produksi aktual di antara produsen utama Timur Tengah justru menurun, meskipun memorandum gencatan senjata telah ditandatangani pada 17 Juni.

Perhatian juga perlu diarahkan pada pemakaman kenegaraan mantan Supreme Leader Iran, Ali Khamenei, yang berlangsung hingga 9 Juli. Setiap deklarasi kebijakan dari Teheran selama periode ini akan dipantau ketat oleh pasar keuangan global.

Metrik Utama yang Perlu Dipantau: Trader akan mencermati arus tanker melalui Selat Hormuz bersama data mingguan persediaan minyak mentah AS. Persediaan komersial telah turun ke level terendah sejak 2018, sementara Strategic Petroleum Reserve berada di titik terendah sejak era 1980-an setelah pelepasan cadangan terbaru yang dikoordinasikan oleh International Energy Agency.

US100 (Nasdaq 100)

Sektor teknologi AS memasuki periode perubahan makroekonomi dan struktural yang signifikan. Investor saham menghadapi ujian langsung melalui rilis indeks ISM services pada Senin, serta komentar lanjutan dari pejabat Federal Reserve.

Meskipun musim earnings perusahaan belum benar-benar dimulai hingga pertengahan Juli, periode tersebut juga akan mencakup testimoni Kevin Warsh di hadapan Kongres. Pasar akan menerima minutes dari pertemuan FOMC terbaru pada Rabu. Meski dalam beberapa tahun terakhir FOMC minutes kehilangan sebagian kekuatan penggeraknya karena adanya forward guidance dan konferensi pers pasca-rapat, kondisi komunikasi Federal Reserve yang lebih terbatas saat ini membuat catatan rinci tersebut dapat memiliki nilai lebih besar bagi investor.

Masuknya SpaceX ke Indeks: Pada Selasa, SpaceX akan secara resmi masuk ke indeks Nasdaq 100, hanya beberapa pekan setelah initial public offering. Masuknya SpaceX ke indeks ini akan memicu rebalancing portofolio secara luas di kalangan ETF, proses yang biasanya menghasilkan volume perdagangan lebih tinggi dan volatilitas yang meningkat.

Uji Kesehatan Konsumen: Pada saat yang sama, laporan earnings dari perusahaan besar seperti PepsiCo dan Delta Air Lines dijadwalkan rilis pekan ini. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi ujian penting terhadap daya tahan konsumen di tengah latar belakang makroekonomi saat ini.