Harga minyak bergerak naik mendekati $95 per barel karena investor masih melihat sedikit tanda kemajuan konstruktif antara Amerika Serikat dan Iran terkait proposal gencatan senjata selama 10 hari.

Sebaliknya, Presiden Donald Trump memperingatkan Teheran bahwa setiap serangan berikutnya terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz akan dibalas dengan penghancuran “satu pembangkit listrik atau satu jembatan” di Iran.