Pasar hari ini digerakkan oleh ketegangan geopolitik di sekitar Selat Hormuz dan aksi jual pada saham teknologi. Berikut ringkasan singkat pergerakan utama.

Harga Minyak Melonjak

Setelah komentar terbaru Presiden Trump mengenai peran baru AS sebagai “penjaga” Selat Hormuz, futures Brent dan WTI crude oil naik lebih dari 3% saat pembukaan, rebound dari level terendah sesi setelah eskalasi baru konflik AS-Iran di kawasan tersebut. Lalu lintas tanker melalui selat itu melambat tajam dalam beberapa hari terakhir, yang memberikan dukungan tambahan bagi harga.

Wall Street Tertekan

Futures S&P 500 dan Nasdaq 100 mengarah ke pembukaan yang lebih rendah, dengan Nasdaq 100 turun hingga 1%, terutama akibat aksi jual di sektor memory dan semikonduktor setelah debut SK Hynix yang sangat volatil di Nasdaq. US100 turun 1,21%, sementara Bitcoin melemah 1,78%.

Logam Mulia Bergerak Tidak Biasa

Emas turun 2,47% dan perak melemah 2,90% meskipun ketegangan geopolitik meningkat. Ini merupakan reaksi yang tidak biasa, yang oleh pasar dikaitkan dengan kekhawatiran bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama menjelang rilis CPI besok. Korelasi terbalik dengan dolar AS karena itu menjadi semakin jelas.

Terkait instrumen utama, kekuatan minyak dan dolar AS menjadi hal yang paling menonjol. Indeks saham utama dan logam mulia berada di bawah tekanan. Sumber: xStation