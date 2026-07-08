Situasi di pasar minyak berbalik 180 derajat dalam waktu kurang dari sebulan. Setelah menguji area 70 dolar AS per barel untuk minyak mentah Brent, saat ini kita tengah menguji area 78 dolar AS per barel, dan berbagai indikasi menunjukkan bahwa tekanan naik pada pasar minyak dapat bertahan dalam waktu dekat. Menyusul serangan Iran terhadap setidaknya 3 kapal komersial di Selat Hormuz, Amerika Serikat merespons dengan menyerang puluhan posisi Iran yang terkait, antara lain, dengan pertahanan anti-udara. Semua ini terjadi bersamaan dengan prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, dan Donald Trump sendiri menyatakan bahwa perjanjian gencatan senjata pada dasarnya sudah tidak berlaku lagi.

Minyak kembali naik. Sebagaimana ditunjukkan oleh situasi tahun 1990 dan 2022, bahkan dalam perspektif beberapa bulan ke depan, situasi dapat sangat volatil, meskipun pada saat yang sama sejarah tidak menunjukkan bahwa dalam kasus semacam ini kita akan kembali ke level maksimum konflik. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB.

Garis Waktu Eskalasi: Bagaimana Nota Kesepahaman Terputus?

Berikut urutan peristiwa yang tepat yang menyebabkan eskalasi konflik saat ini:

Penandatanganan nota kesepahaman: Bulan lalu, AS dan Iran menyepakati perjanjian sementara selama 60 hari. Perjanjian ini menjamin lintasan aman dan bebas biaya bagi kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz, sebagai imbalan atas penangguhan sementara sanksi AS terhadap minyak Iran dan dimulainya perundingan mengenai program nuklir Teheran.

Serangan Iran terhadap kapal komersial (awal eskalasi): Iran melanggar ketentuan perjanjian dengan menargetkan tiga unit kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz (termasuk, antara lain, sebuah kapal tanker pengangkut gas alam cair - LNG).

Pembalasan Amerika Serikat: Sebagai respons atas agresi terhadap kapal-kapal komersial, pasukan AS melancarkan serangan balasan besar-besaran, menghantam lebih dari 80 target di wilayah Iran. Washington juga segera memberlakukan kembali sanksi terhadap perdagangan minyak Iran.

Serangan balasan Iran: Teheran merespons dengan gelombang serangan lain, kali ini menargetkan lokasi-lokasi di Bahrain dan Kuwait.

Berakhirnya gencatan senjata secara resmi: Saat berada di KTT NATO di Ankara, Donald Trump memangkas semua spekulasi dengan menyatakan kepada wartawan bahwa gencatan senjata sudah berakhir ("as far as I'm concerned it's over"). Presiden juga mengkritik keras otoritas Iran, menyebut mereka "sampah" dan "pembohong", yang menutup peluang untuk kembali cepat ke jalur diplomasi.

Reaksi Pasar: Kembalinya "Faktor Perang

Guncangan geopolitik ini langsung tercermin dalam penetapan harga emas hitam. Brent, yang secara sistematis semakin murah dalam beberapa minggu terakhir berkat harapan de-eskalasi, mencatatkan rebound yang kuat:

Harga minyak Brent per barel naik hari ini lebih dari 3%, menguji area 78 dolar AS per barel. Sejak dimulainya eskalasi saat ini, harga telah naik hampir 10%.

Minyak WTI Amerika naik dengan tingkat yang serupa, bahkan mencapai level 75 dolar AS.

Melihat grafik di bawah, kita dapat mengamati secara dekat anatomi guncangan pasar ini. Kurva forward sebelumnya: dari 24 Juni (garis oranye) dan 1 Juli (garis biru) mencerminkan penurunan harga yang lambat pada kontrak-kontrak terdekat (ujung pendek kurva), ketika para investor masih hidup dalam harapan akan perdamaian. Sebaliknya, kurva saat ini (garis hitam) menunjukkan pergeseran naik yang drastis dan vertikal pada harga kontrak dengan tanggal pengiriman dalam beberapa bulan mendatang. Kita juga melihat pelebaran yang jelas pada spread kalender, meskipun tetap berada di bawah 1 dolar. Struktur backwardation yang dalam semacam ini jelas membuktikan bahwa pasar membayar premi besar untuk pengiriman segera komoditas karena kekhawatiran akan blokade fisik pasokan. Menariknya, hanya dalam beberapa hari terakhir kita sering mengamati terbentuknya kontango pada ujung pendek kurva hingga akhir tahun ini, akibat percepatan pengiriman komoditas dari Teluk Persia.

Grafik ini menunjukkan kurva forward untuk pasar minyak selama dua minggu terakhir.

Kurva forward saat ini kembali berada dalam backwardation yang sangat besar, padahal hanya seminggu lalu kita bahkan mengamati kontango pada ujung pendek kurva. Sumber: Bloomberg Finance LP.

Sebuah pertanyaan kunci kini muncul. Apakah kita kembali ke faktor perang? Jelas ya, meskipun kita bisa mengharapkan hal apa pun dari Donald Trump. Di sisi lain, pada titik ini eskalasi yang sangat signifikan telah terjadi sehingga tekanan naik dapat berlanjut, bahkan tanpa komentar tambahan dari kedua belah pihak.

Lokasi Kunci: Di Sisi Mana Kapal-Kapal Diserang

Laporan yang tersedia menunjukkan bahwa tiga kapal komersial diserang secara langsung saat melintasi Selat Hormuz yang strategis. Meskipun laporan resmi dari kantor berita belum menyebutkan koordinat detail saat ini (apakah serangan terjadi di dalam perairan teritorial Oman atau Iran), pembagian ini memiliki arti fundamental bagi pelayaran.

Secara geografis, Selat Hormuz sangat sempit, dan jalur pelayaran internasional yang ditetapkan (baik jalur masuk maupun keluar) sebagian besar melewati perairan teritorial Oman (di sekitar eksklave Musandam). Fakta bahwa Iran memutuskan untuk menyerang di koridor kunci ini, melanggar nota kesepahaman yang baru saja ditandatangani yang menjamin lintasan aman dan bebas biaya, menunjukkan bahwa Teheran bertekad untuk mengendalikan seluruh titik sempit ini, terlepas dari batas negara.

Apa artinya ini bagi AS dan jaminan lintasan aman? Rusaknya perjanjian ini secara drastis membatasi kemampuan Amerika Serikat untuk menjamin lintasan aman kapal-kapal menggunakan sarana diplomatik. Karena Iran tidak menghormati perjanjian, mengabaikan status jalur perdagangan, dan memperluas konflik ke negara-negara lain di kawasan (Kuwait, Bahrain), AS menghadapi tantangan logistik dan militer. Satu-satunya cara untuk memaksakan keterbukaan selat kini tinggal perlindungan militer permanen terhadap konvoi (pengawalan militer). Hal ini pada gilirannya secara drastis meningkatkan risiko konfrontasi maritim langsung AS-Iran pada hampir setiap insiden. Situasi semacam ini merupakan skenario mimpi buruk bagi pasar minyak, yang mengancam akan mengembalikan harga bahkan ke level tiga digit.

Grafik ini menunjukkan perbandingan harga minyak WTI dan crack spread.

Crack spread tetap berada pada level tinggi, bahkan dengan penurunan harga minyak yang besar-besaran. Ini berarti bahan bakar belum mengalami momen ketenangan sekalipun setelah konflik yang berlangsung sekitar 3 bulan. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB.