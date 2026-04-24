Nasdaq 100 capai rekor baru

Nasdaq 100 Index futures naik lebih dari 1%, mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa, didukung oleh momentum kuat di sektor semikonduktor, di mana Intel dan AMD memimpin reli. Data final sentimen konsumen dari University of Michigan dirilis di atas ekspektasi, dengan peningkatan yang terlihat pada ekspektasi inflasi jangka panjang:

University of Michigan Consumer Sentiment (final): 49,8 (vs. perkiraan 48,5 dan sebelumnya 47,6)

Consumer Expectations Index (final): 48,1 (vs. perkiraan 47,7 dan sebelumnya 46,1)

Current Conditions Index (final): 52,5 (vs. perkiraan 51,0 dan sebelumnya 50,1)

Ekspektasi inflasi 5 tahun (final): 3,5% (vs. 3,4% perkiraan dan sebelumnya)

Ekspektasi inflasi 1 tahun (final): 4,7% (vs. 4,8% perkiraan dan sebelumnya)

Terlihat adanya divergensi yang jelas di pasar ekuitas Amerika Serikat - sementara sentimen tetap beragam di sebagian besar sektor, saham semikonduktor dan elektronik menunjukkan kinerja yang jauh lebih kuat. Saham ARM, AMD, Intel, dan Qualcomm naik lebih dari 10%, menegaskan momentum yang terus didorong oleh permintaan terkait AI

Sumber: xStation5

Berita Perusahaan

AbbVie: FDA menolak persetujuan pengobatan kerutan eksperimental trenibotE karena masalah manufaktur. Pentingnya, tidak ada kekhawatiran terkait keamanan atau efektivitas, membuka peluang pengajuan ulang tanpa uji klinis tambahan.

Ameriprise Financial: Hasil kuartal pertama menunjukkan momentum operasional yang kuat, didorong oleh peningkatan aset kelolaan dan pendapatan berbasis biaya. AUM naik menjadi $1,7 triliun (+12% YoY), mendorong laba bersih menjadi $915 juta.

Baker Hughes: Perusahaan melampaui ekspektasi laba meskipun segmen layanan ladang minyak melemah. Kekuatan di teknologi energi dan industri membantu mengimbangi tekanan.

Cisco: Terus berekspansi ke infrastruktur komputasi kuantum. Chip switching baru dirancang untuk menghubungkan berbagai jenis komputer kuantum, langkah menuju “internet kuantum” di masa depan.

Citigroup: Memperkuat divisi investment banking dengan merekrut Klaus Hessberger untuk memimpin unit FSI baru.

Intel: Panduan kuartal kedua jauh melampaui ekspektasi, menandakan pemulihan permintaan data center dan AI.

Newmont: Mengalahkan estimasi laba berkat harga emas tinggi, meski produksi menurun.

Nike: Mengurangi sekitar 1.400 pekerjaan sebagai bagian dari restrukturisasi di tengah perlambatan penjualan.

Palantir: Menghadapi tekanan reputasi terkait operasi pengawasan, dengan seruan agar Swiss National Bank melepas kepemilikan sahamnya.

Tesla: Perkembangan robotaxi lebih lambat dari ekspektasi, mencerminkan kompleksitas operasional.

VeriSign: Menunjukkan pertumbuhan pendapatan stabil, namun saham tertekan pasca laporan, meskipun model pendapatan berulang tetap kuat. Berkshire Hathaway tetap menjadi pemegang saham.

Perubahan Rekomendasi Analis

Blackstone: JPMorgan menurunkan target harga menjadi $136 dari $142 karena biaya manajemen lebih lemah dari ekspektasi.

Monolithic Power Systems: Oppenheimer menaikkan target harga menjadi $1.600 dari $1.500 berkat prospek permintaan AI yang kuat.

Nasdaq: JPMorgan menaikkan target harga menjadi $111 dari $110 setelah hasil Q1 yang solid.

Roper Technologies: Piper Sandler menaikkan target harga menjadi $540 dari $530.

West Pharmaceutical Services: Jefferies menaikkan target harga menjadi $365 dari $295 setelah laporan kuat.

Sumber: xStation5