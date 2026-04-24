Indeks AS melonjak pada hari Jumat, didukung oleh saham semikonduktor serta rencana putaran kedua negosiasi AS–Iran di Pakistan, di mana Jared Kushner dan Steve Witkoff menuju untuk membahas kesepakatan damai. Nasdaq 100 naik 1,85% sementara S&P 500 menguat 0,7%—keduanya mencetak rekor tertinggi sepanjang masa hari ini. Saham Nvidia naik hampir 5% hari ini, mencapai level tertinggi baru dan kapitalisasi pasar sebesar $5 triliun.

Dolar AS melemah, sementara logam mulia menguat, dengan perak menonjol—naik lebih dari 1,5%. Emas naik sekitar 0,6%. Meski pasar saham optimistis, Bitcoin gagal mencapai level tertinggi baru dan mencatat penurunan tipis, bertahan di sekitar $77.5K.

Jaksa AS Jeanine Pirro menghentikan penyelidikan kriminal terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada hari Jumat, membuka jalan bagi persetujuan penggantinya di tengah kekhawatiran atas serangan Presiden Donald Trump terhadap independensi bank sentral.

Data final sentimen konsumen University of Michigan lebih kuat dari ekspektasi, sementara ekspektasi inflasi menunjukkan sinyal campuran.

University of Michigan Consumer Sentiment (final): 49,8 (di atas perkiraan 48,5 dan sebelumnya 47,6)

Consumer Expectations Index (final): 48,1 (di atas perkiraan 47,7 dan sebelumnya 46,1)

Current Conditions Index (final): 52,5 (di atas perkiraan 51,0 dan sebelumnya 50,1)

Ekspektasi inflasi 5 tahun (final): 3,5% (di atas perkiraan 3,4% dan sebelumnya 3,4%)

Ekspektasi inflasi 1 tahun (final): 4,7% (di bawah perkiraan 4,8% dan sebelumnya 4,8%) Juru bicara Gedung Putih Leavitt menyatakan bahwa misi terkait Iran telah memasuki fase diplomatik. Iran dilaporkan telah memulai kontak dan meminta pertemuan langsung. Witkoff dan Kushner dijadwalkan berangkat ke Pakistan pada Sabtu pagi untuk melanjutkan diskusi terkait Iran. Menurut sumber Al Arabiya, pembicaraan sedang berlangsung mengenai status Selat Hormuz dan uranium yang diperkaya, dengan kedua pihak saling bertukar pesan mengenai isu-isu tersebut. The New York Times melaporkan bahwa Perdana Menteri Pakistan Sharif diperkirakan akan bertemu dengan Witkoff dan Kushner untuk melanjutkan negosiasi. Investor memborong saham semikonduktor pada hari Jumat, mendorong kenaikan saham AMD, Intel, Qualcomm, TSMC, KLA Corp, dan perusahaan semikonduktor lainnya. Saham Big Tech juga menguat dengan Alphabet naik lebih dari 1% serta Meta dan Amazon masing-masing naik 2,7% dan 3,2%. Sementara itu, saham meme Avis Budget turun hampir 8% hari ini, memperpanjang penurunan sekitar 70% dalam beberapa hari terakhir. Sesi pasar saham Eropa jauh lebih lemah, dengan CAC40 dan FTSE masing-masing turun hampir 0,8% dan DAX Jerman turun 0,1% meskipun saham SAP naik 6%.

