Sesi perdagangan Amerika Serikat dimulai dengan penurunan indeks teknologi yang mendekati 2%.
Meskipun skala penurunannya cukup besar, aksi jual ini sangat terkonsentrasi.
Saham perusahaan memori dan semikonduktor menjadi kelompok dengan penurunan terbesar, dengan pelemahan hampir 10% di sebagian besar industri.
- Kekhawatiran terhadap belanja modal atau CAPEX juga dapat semakin diperburuk oleh perkembangan dari China.
- Debut produsen memori domestik China di pasar saham dan rumor terobosan teknologi mesin litografi DUV berpotensi menekan margin di seluruh sektor.
- Selama ini, industri semikonduktor menjadi salah satu penerima manfaat utama dari pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan.
- Publikasi Citadel juga menarik perhatian pasar karena memuat spekulasi bahwa The Fed dapat mengejutkan investor dengan menaikkan suku bunga.
- Keputusan The Fed serta laporan keuangan Meta, Microsoft, dan Amazon akan menentukan arah indeks selama beberapa bulan mendatang.
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