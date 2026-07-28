Sesi perdagangan Amerika Serikat dimulai dengan penurunan indeks teknologi yang mendekati 2%.

Meskipun skala penurunannya cukup besar, aksi jual ini sangat terkonsentrasi.

Saham perusahaan memori dan semikonduktor menjadi kelompok dengan penurunan terbesar, dengan pelemahan hampir 10% di sebagian besar industri.