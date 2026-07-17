Indeks-indeks AS memasuki paruh kedua Juli dalam kondisi yang lebih lemah. Perubahan ini terlihat paling jelas pada Nasdaq, ketika perusahaan teknologi dengan bobot terbesar juga termasuk di antara saham yang mengalami penurunan paling tajam.

Dalam beberapa pekan terakhir, sentimen investor secara bertahap beralih dari perusahaan yang memperoleh manfaat langsung dari belanja infrastruktur kecerdasan buatan, khususnya pemasok perangkat keras seperti produsen semikonduktor dan chip memori, termasuk Micron, Samsung, dan SK Hynix.

Pasar semakin mempertanyakan apakah hyperscaler telah membangun infrastruktur AI secara berlebihan. Kekhawatiran tersebut memicu koreksi tajam pada segmen paling spekulatif dalam perdagangan saham AI.