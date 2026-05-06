Laporan Axios mengenai kesepakatan yang semakin dekat antara AS dan Iran langsung memicu euforia di pasar keuangan. US100 mempercepat kenaikannya sebagai respons terhadap prospek de-eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Sentimen pasar secara luas membaik dengan cepat, karena investor menilai perkembangan ini sebagai sinyal penurunan risiko global.

Menurut dua pejabat AS dan dua sumber lain yang mengetahui proses tersebut, Gedung Putih percaya bahwa mereka hampir mencapai kesepakatan dengan Iran terkait memorandum satu halaman yang bertujuan mengakhiri perselisihan dan membangun kerangka untuk negosiasi lebih rinci mengenai program nuklir Iran, lapor Axios.

Apa yang dilaporkan Axios?

Amerika Serikat dan Iran disebut berada di ambang terobosan bersejarah — untuk pertama kalinya sejak pecahnya perang, kedua pihak hampir menandatangani kesepakatan awal yang dapat secara formal mengakhiri konflik.

Di balik layar, Jared Kushner dan Steve Witkoff memimpin upaya diplomasi, melakukan pembicaraan baik secara langsung maupun melalui perantara, sementara Iran diperkirakan akan memberikan tanggapan terhadap poin-poin utama dalam 48 jam ke depan.

Memorandum satu halaman yang terdiri dari 14 poin tersebut mencakup moratorium pengayaan uranium oleh Iran selama 12 hingga 20 tahun, tergantung hasil akhir negosiasi. Sebagai imbalannya, AS akan secara bertahap mencabut sanksi dan melepaskan miliaran dolar aset Iran yang dibekukan di berbagai negara.

Isu lain yang sangat sensitif adalah Selat Hormuz, jalur yang dilalui hampir seperlima pasokan minyak dunia. Kedua pihak dilaporkan sepakat untuk membuka kembali selat tersebut secara bertahap selama periode negosiasi substantif selama 30 hari.

Poin paling mengejutkan dalam laporan ini adalah kemungkinan Iran setuju mengekspor uranium dengan tingkat pengayaan tinggi keluar dari negara tersebut, bahkan mungkin ke Amerika Serikat — sesuatu yang hingga baru-baru ini dianggap sepenuhnya tidak dapat diterima oleh Teheran.

Namun, keseluruhan dokumen masih diliputi ketidakpastian besar, karena sebagian besar ketentuannya baru akan berlaku setelah perjanjian final ditandatangani. Selain itu, kepemimpinan Iran disebut masih terpecah secara internal.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio, meski berhati-hati optimistis, bahkan menggambarkan beberapa pemimpin Iran sebagai “gila”, yang menggambarkan betapa rapuh dan sensitifnya proses negosiasi ini.

Sumber: xStation