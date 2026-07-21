Investor semakin khawatir terhadap kenaikan harga minyak dan memperbesar tekanan terhadap momentum saham yang terkait dengan infrastruktur kecerdasan buatan.

Kondisi tersebut membebani sentimen di Nasdaq, yang kini telah turun sekitar 6,5% dari level tertingginya dan masih belum mencapai kategori koreksi teknikal ringan.

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