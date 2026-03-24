🚩Nasdaq turun lagi saat harga Minyak dan Yield Treasury naik

Menjelang pembukaan pasar AS, kontrak berjangka Nasdaq 100 (US100) diperdagangkan lebih rendah, terutama didorong oleh kenaikan harga minyak, yang kembali naik ke $98 per barel setelah sempat turun ke $91 kemarin. Indeks US100 turun di bawah level 24.000 poin, sementara yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun kembali ke sekitar 5%, dan prospek penyelesaian cepat krisis Timur Tengah masih terlihat jauh.

Selera risiko, yang diukur melalui partisipasi investor ritel dalam pembelian saham, turun ke sekitar 8% - level terendah sejak kuartal ketiga 2024 - dibandingkan dengan 15% pada November 2025 (dan sekitar 11,5% pada puncak reli “meme” tahun 2021). Saat ini, level tersebut sebanding dengan kondisi pasar bearish pada tahun 2020 dan 2022.

Korps Marinir AS diperkirakan akan mencapai Iran pada hari Jumat, dan Donald Trump telah memberikan waktu lima hari kepada Iran untuk memasuki negosiasi, yang dapat semakin memperkuat sentimen risk-off menjelang akhir pekan di tengah kekhawatiran akan potensi eskalasi ketegangan antara Washington dan Teheran.

ETF QQQ (D1)

ETF QQQ (Invesco QQQ Trust) - yang mereplikasi indeks NASDAQ-100, juga mencatatkan pelemahan dan turun hampir 8% dari level puncak barunya. Saat ini, harga sertifikat dana ini sedang mendekati level terendah yang ditetapkan pada bulan November 2025.

Sumber: xStation5

Melihat reaksi historis pasar minyak terhadap peristiwa geopolitik, reli saat ini hanya benar-benar dilampaui oleh periode Perang Teluk pada awal 1990-an. Risiko dari sisi pasokan saat ini tampak setidaknya sebanding, dan bahkan pada saat itu, pergerakan harga tidak terjadi secara parabola - melainkan didahului oleh koreksi tajam.

Sumber: XTB Research