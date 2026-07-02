Sedikit lebih dari dua pekan lalu, data ekonomi AS yang solid dan meningkatnya kekhawatiran inflasi mendorong para pembuat kebijakan FOMC untuk merevisi secara signifikan proyeksi yang tercantum dalam Dot Plot. Ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga langsung meningkat, dan konsensus bergeser ke arah dua kenaikan sebelum akhir tahun. Hal ini menyebabkan penguatan dolar AS yang signifikan, hingga mencapai level tertinggi terhadap euro dalam lebih dari satu tahun.

Gambar 1: Perubahan Dot Plot FOMC [Juni vs Maret] (2026)

Sumber: FOMC, 02.07.2026

Rilis data hari ini secara signifikan mengubah narasi tersebut, terutama karena ekspektasi terhadap laporan Juni sudah cukup tinggi, antara lain dipengaruhi oleh pernyataan Menteri Keuangan Scott Bessent.

Penciptaan Lapangan Kerja Melambat

Data menunjukkan penciptaan lapangan kerja yang jauh lebih rendah dari ekspektasi, yaitu +49 ribu dibandingkan perkiraan +107 ribu, disertai revisi turun yang cukup besar untuk angka dua bulan sebelumnya sebesar -74 ribu. Namun, perlu dicatat bahwa rata-rata tiga bulan masih berada di level yang sehat, yaitu +111 ribu, berkat angka kuat dari April dan Mei. Ini menunjukkan bahwa penurunan pada Juni belum tentu menjadi sinyal awal pendinginan tajam di pasar tenaga kerja AS.

Gambar 2: Perubahan Non-Farm Payrolls (NFP) dan Subkomponen Ketenagakerjaan ISM PMI (2023 - 2026)

Sumber: XTB Research, 02.07.2026

Tingkat Pengangguran Turun dengan Mengorbankan Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat pengangguran turun ke 4,2%, yang seharusnya menjadi alasan untuk optimistis jika tidak disertai penurunan signifikan pada labor force participation rate ke 61,5%. Level serendah ini terakhir kali terlihat pada periode pandemi.

Gambar 3: Tingkat Pengangguran AS dan Labor Force Participation Rate (2023 - 2026)

Sumber: XTB Research, 02.07.2026

Pertumbuhan Upah Tidak Akan Mendorong Konsumsi

Pertumbuhan upah sebesar 3,5% tidak mengejutkan pasar, tetapi berubah negatif secara riil menjadi -0,7% setelah disesuaikan dengan inflasi. Ini penting karena konsumsi AS saat ini sebagian besar ditopang dengan mengorbankan tabungan, di mana tingkat tabungan telah turun tajam menjadi hanya 3%. Kami juga melihat kesenjangan besar antara kelompok 20% pendapatan tertinggi, dengan pertumbuhan konsumsi riil pada Q1 mencapai 3,8%, dan 80% warga lainnya, di mana konsumsi riil pada dasarnya stagnan di sekitar +0,6%.

Gambar 4: Inflasi CPI AS dan Pertumbuhan Upah (2006 - 2026)

Sumber: XTB Research, 02.07.2026

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun inflasi masih tinggi, yaitu 4,2% secara nominal dan 2,9% untuk ukuran inti, faktor-faktor yang dapat mempertahankan inflasi di level tersebut ke depan semakin terbatas. Ancaman efek putaran kedua yang signifikan tampak rendah, sementara harga komoditas energi utama telah turun lebih dari 35% dari puncak Mei.

Selain itu, trimmed mean tetap berada di level rendah, yaitu 2,4%. Ini merupakan ukuran yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Ketua The Fed baru, Kevin Warsh, sebagai alternatif yang bernilai dibandingkan core PCE, yang sempat ia sebut sebagai “scientific tea-leaf reading”. Dalam konferensi pers perdananya, ia berulang kali menyebut bahwa komite menggunakan “data yang usang” dan bahwa ia tetap terbuka terhadap sumber alternatif.

Pasar Tenaga Kerja Tetap dalam Kondisi “Low Fire-Low Hire”

Jumlah PHK menurun menjadi 3,28 juta, tetapi jumlah individu yang secara sukarela memilih meninggalkan pekerjaannya saat ini juga terus menurun menjadi 0,78 juta. Ini konsisten dengan rilis ADP dan JOLTS terbaru. Data JOLTS menunjukkan volume PHK yang sangat rendah pada Mei, yaitu 1,7 juta atau 1,1% dari seluruh pekerja, serta jumlah quits yang moderat sebesar 3,1 juta atau 1,9% dari seluruh pekerja.

Ini bukan alasan untuk panik, meskipun dapat menjadi sumber kekhawatiran yang moderat. Meningkatnya kekhawatiran pekerja terkait kemampuan untuk segera menemukan lowongan baru bukan tanpa alasan. Rata-rata durasi pengangguran semakin panjang dan saat ini berada di sekitar 26 minggu. Jumlah orang yang menganggur selama 27 minggu atau lebih, saat ini 1,94 juta, juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Piala Dunia Gagal Memberikan Stimulus Pertumbuhan yang Diharapkan?

Juni ditandai dengan dimulainya Piala Dunia FIFA, yang tahun ini diselenggarakan di AS, Meksiko, dan Kanada. Meski demikian, penurunan terbesar dalam jumlah pekerjaan baru justru tercatat di sektor leisure, turun hingga 61 ribu. Sulit mengaitkan hal ini dengan basis yang tinggi, karena total pertumbuhan lowongan pada periode April-Mei hanya 33 ribu setelah revisi data. Meskipun masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan pasti, ajang olahraga terbesar tahun ini sejauh ini tampaknya belum mampu memberikan stimulus ekonomi yang diharapkan, yang sejak awal memang diproyeksikan relatif kecil, sekitar tambahan 0,1 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB.

Dampak Data terhadap Pasar FX

Laporan ini membawa koreksi terhadap jalur suku bunga The Fed yang diimplikasikan oleh pasar. Investor masih sepenuhnya memperhitungkan kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun, tetapi peluang terjadinya kenaikan tersebut pada salah satu dari dua pertemuan berikutnya semakin menurun. Secara alami, hal ini menekan dolar AS, yang hari ini melemah 0,6% terhadap euro.