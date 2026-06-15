Seperti yang kami bahas dalam artikel sebelumnya pada akhir pekan lalu, NVIDIA semakin aktif membangun jalur alternatif untuk mempertahankan eksposurnya terhadap pasar China setelah pembatasan ekspor secara efektif menutup akses terhadap sistem GPU paling canggih miliknya.

Saat itu, kami menyoroti bahwa alih-alih melakukan "kembali ke China" melalui lini produk yang sudah ada, perusahaan berpotensi memanfaatkan jalur tidak langsung dengan berfokus pada segmen yang menghadapi hambatan regulasi lebih rendah namun tetap memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI).

Skenario tersebut kini mulai terlihat semakin konkret seiring NVIDIA memperluas aktivitas pemasaran CPU Vera kepada sejumlah klien terpilih di China. Menurut laporan pasar terbaru, NVIDIA telah mulai menerima pesanan, dengan pengiriman awal yang berpotensi dimulai pada bulan Agustus. Yang menarik, perkembangan ini tidak lagi sebatas diskusi awal. Beberapa laporan juga menyebutkan adanya implementasi pilot pertama, termasuk konfigurasi server yang digunakan untuk menguji performa dalam lingkungan pusat data.

Arsitektur Vera merupakan perubahan signifikan dari lini produk yang selama ini menjadi identitas NVIDIA. Vera adalah CPU berbasis arsitektur ARM yang dirancang untuk mendukung generasi berikutnya dari beban kerja AI yang dikenal sebagai agentic AI, yaitu sistem yang mampu menjalankan tugas kompleks dan multi-tahap secara semi-otonom.

Dalam praktiknya, langkah ini menandai masuknya NVIDIA ke pasar yang selama ini didominasi oleh Intel dan AMD. Di saat yang sama, segmen CPU menghadapi pembatasan ekspor yang jauh lebih ringan dibandingkan akselerator GPU AI berperforma tinggi.

Menurut berbagai analisis dan informasi pasar yang tersedia, Vera diperkirakan mampu memberikan peningkatan performa yang signifikan pada sejumlah beban kerja AI tertentu dibandingkan solusi pesaing dalam skenario komputasi spesifik. Keunggulan tersebut menjadi salah satu nilai jual utama NVIDIA dalam pembicaraan dengan operator pusat data di China.

Perusahaan-perusahaan tersebut saat ini menghadapi tekanan untuk mengembangkan teknologi domestik, tetapi tetap membutuhkan solusi infrastruktur yang efisien dan dapat diskalakan untuk mendukung pertumbuhan AI.

Pada saat yang sama, sebagian strategi implementasi awal diperkirakan akan dilakukan di luar wilayah China. Pendekatan ini memungkinkan NVIDIA mengurangi risiko regulasi sekaligus mengintegrasikan platform Vera secara bertahap ke dalam ekosistem pelanggan globalnya. Baru pada tahap berikutnya, ekspansi yang lebih langsung ke pasar China dapat dilakukan, bergantung pada perkembangan hubungan dagang Amerika Serikat dan China serta interpretasi terhadap regulasi ekspor yang berlaku.

Dari perspektif pasar, perkembangan ini dapat dilihat sebagai kelanjutan alami dari tren yang sudah muncul sebelumnya. NVIDIA tidak berusaha mendapatkan kembali akses ke China melalui bisnis GPU tradisionalnya. Sebaliknya, perusahaan sedang mendefinisikan ulang cara berpartisipasi di pasar tersebut. Alih-alih berhadapan langsung dengan hambatan regulasi yang paling ketat, NVIDIA mengalihkan fokus ke CPU dan infrastruktur server, menciptakan jalur ekspansi yang lebih fleksibel dan tidak langsung.

Meski strategi ini terlihat menjanjikan, tantangan yang dihadapi tetap signifikan. Hambatan terbesar berasal dari meningkatnya kekuatan produsen chip lokal China dan percepatan pengembangan alternatif perangkat keras domestik. Perkembangan ini berpotensi membatasi tingkat adopsi produk NVIDIA dalam jangka panjang. Karena itu, fase awal implementasi Vera kemungkinan akan tetap bersifat selektif dan eksperimental. Keberhasilan inisiatif ini pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan NVIDIA mempertahankan keunggulan teknologi di tengah lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan sensitif secara geopolitik.

Sumber: xStation5