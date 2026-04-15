Nvidia meluncurkan model AI open-source untuk sistem quantum 📈

Saham quantum computing kembali mengalami lonjakan kuat, menarik perhatian investor di seluruh pasar global. Reli terbaru ini bukan sekadar spekulatif, melainkan didorong oleh kemajuan teknologi yang nyata serta sentimen makro yang membaik. Secara khusus, terobosan Nvidia dalam menggabungkan AI dengan sistem quantum telah mengubah ekspektasi mengenai seberapa cepat sektor ini dapat menjadi layak secara komersial. Akibatnya, arus modal kembali mengalir ke salah satu area paling futuristik di pasar teknologi.

Saham quantum melonjak tajam

Perusahaan quantum utama di AS mencatat kenaikan dua digit: IonQ D-Wave Rigetti Quantum Computing Inc.

Momentum ini berlanjut dalam perdagangan pra-pasar: D-Wave +8%, IonQ +4,6%, Quantum Computing Inc +3,7%, Rigetti +5%

Reli ini bertepatan dengan World Quantum Day, yang semakin meningkatkan visibilitas dan minat investor terhadap sektor ini.

Terobosan Nvidia: katalis utama

Pemicu utama reli adalah peluncuran sistem AI open-source baru dari Nvidia yang dirancang untuk komputasi quantum.

Keluarga model NVIDIA Ising berfokus pada penyelesaian dua hambatan utama industri: Koreksi error Kalibrasi sistem

Peningkatan performa utama: Hingga 2,5x lebih cepat dalam decoding error Hingga 3x lebih akurat

Jensen Huang menekankan bahwa AI dapat menjadi “sistem operasi” bagi mesin quantum, memungkinkan sistem yang skalabel dan andal.

Solusi ini mencakup: Ising Calibration - mengurangi waktu kalibrasi dari beberapa hari menjadi beberapa jam Ising Decoding - dioptimalkan untuk kecepatan atau akurasi

Teknologi ini sudah mulai diadopsi oleh pemain besar, termasuk: Atom Computing, IonQ, IQM, Fermilab Cornell University, Sandia Labs, University of Chicago



Dampak global dan konteks pasar

Berita ini pertama kali mendorong saham quantum di Asia, dengan: Axgate dan ICTK di Korea Selatan mencapai batas kenaikan +30% QuantumCTek dan GuoChuang Software di China naik lebih dari +8% Fixstars di Jepang juga naik sekitar +8%

Reli ini diperkuat oleh membaiknya sentimen risiko global, yang terkait dengan optimisme baru terhadap pembicaraan AS–Iran.

Kombinasi antara faktor makro dan terobosan teknologi menciptakan katalis kuat bagi arus masuk modal.

Mengapa investor memperhatikan sektor ini

Pasar quantum computing diproyeksikan tumbuh dari sekitar USD 1,7 miliar saat ini menjadi lebih dari USD 11 miliar pada tahun 2030.

Sistem quantum dapat menyelesaikan masalah kompleks secara eksponensial lebih cepat dibanding komputer klasik, dengan implikasi besar untuk: Kriptografi Keamanan data Simulasi tingkat lanjut

Hal ini menciptakan peluang sekaligus risiko, terutama terkait masa depan enkripsi dan data sensitif.

Reli saat ini mencerminkan pergeseran dari sekadar hype menuju optimisme berbasis teknologi. Langkah Nvidia menunjukkan bahwa komputasi quantum mungkin mencapai aplikasi praktis lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, sektor ini tetap berisiko tinggi dan berada pada tahap awal, sehingga volatilitas kemungkinan akan tetap tinggi meskipun momentum saat ini kuat.

Nvidia (D1)

Di samping itu, kelompok saham teknologi juga mencatatkan pemulihan yang mengesankan. Nvidia turut mencatatkan kenaikan tajam dengan penguatan lebih dari 20% sejak titik terendah pada awal April dan kini hanya terpaut sekitar 6% dari level tertinggi sepanjang masa.

Sumber: xStation5

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.