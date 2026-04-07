NY Fed: Survei menunjukkan lonjakan inflasi di AS🗽

Ekspektasi inflasi yang meningkat kembali muncul sebagai risiko makro utama, yang terutama didorong oleh guncangan energi terkait ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Data dari survei NY Fed memperkuat pola yang sudah dikenal: ekspektasi jangka pendek bereaksi tajam terhadap guncangan, sementara kredibilitas inflasi jangka panjang masih tetap terjaga - untuk saat ini.

Ekspektasi inflasi satu tahun dalam survei New York Fed bulan Maret naik menjadi 3,4%, dibandingkan ekspektasi 3,5% dan meningkat dari 3% sebelumnya, kembali ke level yang terlihat pada bulan Desember.

Ekspektasi inflasi tiga tahun hanya meningkat sedikit, menjadi 3,1% dari 3,0%. Ekspektasi inflasi lima tahun tetap tidak berubah di 3,0%.

Pesan utamanya adalah bahwa kekhawatiran inflasi jangka pendek jelas meningkat, namun ekspektasi jangka panjang masih relatif terjangkar dengan baik. Pendorong utama pergerakan ini adalah energi.

Ekspektasi kenaikan harga bensin melonjak menjadi 9,4% secara tahunan, naik 5,3 poin persentase dibandingkan bulan sebelumnya.

Ini merupakan level tertinggi sejak Maret 2022, yang menegaskan seberapa kuat reaksi konsumen terhadap guncangan energi.

Keterkaitan dengan inflasi utama cukup jelas, karena kenaikan biaya bahan bakar langsung memengaruhi ekspektasi inflasi.

Semua indikator inflasi masih berada di atas target 2% yang ditetapkan oleh The Fed.

Hal ini menunjukkan bahwa proses disinflasi masih belum selesai, meskipun inflasi tidak lagi meningkat di semua kategori.

Ketegangan geopolitik dan tarif kini membuat jalur kembali ke target menjadi lebih sulit.

John Williams mempertahankan nada yang relatif tenang meskipun hasil survei menunjukkan penguatan.

Ia menyatakan bahwa kebijakan saat ini masih “berada pada posisi yang tepat,” yang menunjukkan bahwa The Fed tidak siap bereaksi secara mekanis terhadap satu guncangan inflasi.

Ia juga menyebutkan bahwa inflasi utama dapat berada di sekitar 2,75% pada tahun 2026, dengan tekanan yang lebih terlihat di pertengahan tahun.

Suku bunga kebijakan saat ini berada di kisaran 3,5% hingga 3,75%, dan The Fed masih mengindikasikan satu kali pemangkasan suku bunga tahun ini.

Dari perspektif makro, kondisi ini lebih terlihat sebagai guncangan inflasi dari sisi penawaran dibandingkan tanda permintaan yang terlalu panas.

Masalah utama saat ini bukan konsumsi berlebihan, melainkan dampak lanjutan dari kenaikan harga energi.

Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah kondisi ini bersifat sementara atau akan memicu efek lanjutan pada harga yang lebih luas dan upah.

Survei juga menunjukkan melemahnya kondisi konsumen. Rumah tangga menjadi lebih pesimis terhadap situasi keuangan saat ini dan masa depan mereka.