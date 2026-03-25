OpenAI tutup “Sora” - Apa artinya bagi pasar?

OpenAI, salah satu representasi utama revolusi AI, merilis model generasi video mereka, Sora, kepada publik sekitar enam bulan lalu. Model ini, seperti yang banyak diperkirakan, sangat revolusioner: bahkan pengamat yang cermat sering kali “tertipu” oleh konten yang dihasilkannya. Banyak yang melihatnya sebagai awal periode sulit, bahkan akhir, bagi industri film konvensional dan berbagai sektor media. Namun, kemarin OpenAI mengumumkan bahwa masa aplikasi populer tersebut telah berakhir. Apa yang salah, dan siapa yang bisa diuntungkan?

Detail dan alasan sebenarnya di balik keputusan OpenAI belum diketahui. Pandangan umum di kalangan jurnalis dan analis industri LLM adalah bahwa model tersebut terlalu tidak menguntungkan dan/atau tidak cukup efektif, serta perusahaan kini berada pada titik di mana daya komputasi dan sumber daya finansial maupun manusia jauh lebih dibutuhkan di area lain.

Sumber daya finansial yang dimaksud tampaknya juga semakin terbatas. OpenAI adalah perusahaan privat, sehingga analisis keuangannya secara akurat tidak memungkinkan; namun, Reuters melaporkan bahwa perusahaan menawarkan imbal hasil sebesar 17,5% kepada firma kredit swasta. Tingkat pengembalian setinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan serius dalam menarik modal, sementara di saat yang sama terus membakar kas dalam jumlah besar.

Penutupan Sora jelas menjadi sinyal masalah bagi perusahaan yang berfokus pada AI, tetapi siapa yang mungkin diuntungkan dari perubahan sentimen ini? Bisa jadi perusahaan yang sebelumnya paling “dihukum” dalam valuasi akibat revolusi yang belum sepenuhnya terjadi, atau perusahaan yang mampu mengidentifikasi kelemahan teknologi tersebut.

Jika modal dan konsumen mulai menjauh dari Video AI, penerima manfaat terbesar bisa jadi adalah pemain besar tradisional yang sebelumnya paling berisiko terdampak. Contoh terbaik di sini adalah Disney, Netflix, dan Paramount Global.

Perusahaan media telah mengalami aksi jual signifikan akibat kekhawatiran terhadap AI dan kualitas strategi jangka panjang mereka. Setelah penurunan dua digit dari level tertinggi terbaru, potensi kembali ke batas atas rentang konsolidasi terbuka. Nguồn: xStation5.

Disney sebagai konglomerat global tidak ingin tertinggal dari revolusi ini, meskipun tidak sepenuhnya yakin terhadap potensinya. Disney menandatangani perjanjian kerja sama dengan OpenAI, memberikan lisensi atas kekayaan intelektualnya. Namun, dengan ditutupnya Sora, OpenAI secara tidak langsung mengakui bahwa kerja sama tersebut tidak membuahkan hasil. Kasus Disney menunjukkan bahwa bahkan dengan salah satu aset terpenting dari penerbit konvensional - kekayaan intelektual yang diperoleh secara legal - inisiatif video AI tetap dapat gagal.

Hal ini dapat mendukung valuasi perusahaan seperti Netflix atau Paramount Global. AI sebelumnya mengancam model “premium” platform streaming dari berbagai sisi, tetapi berakhirnya Sora menunjukkan bahwa “parit bisnis” (business moat) dari distributor dan produsen besar masih sulit ditembus oleh para insinyur dan pengembang.