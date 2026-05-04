Setelah sesi perdagangan hari Senin berakhir, perusahaan teknologi kontroversial Palantir akan merilis hasil keuangannya. Perusahaan yang berfokus pada teknologi AI, agregasi data, dan pengawasan ini dikenal tidak hanya karena tingkat pertumbuhannya yang ekstrem, tetapi juga reaksi pasar yang tajam terhadap setiap rilis earnings. Apa yang akan terjadi kali ini, dan apa yang perlu diperhatikan investor?

Jika melihat metrik dasar seperti pendapatan dan EPS, Palantir telah mengalahkan konsensus pasar di setiap earnings call sejak pertengahan 2023.

Pada laporan kali ini, pasar memperkirakan pendapatan di atas USD 1,5 miliar dan EPS sebesar 0,28. Ini mengimplikasikan peningkatan profitabilitas kuartalan lebih dari belasan persen serta kenaikan lebih dari 200% secara tahunan.

Namun, ukuran profitabilitas ini hanyalah sebagian kecil dari gambaran keseluruhan dalam menganalisis perusahaan yang kompleks seperti Palantir.

Dengan valuasi setinggi Palantir, setiap kekecewaan dapat memicu aksi jual besar. Sebaliknya, sedikit saja hasil yang melampaui ekspektasi dapat memicu euforia pasar. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari operating leverage yang tinggi serta tingkat pertumbuhan perusahaan.

Untuk mempertahankan tesis bullish, perusahaan perlu menjawab beberapa risiko utama dalam laporan dan earnings call:

Tekanan dari LLM komersial, di mana perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic semakin masuk ke segmen yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan seperti Palantir. Perusahaan perlu menunjukkan bahwa hal ini tidak menjadi ancaman terhadap pertumbuhannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan:

Menunjukkan pertumbuhan RPO dan cRPO

Memperkuat kepercayaan pasar terhadap guidance, atau bahkan menaikkannya

Melaporkan net revenue retention rate, metrik kunci bagi perusahaan SaaS untuk menilai keberlanjutan model bisnis

Area lain yang perlu diperhatikan investor meliputi metrik efisiensi operasional khas Palantir, seperti:

Waktu implementasi dan efisiensi, serta durasi transisi dari tahap pilot ke produksi penuh—ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan menangani kompleksitas integrasi solusi dan database legacy di berbagai organisasi

Keseimbangan pertumbuhan pelanggan, di mana peningkatan berlebihan pada segmen pemerintah dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan segmen komersial serta prioritas perusahaan. Pertumbuhan kuat di luar AS juga menjadi sinyal positif

PLTR.US (D1)

Meskipun sentimen pasar secara umum negatif pada sesi Senin akibat meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz, sentimen terhadap saham Palantir tetap positif menjelang earnings. Sejak awal tahun, harga bergerak dalam channel konsolidasi di kisaran USD 130 hingga 160. Tren EMA100 dan EMA200 masih menunjukkan bias bullish, namun keduanya mulai mendekati potensi crossing, yang dapat menjadi sinyal bearish yang kuat. Sumber: xStation5.