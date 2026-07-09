Saham Asia kehilangan sebagian besar kenaikan sebelumnya dan kini hanya naik 0,1%, seiring melemahnya reli saham semikonduktor. Meskipun demikian, futures saham AS bergerak lebih tinggi, dengan US100 naik 0,6% dan US500 menguat 0,3%, sementara futures indeks Eropa mengindikasikan pembukaan yang lebih kuat.

Minyak mentah Brent naik lebih dari 1% ke sekitar USD 79 per barel, mencatat kenaikan harian ketiga berturut-turut setelah gelombang serangan AS lainnya terhadap Iran. Obligasi pemerintah terus melemah di Jepang, Australia, dan Selandia Baru karena pasar semakin memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed lebih lanjut sebagai respons terhadap meningkatnya risiko inflasi.

Imbal hasil Treasury AS tenor 2 tahun mendekati level tertinggi tahun ini pada hari Rabu, meskipun obligasi AS secara umum diperdagangkan stabil selama sesi Asia. Sementara itu, indeks dolar AS sedikit melemah, dan Bitcoin rebound ke USD 62.500.

Emas turun untuk sesi keempat berturut-turut ke sekitar USD 4.050 per ons, sementara perak turun hampir 1% di bawah USD 58 per ons, karena ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi terus mengurangi daya tarik aset tanpa imbal hasil.

Pengiriman melalui Selat Hormuz melambat hingga hampir terhenti setelah dua hari berturut-turut serangan AS terhadap Iran. Hal ini meningkatkan kekhawatiran terhadap gangguan salah satu jalur pengiriman energi terpenting di dunia, meskipun pasar saham belum sepenuhnya memasukkan risiko gangguan pasokan jangka panjang. AS juga mencabut pengecualian yang memungkinkan Teheran menjual minyak secara global setelah serangan terhadap tanker di Selat Hormuz.

Indeks Harga Konsumen (CPI) China pada Juni naik 1,0% YoY, di bawah konsensus 1,1% dan turun dari 1,2% pada Mei. Sementara itu, Indeks Harga Produsen (PPI) meningkat menjadi 4,1% YoY, sesuai ekspektasi dan naik dari 3,9% bulan sebelumnya. Indeks Hang Seng Hong Kong turun lebih dari 1%.

Hampir 400 perusahaan dalam S&P 500 ditutup melemah kemarin, meskipun indeks acuan tersebut berhasil memangkas sebagian kerugian setelah Donald Trump menyatakan bahwa ia tidak memperkirakan perang akan berlanjut.

Sektor semikonduktor mengungguli pasar setelah laporan bahwa China mungkin akan mengizinkan perusahaan AI terkemuka mereka membeli sejumlah terbatas prosesor Nvidia H200.

Apple memperluas kemitraannya dengan Broadcom, dengan nilai kesepakatan untuk komponen yang diproduksi di AS diperkirakan melebihi USD 30 miliar. Sementara itu, Meta berencana menginvestasikan sekitar USD 10 miliar dalam pusat data pertamanya di Kanada, sebagai bagian dari ekspansi infrastruktur AI.