Poin-poin kunci dari “minutes” FOMC bulan Juni

Keputusan suku bunga: Semua pejabat The Fed mendukung keputusan Juni untuk mempertahankan suku bunga tetap tidak berubah. Reuters melaporkan bahwa rapat Juni memang berakhir dengan keputusan bulat untuk menahan suku bunga di kisaran 3,50%-3,75%.

Risiko kembali ke kenaikan: Hampir semua anggota komite mencatat bahwa jika inflasi yang tinggi terus berlanjut, pengetatan kebijakan tambahan kemungkinan akan diperlukan. Dalam notulen yang dirilis 8 Juli, para peserta menyebut bahwa dalam skenario inflasi yang tetap tinggi, “policy firming” akan menjadi langkah yang wajar untuk membawa inflasi kembali ke target 2%.

Faktor-faktor pro-inflasi baru: Sebagian besar peserta menunjuk skenario di mana inflasi bertahan tinggi karena permintaan yang terkait dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI), konflik di Timur Tengah, dan tarif. Karena itu, anggota The Fed menaikkan proyeksi inflasi untuk 2026 dan 2027 dibandingkan Maret. Reuters juga mencatat bahwa inflasi yang dipicu oleh perang Iran, tarif global, dan permintaan infrastruktur AI menjadi fokus utama.

Ekspektasi inflasi: Sebagian besar pembuat kebijakan melihat risiko tinggi bahwa inflasi yang berkepanjangan dapat merusak ekspektasi inflasi konsumen, atau yang disebut “unanchoring”. Laporan NY Fed terbaru menunjukkan ekspektasi inflasi jangka pendek konsumen Amerika justru naik pada Juni, memperkuat kekhawatiran The Fed.

Perubahan sikap: Penghapusan “easing bias”: Sebagian besar anggota mendukung penghapusan bahasa dari pernyataan sebelumnya yang menyiratkan bias ke arah pelonggaran moneter atau pemotongan suku bunga. WSJ melaporkan bahwa mayoritas peserta mendukung pemangkasan pernyataan dan penghapusan istilah yang mengisyaratkan pemotongan berikutnya.

Komunikasi baru: Mayoritas sangat besar menilai ada manfaat dalam mempersingkat pernyataan FOMC. Disepakati bahwa pernyataan harus langsung menyampaikan komitmen terhadap mandat ganda, dengan penekanan khusus pada pemulihan stabilitas harga. Pada rapat Juni, pernyataan resmi dipangkas menjadi 132 kata, jauh lebih singkat dibanding April.

Kondisi ekonomi: Staf The Fed sedikit menurunkan proyeksi pertumbuhan GDP dibanding April, namun para pembuat kebijakan menilai pasar tenaga kerja akan tetap stabil dalam jangka dekat. The Fed menilai risiko pertumbuhan kini lebih seimbang, sehingga belum ada urgensi untuk menyelamatkan ekonomi lewat pemotongan suku bunga.

Apakah nada minutes dan rapat Juni itu sendiri benar-benar hawkish?

Ya, bisa dikatakan bahwa nada catatan rapat tersebut jelas hawkish, tetapi tidak ada deklarasi tegas bahwa kenaikan suku bunga dibutuhkan saat ini juga, yang mungkin sedikit menenangkan pasar. Reuters menulis bahwa hampir setengah pembuat kebijakan kini melihat kemungkinan kenaikan suku bunga pada 2026, tetapi minutes tidak menyatakan keputusan hike yang langsung dan eksplisit.

Penting juga diingat bahwa rapat The Fed itu terjadi saat sentimen umum memang sangat pro-hike, dan Ketua The Fed baru, Kevin Warsh, sedikit melunakkan sikapnya pada simposium ekonomi terbaru di Sintra. Laporan Reuters dan ringkasan pasar menunjukkan bahwa nada Warsh dan beberapa pejabat lain belakangan tidak sekeras sebelumnya.

Meski begitu, dihapusnya frasa yang memberi kesan pemotongan suku bunga ke depan (“easing bias”) dan keinginan memperpendek komunike agar fokus pada “price stability” adalah sinyal yang jelas: The Fed menghentikan janji-janji pemotongan suku bunga dan memperkeras sikapnya. Bank sentral ingin memotong spekulasi pasar soal pelonggaran.

Walaupun belakangan muncul ekspektasi bahwa The Fed mungkin kembali memperhitungkan pemotongan karena turunnya harga minyak, minutes terbaru tidak meninggalkan banyak ilusi. Inflasi masih dipandang tinggi, dan ekspektasi inflasi rumah tangga juga bergerak naik.

Bagaimana anggota memandang inflasi?

Anggota FOMC memandang inflasi saat ini sangat persisten dan dipicu oleh faktor-faktor yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Kejutan terbesar adalah pengakuan terbuka bahwa perkembangan AI menjadi faktor pro-inflasi, meskipun bagi pasar tenaga kerja faktor ini bisa dibaca berbeda. Reuters dan sumber lain menunjukkan bahwa permintaan untuk chip, pusat data, dan listrik ikut mendorong tekanan harga.

Permintaan atas chip, data center, dan listrik, ditambah perang di Timur Tengah dan perang tarif, menciptakan tekanan harga baru. Proyeksi inflasi untuk tahun-tahun berikutnya direvisi naik, menandakan bahwa The Fed bersiap menghadapi perang panjang dan sulit, sekaligus takut masyarakat akan terbiasa dengan harga tinggi atau mengalami unanchoring ekspektasi.

Apakah ada ketakutan kembali ke kenaikan suku bunga?

Ya, jelas ada, dan ini adalah kesimpulan terpenting bagi pasar. FOMC Minutes menegaskan bahwa kecenderungan hawkish tidak hanya terlihat pada Warsh. Pernyataan terbuka bahwa “hampir semua” pembuat kebijakan siap melakukan pengetatan bila inflasi gagal turun mengubah narasi pasar secara penuh.

“Minutes” menunjukkan bahwa The Fed bukan hanya meninggalkan sikap dovish secara total, tetapi dengan risiko inflasi yang masih naik, pricing untuk kenaikan suku bunga pada September bisa jadi tidak terlalu berlebihan. Kombinasi pertumbuhan GDP yang lebih lambat namun pasar tenaga kerja yang tetap stabil memberi The Fed kenyamanan: ekonomi belum runtuh, jadi tidak ada kebutuhan mendesak untuk menyelamatkannya lewat pemotongan suku bunga.

Dengan demikian, The Fed bisa fokus 100% pada memadamkan inflasi, meskipun itu berarti ada kemungkinan langkah suku bunga naik lagi. Namun, penting ditekankan bahwa deklarasi seperti itu tidak dibuat dan, karena forward guidance yang lebih kecil, kemungkinan besar juga tidak akan dibuat, sehingga pasar dibiarkan menebak-nebak arah keputusan The Fed berikutnya.