Poin-poin kunci terkait pidato Trump di KTT NATO di Ankara

Akhir penanganan diplomatik terhadap Iran: Trump menyatakan bahwa kesepakatan sementara dengan Tehran telah mati. Ia mengumumkan serangan lanjutan (infrastruktur energi dan Pulau Kharg menjadi target) untuk “menyelesaikan tugas.” Ia tidak akan mengirim pasukan darat, tetapi juga tidak akan menghentikan gangguan terhadap kapal dagang. Reuters melaporkan bahwa Trump di Ankara menyebut nota kesepahaman dengan Iran telah “over” dan mengisyaratkan serangan tambahan.

Momentum produksi skala perang: Ia menilai KTT NATO saat ini sebagai keberhasilan, mengumumkan bahwa AS dapat langsung melipatgandakan produksi amunisi empat kali lipat, dan Lockheed Martin akan membangun pusat layanan besar di Eropa. Dalam laporan Reuters, Trump memang menekankan kekuatan NATO dan eskalasi respons militer AS di Ankara.

Menetapkan syarat: Israel diminta menarik diri dari Lebanon selatan, Suriah diminta membantu menahan Hezbollah, dan Uni Eropa (dimulai dari Spanyol) menerima peringatan tentang kemungkinan embargo dagang. Reuters dan media internasional melaporkan bahwa Trump mengancam menghentikan perdagangan dengan Spanyol saat KTT NATO berlangsung di Ankara.

Minyak sebagai alat: Trump mengklaim bahwa saat ini terjadi kelebihan pasokan di pasar dan pada akhirnya harga akan turun tajam. AS akan mengamankan jalur agar pengangkutan komoditas tersebut “gratis, mudah, dan cepat.” Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya tekanan naik dalam jangka pendek. Pada saat yang sama, Reuters mencatat harga minyak melonjak lebih dari 5% ke sekitar USD 78 setelah Trump menyebut kesepakatan dengan Iran berakhir.

Apa selanjutnya untuk minyak?

Pasar minyak kini memiliki resep sempurna untuk rollercoaster besar berikutnya, karena narasi Trump bertabrakan dengan realitas keras.

Di satu sisi, tampak ada tekanan naik dalam jangka pendek. Trump meningkatkan konflik, dan Iran sudah mengancam akan memblokade total Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Di tambah lagi, ruang gerak Amerika tidak besar karena cadangan strategis mereka (SPR) kini berada di titik sangat rendah dan merupakan yang terendah sejak 1984. Ditambah larangan ekspor diesel dari Rusia, pasar punya bahan untuk kembali mendorong harga lebih tinggi, meski secara historis puncak-puncak akibat konflik semestinya sudah terlewati.

Cadangan strategis AS memang turun ke bawah 320 juta barel, sementara persediaan komersial sedikit pulih. Sejarah pada 1990 dan 2022 menunjukkan kenaikan masih bisa terjadi bahkan empat bulan setelah eskalasi dimulai, tetapi amplitudo pergerakannya jelas menurun.

Cadangan strategis AS memang turun ke bawah 320 juta barel, sementara persediaan komersial sedikit pulih. Sejarah pada 1990 dan 2022 menunjukkan kenaikan masih bisa terjadi bahkan empat bulan setelah eskalasi dimulai, tetapi amplitudo pergerakannya jelas menurun.

Di sisi lain, dalam jangka lebih panjang, Trump ingin membanjiri pasar dengan minyak. AS memproduksi dan mengekspor bahan bakar pada rekor tertinggi. Presiden bertaruh bahwa kelebihan produksi Amerika pada akhirnya akan menekan harga. Reuters juga mencatat bahwa Trump menilai setiap eskalasi akan cepat selesai dan “lebih aman, termasuk bagi minyak.”

Jika Trump benar-benar memutuskan serangan dan blokade laut, dan Iran kembali menutup Selat Hormuz, kita bisa melihat harga kembali ke kisaran USD 90-100 per barel. Namun, jika ia mengendurkan serangan hari ini dan politisi lain mengumumkan kembalinya negosiasi, harga Brent bisa cepat kembali ke sekitar USD 75 per barel.