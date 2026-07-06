Pasar Menanti ISM dan FOMC Minutes

Situasi geopolitik masih relatif tenang. Belum ada terobosan baru yang dilaporkan dalam pembicaraan AS-Iran, tetapi 160 kapal, termasuk 98 tanker minyak, melewati Selat Hormuz pekan lalu. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata pra-perang sebesar 138 transit harian. Presiden Trump akan melakukan perjalanan ke KTT NATO di Turki, di mana pertemuan dengan Zelenskyy direncanakan untuk membahas upaya mengakhiri perang di Ukraina. Di Laut Merah, sebuah kapal kargo diserang di lepas pantai Yaman, meskipun gencatan senjata dengan Houthi masih relatif stabil.

Dari sisi ekonomi, peristiwa utama pekan ini adalah minutes dari pertemuan The Fed bulan Juni pada Rabu. Ini merupakan pertemuan pertama di bawah kepemimpinan baru Kevin Warsh, yang sebelumnya mengkritik penggunaan “forward guidance” yang berlebihan oleh bank sentral. Setelah laporan payrolls yang lebih lemah, pasar saat ini memperhitungkan peluang sekitar 78% bahwa suku bunga akan tetap tidak berubah pada pertemuan 29 Juli, tetapi kemungkinan perubahan suku bunga pada September mulai meningkat. OPEC+ mengonfirmasi kenaikan batas produksi untuk bulan kelima berturut-turut, sebesar 188.000 barel per hari mulai Agustus, sehingga total kenaikan sejak April mendekati 800.000 barel per hari. Hari ini pukul 16.00, ISM Services Index untuk Juni akan dirilis, dengan perkiraan 54,2 dibandingkan 54,5 sebelumnya. Anggota The Fed Waller juga akan berbicara malam ini.

Wall Street mengakhiri pekan lalu dengan kenaikan kuat. Dow Jones mendekati rekor tertinggi, naik 2% sepanjang pekan, S&P 500 menguat 1,8%, dan Nasdaq naik 2,1%, meskipun sektor semikonduktor melemah, dengan ETF SMH turun 3,2%. Futures hari ini diperdagangkan sedikit lebih rendah, dengan S&P 500 turun 0,15% dan Nasdaq melemah 0,48%. Sementara itu, futures Eropa seperti DAX dan FTSE bergerak datar, sedangkan EuroStoxx 50 turun tipis sekitar 0,2%.

Pasar Asia bergerak mixed di tengah sikap hati-hati menjelang musim earnings perusahaan AI dan chip. Nikkei turun 0,7–1,4%, sementara Kospi Korea Selatan melemah 0,9–1,2% karena tekanan dari peringatan Bank of Korea terkait leveraged ETF pada Samsung dan SK Hynix, yang bersama-sama menyumbang 55,3% dari kapitalisasi pasar indeks tersebut. Hang Seng Hong Kong bertahan lebih baik dengan kenaikan 0,4%, sementara CSI 300 China hampir tidak berubah, begitu pula ASX 200 Australia.

Di pasar valuta asing, dolar AS tetap relatif stabil, dengan indeks DXY berada di sekitar 100,9. Yen tetap menjadi cerita utama. USDJPY bergerak di sekitar 161,5–161,9, sedikit di bawah level tertinggi 40 tahun, sejak 1986, di 162,84. Risiko intervensi oleh Kementerian Keuangan Jepang tetap menjadi faktor utama yang membatasi depresiasi yen lebih lanjut. Namun, analis, termasuk Goldman Sachs yang menaikkan proyeksinya ke 165, menilai bahwa intervensi saja tidak akan mampu membalikkan tren secara permanen tanpa perubahan fundamental makroekonomi. Euro bertahan di dekat $1,1430–1,1435, pound berada di sekitar $1,3351–1,3381, sementara won Korea Selatan memulai hari pertama perdagangan spot 24 jam di kisaran 1.532–1.534.

Di pasar komoditas, minyak diperdagangkan sedikit lebih rendah setelah keputusan OPEC+ untuk menaikkan produksi. Brent turun ke sekitar $71,78–71,90, level terendah dalam empat bulan, sementara WTI berada di $68,47–68,72. Emas terkoreksi setelah kenaikan lebih dari 2% pekan lalu, diperdagangkan di sekitar $4.151–4.172 per ons di bawah tekanan dari dolar yang sedikit lebih kuat, meskipun J.P. Morgan melihat target $4.300 pada Q3. Perak turun sekitar 1% ke $61,7–61,8, sementara gas alam mencatat penurunan terbesar di antara komoditas, hampir 2%.

Di antara perusahaan, Samsung Electronics menjadi perhatian utama. Pada Selasa, perusahaan tersebut diperkirakan akan melaporkan kenaikan operating profit sebesar 18 kali lipat menjadi sekitar 86 triliun won, atau $56,35 miliar, berkat boom memori AI. SK Hynix sedang mempersiapkan IPO senilai $28 miliar di AS, sementara Delta Air Lines dan PepsiCo akan membuka musim earnings AS pekan ini, sebelum dimulainya musim earnings perbankan secara penuh pekan depan.