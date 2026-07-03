Pasar saham AS tidak akan dibuka hari ini karena periode libur di Amerika Serikat yang berkaitan dengan Hari Kemerdekaan. Meski volume perdagangan jauh lebih rendah, aktivitas trading dan pricing tetap berlangsung melalui instrumen derivatif. Futures US100 naik sekitar 1,2% hari ini, yang dapat diinterpretasikan sebagai koreksi dari pelemahan selama dua hari terakhir. Kenaikan yang lebih kecil terlihat pada futures US500 dan US2000, dengan penguatan terbatas di kisaran 0,3–0,4%. Sementara itu, sedikit penurunan terlihat pada US30.
Berita:
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Persaingan di industri AI semakin intens. Financial Times melaporkan adanya kampanye internal berskala luas di Anthropic yang berfokus untuk mencegah pencurian data lanjutan dan “scalping” algoritma guna mendukung pengembangan pesaing China terhadap Claude/ChatGPT yang berbasis di AS. Pada saat yang sama, Alibaba, salah satu pemimpin industri AI China, secara resmi melarang penggunaan model Claude di dalam organisasi dengan alasan “masalah keamanan.”
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Pemakaman digelar di Iran untuk mantan “Supreme Leader”, dan menurut laporan media, banyak pejabat pemerintah Iran yang sebelumnya tidak terlihat secara publik selama berbulan-bulan kembali muncul. Pasar menafsirkan hal ini sebagai konfirmasi bahwa konflik antara AS dan Iran telah berakhir. Aksi jual di pasar minyak masih berlanjut.
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Meta memperburuk sentimen di sektor teknologi. Kemarin, salah satu hyperscaler mengumumkan akan menjual kapasitas komputasi “berlebih”, yang mempertanyakan kembali tesis bahwa pasar akan terus mengalami kekurangan kapasitas secara permanen. Hari ini, Reuters melaporkan bahwa CEO perusahaan tersebut menyampaikan pandangan bahwa perkembangan agentic AI, yang dianggap penting bagi tesis bullish industri AI, berjalan lebih lambat dari ekspektasi. Nada yang lebih optimistis datang dari kepala “Superintelligence” Meta, Alexander Wang, yang menyebut bahwa model AI internal perusahaan telah mengejar produk para pemimpin industri seperti OpenAI dan Anthropic.
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Donald Trump memberikan wawancara kepada CNBC. Di antara pernyataan yang relevan bagi pasar, presiden AS menetapkan target bahwa “40–60% produksi chip global harus berlokasi di AS” dan bahwa “pertumbuhan PDB AS seharusnya berada di sekitar 12–13%.” Presiden juga mengatakan bahwa ia berniat melanjutkan upaya untuk mencopot Lisa Cook dari The Fed setelah adanya putusan pengadilan.
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Tesla dan Apple mendukung valuasi perusahaan China yang menjadi pemasok kedua konglomerat tersebut. Perusahaan-perusahaan China melihat peningkatan permintaan dan produksi pada sejumlah perusahaan tertentu.
NFP AS Mengecewakan, Emas Uji $4.100
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Emas Rebound ke $4.100 Setelah Warsh Redakan Kekhawatiran
Daily Summary: AI Tertekan, Micron Jadi Sorotan, Emas dan Minyak Melemah
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