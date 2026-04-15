Pasar minyak saat ini mencerminkan peningkatan probabilitas tercapainya gencatan senjata antara AS dan Iran. Premi risiko geopolitik secara bertahap mulai memudar. Harga Brent turun ke 94,30 USD, dan WTI ke 90,80 USD, mendekati level terendah dalam beberapa minggu terakhir. Pergerakan ini mencerminkan meningkatnya keyakinan pasar bahwa solusi diplomatik memungkinkan.

Pasar telah dengan jelas beralih ke mode “optimisme kesepakatan” menjelang putaran baru pembicaraan AS–Iran yang dijadwalkan akhir pekan ini. Presiden Trump memperkuat narasi ini dengan menyatakan bahwa konflik “sangat dekat untuk berakhir” dan mengindikasikan bahwa perpanjangan gencatan senjata mungkin tidak diperlukan. Wakil Presiden Vance menyoroti “kemajuan signifikan” dan menguraikan potensi “grand bargain,” yang melibatkan reintegrasi ekonomi Iran sebagai imbalan atas konsesi nuklir. Hal ini menjadi kontras yang jelas dibandingkan dengan kegagalan pembicaraan pada akhir pekan sebelumnya.

Perilaku pasar dalam dua hari terakhir mengonfirmasi optimisme ini. Pasar saham mengalami pemulihan yang kuat, dengan indeks AS kembali mendekati rekor tertinggi sepanjang masa, sementara permintaan terhadap aset safe-haven melemah. Pada saat yang sama, pasar energi bereaksi paling langsung. Harga minyak turun signifikan dari level tertinggi sebelumnya, dengan WTI turun lebih dari 22% dari puncaknya. Meski demikian, situasi tetap rapuh: arus melalui Selat Hormuz masih sangat terbatas, dan gangguan atau kegagalan dalam negosiasi dapat dengan cepat membalikkan tren saat ini. Fakta bahwa lebih dari 100 kapal tanker kosong menuju AS menunjukkan adanya reorganisasi pasokan, bukan normalisasi penuh pasar.

Meskipun sentimen membaik, pasar tetap berada di antara optimisme dan ketidakpastian struktural. Potensi kesepakatan dapat secara bertahap mengurangi premi risiko geopolitik, namun isu-isu utama, terutama terkait komitmen nuklir dan pengaruh regional jangka panjang masih belum terselesaikan. Untuk saat ini, minyak tetap menjadi barometer sentimen yang paling sensitif: harga turun saat muncul berita positif, tetapi tetap rentan terhadap lonjakan tajam jika terjadi perkembangan negatif.

Secara pergerakan teknikal, Chevron (CVX) sedang memasuki fase koreksi seiring dengan pelemahan harga minyak. Area support utama berada di kisaran $182–$186. Dalam jangka pendek, harga sudah turun di bawah MA20 yang menunjukkan momentum mulai melemah. Namun, indikator stochastic sudah berada di area oversold, yang mengindikasikan adanya potensi pembalikan arah.

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.