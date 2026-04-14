Pemulihan Bitcoin mendorong kenaikan saham-saham terkait

Pergerakan Bitcoin kembali di atas $74.000 terlihat seperti relief rally yang valid, namun belum dapat dianggap sebagai breakout yang terkonfirmasi. Yang terjadi saat ini adalah kembalinya selera risiko secara luas, didukung oleh meredanya tensi geopolitik terkait Iran dan Selat Hormuz. Perubahan ini cukup untuk menarik kembali aliran modal ke kripto, saham, dan aset berbeta tinggi lainnya. Meski demikian, pasar masih sangat dipengaruhi oleh berita utama, sehingga rebound ini terlihat konstruktif tetapi belum sepenuhnya stabil.

Struktur pasar: rebound luas, bukan hanya Bitcoin

Bitcoin naik 1,7% hari ini ke $74.500, setelah sempat turun mendekati $70.600, menunjukkan pembalikan yang cukup kuat.

Kenaikan ini bukan hanya terjadi pada kripto; saham AS dan aset berisiko lainnya juga mengalami rebound, menegaskan sifat makro dari rally ini.

Ethereum memimpin kenaikan (+7,9% ke $2.365), diikuti XRP +3,2%, Solana +4,9%, dan GMCI 30 +4,9%, menunjukkan selera risiko yang luas.

Saham terkait kripto juga mengonfirmasi pergerakan ini dengan kenaikan Circle +12%, Bullish +7,5%, dan Coinbase +3,9%.

Pendorong makro: geopolitik dan tekanan minyak mereda

Katalis utama adalah berkurangnya risiko geopolitik, setelah muncul sinyal kemajuan dalam pembicaraan AS-Iran.

Pasar merespons kemungkinan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz masih dapat dicapai.

Hal ini penting karena Selat Hormuz memengaruhi harga minyak, ekspektasi inflasi, dan sentimen risiko global.

Harga minyak yang turun membantu meredakan tekanan makro dan mendukung aset berisiko.

Apa yang penting selanjutnya: arus dana, level, dan risiko

Arus masuk ETF dan akumulasi oleh investor besar (whale) tetap menjadi faktor kunci dalam menstabilkan pasar dan mendukung rebound.

Pendorong kenaikan meliputi perbaikan kondisi makro, penurunan harga minyak, arus dana yang kuat, dan momentum lintas aset.

Risiko penurunan mencakup belum adanya resolusi geopolitik final serta sensitivitas tinggi terhadap berita baru.

Investor perlu mencermati dominasi Bitcoin, sinyal dari The Fed, data makro, dan pasar energi untuk konfirmasi atau potensi pembalikan tren.

Momentum memang telah kembali dan rebound bersifat luas, namun hingga kondisi makro benar-benar stabil, pasar ini masih rapuh dan sangat bergantung pada peristiwa, bukan tren naik yang solid.

Coinbase & MicroStrategy (D1)

Coinbase (COIN) & MicroStrategy (MSTR) juga menunjukkan pergerakan positif pada sesi kemarin. Dengan kenaikan Bitcoin hari ini, saham kedua perusahaan tersebut diperkirakan akan dibuka dengan tren optimis.

Sumber: xStation5

Data Bloomberg menunjukkan bahwa jawabannya adalah ya. Terlihat adanya peningkatan signifikan dalam sentimen investor yang tercermin dari aktivitas ETF Bitcoin.

Sumber: XTB Reserach, Bloomberg Finance LP

Sumber: XTB Reserach, Bloomberg Finance LP





