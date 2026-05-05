Penerima manfaat tak terduga dari boom AI: Caterpillar

Caterpillar, produsen alat konstruksi dan pertambangan asal Amerika Serikat, kembali mencatat hasil kuartalan yang luar biasa. Valuasi sahamnya juga mengikuti kinerja tersebut: saham telah naik lebih dari 50% sejak awal tahun, dengan kenaikan lebih dari 30% hanya dalam satu bulan terakhir.

Keuangan

Perusahaan melaporkan pertumbuhan pendapatan sebesar 22% menjadi USD 17,4 miliar.

Segmen Energy & Transportation meningkat lebih dari 30% secara tahunan, sementara segmen Construction Industries dan Resource Industries masing-masing naik 39% dan 35% YoY.

Backlog pesanan meningkat menjadi USD 62,7 miliar.

Baik analis maupun perwakilan perusahaan menyoroti peran penting pembangunan besar-besaran infrastruktur komputasi yang dibutuhkan untuk mendukung model AI. Perusahaan ini secara efektif menjadi bagian penting dari ekspansi sektor tersebut.

Hal ini terlihat tidak hanya dari profitabilitas, tetapi juga dari ekspektasi pasar terhadap kinerja masa depan perusahaan.

Pada akhir 2030, segmen Energy & Transportation saja diperkirakan akan mencapai pendapatan sebesar USD 59,1 miliar.

Proyeksi EPS sebesar USD 47 dalam periode yang sama mengindikasikan pertumbuhan laba hampir 20% per tahun.

Semua ini memungkinkan perusahaan mengembalikan keuntungan dalam jumlah besar kepada investor. Caterpillar baru-baru ini mengumumkan program buyback saham terbesar, dengan alokasi USD 5 miliar.

Perlu dicatat bahwa menurut data Bloomberg, perusahaan masih belum menyelesaikan pembelian saham senilai sekitar USD 20 miliar yang diumumkan untuk tahun 2024.

Apakah perusahaan hanya memiliki alasan untuk terus naik? Jawabannya tidak sesederhana itu

Pertama, sentimen saat ini sebagian besar didasarkan pada asumsi bahwa laju pembangunan infrastruktur AI - dan seluruh aset terkait - akan tetap setidaknya pada tingkat saat ini. Ini adalah asumsi yang sangat optimistis.

AI bukan satu-satunya tren struktural yang mendukung valuasi perusahaan. Dunia juga mungkin memasuki siklus multi-tahun baru dalam urbanisasi dan peningkatan investasi di sektor pertambangan. Tren ini kemungkinan lebih stabil dibanding investasi berbasis AI, namun juga lebih tersebar dalam jangka waktu panjang dan kemungkinan memiliki margin yang lebih rendah.

Dari sisi margin, prospek memang terlihat optimistis, namun tren terbaru tidak sepenuhnya mendukung.

Sumber: Bloomberg Finance Lp

Pertanyaan mengenai ekspansi margin masih menjadi perdebatan dalam lingkungan biaya tenaga kerja, bahan baku, dan energi yang meningkat - faktor yang sangat penting bagi perusahaan industri seperti Caterpillar. Hal ini juga berdampak pada pelanggan perusahaan.

Sumber: Bloomberg Finance Lp

Dari perspektif valuasi, perusahaan mulai menunjukkan sinyal peringatan. Kenaikan mencapai 50% terlihat di berbagai metrik valuasi.

Tren naik saham tetap sangat kuat sejak awal 2025, dan saat ini belum ada indikasi teknikal yang menunjukkan perlambatan tren bullish. Sumber: xStation5.