Penipuan Telepon Makin Canggih, XTB Hadirkan Verifikasi Panggilan Real-Time

Ketika phishing naik 442% secara global, XTB Indonesia hadir dengan solusi yang bisa langsung digunakan investor.

Modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga keuangan bukan hal baru di Indonesia - tapi skalanya terus tumbuh. Secara global, serangan phishing (voice phishing) melonjak 442% antara paruh pertama dan paruh kedua 2024, menurut CrowdStrike 2025 Global Threat Report. Bagi investor yang aktif menggunakan platform digital, ancaman ini bukan sekadar statistik - ini adalah risiko nyata yang bisa terjadi kapan saja, termasuk melalui telepon yang tampak resmi.

PT XTB Indonesia Berjangka (XTB Indonesia) merespons tantangan ini dengan meluncurkan fitur verifikasi panggilan real-time secara langsung di dalam aplikasinya. Kini, setiap kali tim XTB Indonesia menghubungi nasabah, pengguna dapat meminta notifikasi konfirmasi identitas penelepon secara langsung di aplikasi - membantu verifikasi bahwa panggilan yang mereka terima benar-benar dari XTB, bukan pihak lain yang menyamar.

Jodhi Gahara Aji, Direktur Utama XTB Indonesia Berjangka, menekankan relevansi fitur ini bagi investor Indonesia.

"Ancaman siber bukan isu yang jauh dari keseharian investor Indonesia. Justru sebaliknya - semakin banyak orang yang berinvestasi secara digital, semakin penting perlindungan yang harusnya mereka dapatkan. Fitur ini adalah bentuk komitmen kami untuk hadir tidak hanya sebagai platform investasi, tapi juga sebagai mitra yang menjaga keamanan nasabah."- Jodhi Gahara Aji, Direktur Utama, XTB Indonesia Berjangka.

Omar Arnaout, CEO XTB Global, menyebut langkah ini sebagai bagian dari tanggung jawab yang lebih besar. "Kami percaya institusi keuangan harus memimpin dengan inovasi dan tanggung jawab. Kami ingin setiap nasabah XTB merasa berdaya, terinformasi, nyaman dan sepenuhnya percaya diri dalam setiap interaksi dengan tim kami."

Fitur ini juga memangkas waktu verifikasi saat nasabah menghubungi layanan pelanggan - tidak perlu lagi menjawab rentetan pertanyaan keamanan, cukup satu tap untuk menyetujui push notification di aplikasi. Di tengah lanskap ancaman siber yang terus berkembang, XTB Indonesia memposisikan diri bukan hanya sebagai platform investasi, tapi juga sebagai mitra yang secara aktif menjaga keamanan nasabahnya.

PT XTB Indonesia Berjangka (XTB Indonesia) adalah bagian dari Grup Global XTB dan beroperasi di bawah regulasi dan pengawasan BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia (BI). XTB Indonesia berfokus pada investasi jangka panjang dengan menyediakan akses ke saham AS, ETF global, dan

Investment Plan