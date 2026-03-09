Baca selengkapnya
14.00 · 9 Maret 2026

Jam Trading Pasar AS Saat DST

Amerika Serikat akan kembali menerapkan Daylight Saving Time (DST) pada tahun 2026. Perubahan waktu ini memengaruhi jam perdagangan pasar saham Amerika Serikat bagi investor di Indonesia yang memperdagangkan saham dan ETF AS. Periode Daylight Saving Time dijadwalkan berlangsung dari 8 Maret hingga 1 November 2026. Selama periode ini, selisih waktu antara Amerika Serikat dan Indonesia berkurang satu jam.

Mulai 9 Maret 2026, jam perdagangan untuk Saham & ETF AS akan menjadi: 20.30 – 03.00 WIB

Penyesuaian ini terjadi karena pasar saham Amerika Serikat tetap beroperasi pada pukul 09.30 – 16.00 waktu New York, sementara penerapan Daylight Saving Time membuat zona waktu Amerika Serikat maju satu jam.

Investor yang memperdagangkan saham dan ETF AS melalui platform XTB disarankan untuk memperhatikan perubahan jam perdagangan ini agar dapat menyesuaikan aktivitas trading dengan waktu pasar terbaru.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
