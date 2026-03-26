21.33 · 26 Maret 2026

📌Peringatan Trump ke Iran

Donald Trump menyatakan melalui Truth Social bahwa Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat, meskipun secara publik menampilkan diri sebagai “negosiator yang tangguh.” Ia juga kembali memperingatkan bahwa Teheran dapat menghadapi konsekuensi jika tidak menerima kesepakatan sesuai persyaratan AS sebelum terlambat:

“Iranian negotiators are very different and ‘strange.’ They are ‘begging’ us to make a deal, which they should be doing since they have been militarily obliterated, with zero chance of a comeback, and yet they publicly state that they are only ‘looking at our proposal.’ WRONG!!! They better get serious soon, before it is too late, because once that happens, there is NO TURNING BACK, and it won’t be pretty! President DJT”

Sentimen pasar jelas melemah hari ini, dengan investor memperhitungkan peningkatan risiko eskalasi di Timur Tengah. Sebelumnya, Axios melaporkan bahwa AS mempertimbangkan “serangan terakhir” terhadap Iran berupa operasi darat dan pemboman besar-besaran.

"ETF SPY - yang mereplikasi kinerja indeks S&P 500, juga menunjukkan penurunan tipis pada sesi hari ini. Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat, dan para investor menunjukkan sikap berhati-hati di tengah kondisi ketidakpastian saat ini. Sumber xStation

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
