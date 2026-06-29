Produsen memori DRAM terbesar dunia mulai menghadapi tekanan hukum di Amerika Serikat. Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron Technology digugat di pengadilan federal California oleh sekelompok konsumen dan pelaku usaha kecil atas dugaan pengaturan harga serta pembatasan pasokan memori secara artifisial. Kasus ini berpotensi menjadi salah satu ujian penting bagi pasar semikonduktor di tengah valuasi yang sangat tinggi dan kondisi kelangkaan pasokan.

Menurut gugatan tersebut, para produsen diduga mengoordinasikan pembatasan pasokan modul DRAM tradisional, termasuk DDR3 dan DDR4, sementara pada saat yang sama mengalihkan porsi kapasitas produksi yang lebih besar ke HBM.

Para penggugat menilai langkah tersebut menyebabkan kelangkaan pasar dan kenaikan tajam harga komponen memori.

Samsung, SK Hynix, dan Micron menguasai mayoritas besar pasokan DRAM global. Artinya, setiap pemangkasan produksi yang terkoordinasi dapat memberikan dampak jauh lebih besar terhadap pasar dibandingkan tindakan serupa di industri yang kurang terspesialisasi. Dalam beberapa pekan terakhir, produsen elektronik, konsol, dan perangkat keras komputer semakin sering menyebut kenaikan biaya komponen sebagai alasan untuk menaikkan harga.

Bagi konsumen, masalah ini tidak hanya terbatas pada pasar komponen PC, tetapi juga berdampak pada komputer, konsol, smartphone, dan berbagai perangkat lain yang menggunakan DRAM.

Namun, pada tahap ini, semua hal tersebut masih berupa tuduhan. Kasus ini harus membuktikan bahwa keterbatasan pasokan yang terlihat di pasar bukan semata-mata hasil respons rasional produsen terhadap ledakan permintaan AI, melainkan berasal dari tindakan terkoordinasi yang membatasi persaingan.

Faktor yang berpotensi paling signifikan adalah riwayat sebelumnya. Produsen RAM, termasuk Samsung dan SK Hynix yang kini disebut dalam gugatan, pernah dinyatakan bersalah atas perilaku serupa pada periode 1998–2002.

Di sisi lain, gugatan yang hampir identik pernah masuk pengadilan pada 2018, ketika Samsung, Hynix, dan Micron kembali dituduh melakukan pengaturan harga. Namun, saat itu pengadilan menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat.

Pada saat yang sama, Samsung dan SK Hynix mengumumkan rencana investasi besar-besaran di Korea Selatan. Hal ini memberi tekanan tambahan terhadap valuasi perusahaan di sektor tersebut, yang saat ini masih ditopang oleh ekspektasi kelangkaan pasokan yang berkepanjangan.

Sebagai bagian dari program pemerintah untuk memperluas ekosistem semikonduktor, kedua perusahaan tersebut akan membangun pabrik baru, dengan total skala proyek mencapai ratusan miliar dolar.

Namun, jika tambahan pasokan benar-benar menekan margin, dampaknya kemungkinan baru akan terasa dalam jangka panjang. Membangun dan mengoperasikan kapasitas manufaktur canggih membutuhkan waktu bertahun-tahun.

MU.US (D1)

Tren naik saham perusahaan masih sangat kuat dan curam, tetapi level Fibonacci membantu mengidentifikasi area resistance dan support potensial. Jika karena alasan tertentu tekanan jual mulai mengambil alih, resistance kuat kemungkinan berada di level $1.000, yang juga merupakan area psikologis penting. Bagi pembeli, target berikutnya berada di zona resistance lebar di sekitar $1.300.

Sumber: xStation5