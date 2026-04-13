Perkembangan baru di Selat Hormuz mulai memicu kekhawatiran serius di pasar global. Iran secara efektif memperkenalkan sistem “gerbang tol” bagi kapal yang melintasi salah satu jalur energi paling krusial di dunia. Dengan sekitar 20% pengiriman minyak dan gas global melewati rute ini, setiap gangguan atau biaya tambahan akan langsung berdampak pada harga energi, inflasi, dan stabilitas perdagangan global.





Sumber: Anadolu Agency (data from EIA, IEA, MarineTraffic)



Sistem Tarif Mengubah Aturan Pelayaran Global

Laporan menunjukkan bahwa kapal kini diwajibkan untuk berkoordinasi dengan otoritas Iran, dengan beberapa di antaranya menghadapi biaya untuk memastikan perjalanan yang aman. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan sistem tarif de facto bagi hampir setiap kapal yang melintasi selat tersebut. Perubahan ini mengubah jalur perairan internasional yang sebelumnya terbuka menjadi koridor yang dikendalikan, di mana akses tidak lagi dijamin, melainkan bersifat kondisional.

Mengapa Pembayaran Dilakukan dalam Yuan China ?

Salah satu aspek paling mencolok dari sistem ini adalah penggunaan yuan China sebagai metode pembayaran. Ini bukan sekadar pilihan teknis, tetapi mencerminkan strategi geopolitik yang lebih luas. Iran menggunakan yuan untuk menghindari sistem keuangan yang didominasi oleh AS dan mengurangi paparan terhadap sanksi, sekaligus memperkuat hubungan ekonominya dengan China.

Di saat yang sama, langkah ini mendukung ambisi jangka panjang China untuk memperluas penggunaan mata uangnya dalam perdagangan energi global. Sebagai importir minyak terbesar di dunia, dorongan penggunaan transaksi berbasis yuan (sering disebut sebagai “petroyuan”) membantu mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menantang dominasi sistem petrodolar.

Pada intinya, pilihan mata uang ini bersifat strategis: menjadi solusi untuk menghindari sanksi sekaligus sinyal perubahan keseimbangan kekuatan dalam keuangan global.

Kekhawatiran Hukum dan Reaksi Pasar

Pengenalan biaya tarif ini secara langsung menantang hukum maritim internasional, yang umumnya menjamin kebebasan transit di jalur selat global seperti Hormuz. Para pengamat menilai bahwa penerapan biaya untuk sekadar melintas melanggar kerangka hukum yang ada, meskipun penegakannya tetap kompleks dalam lingkungan yang sangat politis.



Pasar merespons dengan cepat terhadap meningkatnya ketidakpastian ini. Harga minyak sempat melonjak akibat kekhawatiran gangguan pasokan, sementara biaya pengiriman dan premi asuransi juga meningkat. Gangguan di selat ini telah berkontribusi pada tekanan pasokan energi global dan volatilitas harga, memperkuat kekhawatiran terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi. Bahkan tanpa blokade penuh, persepsi adanya pembatasan akses sudah cukup untuk memperketat ekspektasi pasokan dan memicu pergerakan tajam di pasar komoditas serta pasar keuangan global.



