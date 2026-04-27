Harga minyak naik pada pembukaan pasar di hari Senin terakhir bulan April, didorong oleh ketegangan yang berlanjut di Timur Tengah meskipun adanya laporan yang dipertanyakan dari Axios. Kontrak Brent bulan Juli saat ini bertahan di atas $100 per barel, sementara kontrak Juni diperdagangkan di sekitar $108 USD, mendekati level penutupan tertinggi dalam beberapa minggu terakhir. Yang menarik, bagian akhir kurva forward juga mulai naik, terlihat dari kontrak jangka lebih panjang. Kontrak Agustus bahkan sudah diperdagangkan mendekati puncak lokal.

Negosiasi Akhir Pekan Gagal

Pembicaraan damai antara AS dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Donald Trump menarik kembali para negosiator, dengan alasan kurangnya kemauan dari pihak Iran untuk terlibat secara serius.

Di sisi lain, Perdana Menteri Iran menyampaikan belasungkawa kepada Trump atas upaya pembunuhan yang terjadi minggu lalu, sementara Menteri Luar Negeri Aragchi bertemu pejabat tinggi di Oman untuk membahas isu Selat Hormuz.

Rencana Iran: Buka Hormuz, Tunda Negosiasi Nuklir

Menurut Axios, Iran melalui mediator di Pakistan mengajukan proposal kepada AS untuk membuka kembali Selat Hormuz sambil menunda negosiasi isu nuklir ke tahap berikutnya.

Proposal ini mencakup perpanjangan gencatan senjata serta pencabutan blokade laut, sementara pembicaraan mengenai pengayaan uranium dipisahkan dari kesepakatan utama.

Pasar menafsirkan langkah ini sebagai upaya Iran untuk memprioritaskan akses fisik terhadap jalur ekspor minyak. Bagi AS, ini hanya kemenangan parsial karena isu utama terkait potensi pengembangan senjata nuklir tetap belum terselesaikan.

Kredibilitas Laporan Axios

Axios mengandalkan sumber anonim dalam pemerintahan AS dan kawasan Timur Tengah, yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan utama mereka.

Beberapa analis menilai pendekatan ini berisiko karena dapat mengutamakan kecepatan dibanding verifikasi, sementara laporan lain menyebut Axios sebagai sumber yang relatif kredibel meski tidak selalu akurat dalam isu Iran.

Klaim Trump: Iran Kehabisan Kapasitas Penyimpanan

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menyatakan bahwa Iran hanya memiliki “sekitar tiga hari” sebelum infrastruktur minyaknya mengalami tekanan serius akibat keterbatasan penyimpanan.

Namun, estimasi analis menunjukkan jangka waktu yang lebih panjang, antara dua minggu hingga beberapa bulan. Hal ini menunjukkan bahwa retorika Trump cenderung lebih agresif dibanding konsensus analis.

Masa kepresidenan pertama Trump menyaksikan produksi minyak Iran turun dari sekitar 3,9 juta barel per hari menjadi hanya 2 juta barel per hari. Kurangnya penegakan sanksi selama masa pemerintahan Biden mendorong pemulihan produksi; sejak 2024, produksi berfluktuasi di kisaran 3,3–3,4 juta barel per hari. Ekspor selama masa jabatan pertama Trump hampir turun ke nol. Namun, Iran masih memiliki kemampuan transit melalui Laut Kaspia (melalui mekanisme swap), yang berarti ekspor kemungkinan tidak akan mencapai nol secara absolut. Sumber: Bloomberg Finance LP

Materi yang sama mengutip analisis dari AEI (Critical Threats Project) dan Energy Aspects, yang menunjukkan bahwa Iran mendekati batas kapasitas penyimpanan, yang dapat memaksa penutupan sumur minyak. Penurunan produksi serupa pernah terjadi selama masa jabatan pertama Trump. Estimasi lain, seperti yang dilaporkan oleh New York Times dan komentator CNN, menunjukkan jangka waktu yang lebih panjang—dari “dua minggu atau lebih” hingga “dua atau tiga bulan” sebelum penyimpanan menjadi kendala kritis. Hal ini menunjukkan bahwa Trump secara signifikan memperbesar retorikanya dibandingkan konsensus analis.

Harga: Kontrak Agustus Mencapai Level Tertinggi Lokal Baru

Harga spot minyak Brent diperdagangkan di kisaran $106–$108 USD, mendekati level penutupan tertinggi dalam beberapa minggu terakhir. Pada platform xStation, kontrak Juli saat ini merupakan yang paling likuid, dengan volume hampir 80.000 posisi, diperdagangkan sedikit di bawah $102. Sementara itu, kontrak Agustus mencapai level tertinggi lokal baru—level yang belum terlihat dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pasar memperkirakan ketegangan di pasar minyak akan berlanjut. Brent Agustus diperdagangkan sedikit di atas $96, dengan potensi pengujian level $100.

Kontrak minyak Brent Agustus di bursa ICE. Sumber: Bloomberg Finance LP

Pasar masih berada dalam kondisi backwardation yang signifikan, dengan harga spot dan kontrak jangka pendek jauh lebih tinggi. Baru-baru ini, selisih antara minyak fisik (Dated Brent) dan kontrak bulan terdekat mencapai $15; kini telah menyempit menjadi di bawah $10, berada di kisaran $6–$7. Hal ini tidak berarti pasar tidak lagi ketat, melainkan mencerminkan kenaikan pada bagian panjang kurva serta adanya sedikit penurunan permintaan.

Kurva forward saat ini berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan satu bulan lalu. Sumber: Bloomberg Finance LP

Implikasi Pasar Lebih Lanjut

Pasar saat ini diliputi ketidakpastian. Polymarket memperkirakan peluang tercapainya perdamaian permanen antara Iran dan AS kurang dari 33% hingga 31 Mei, dan di bawah 50% hingga 30 Juni. Dua minggu lalu, probabilitas ini jauh lebih tinggi. Goldman Sachs telah menaikkan proyeksi harga minyak menjadi $90 pada Q4 2026, sementara kontrak Desember saat ini diperdagangkan di sekitar $86. Pasar futures menunjukkan stabilitas baru pada pertengahan tahun depan, dengan harga di kisaran $75–$80.

Berdasarkan kondisi fundamental saat ini, kenaikan harga lebih lanjut masih mungkin terjadi, terutama pada kontrak jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memantau perkembangan pasar pada setiap rollover. Sebaliknya, jika perdamaian tercapai lebih cepat, harga dapat turun tajam sebesar 10–20%, sebelum mengalami penyesuaian fundamental yang kemungkinan diikuti kenaikan kembali.

Skenario ini tidak memperhitungkan penurunan permintaan besar. Namun, penurunan permintaan seperti pada masa pandemi COVID-19 dianggap tidak mungkin terjadi. Meski demikian, agar pasar dapat seimbang dalam kondisi saat ini, permintaan perlu turun setidaknya 5 juta barel per hari.

Brent saat ini diperdagangkan pada level tertinggi sejak 13 April. Area resistance utama berada di $105. Jika terjadi koreksi, target pertama berada di area $95, diikuti oleh rata-rata pergerakan 50 periode di sekitar $92. Sumber: xStation5